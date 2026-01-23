¡Ö¥ß¥ó¥¯¥¹¥×¥é¥¹À¸À®AI¡×¤Î¥Þ¥ë¥Á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ê¤É¤Î¿·µ¡Ç½¥ê¥êー¥¹¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü
¡¡NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢NTTÅìÆüËÜ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ö¥ß¥ó¥¯¥¹¥×¥é¥¹À¸À®AI¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ê¤É¤Î¿·µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò½ç¼¡¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎÍøÊØÀ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ÈÌ³DX¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡NTTÅìÆüËÜ¤Ï¡¢2025Ç¯4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡ÖÀ¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¡×¢¨1¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¡¢À¸À®AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤Î¾å¡¢²£ÉÍ»Ô¤µ¤Þ¡¦Æ£Âô»Ô¤µ¤Þ¤Ê¤É¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤Î¶ÈÌ³DX¿ä¿Ê¤È¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍÄó¶¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¼Ò¤Î¡ÖÀ¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ï2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥ß¥ó¥¯¥¹¥×¥é¥¹À¸À®AI¡×¢¨2,3¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤äÀ¸À®AI¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤µ»½ÑÈ¯Å¸¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Þ¥ë¥Á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ê¤É¤Î¿·µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò½ç¼¡¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 2025Ç¯4·î8Æü ÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡§https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20250408_01.html
¢¨2¾åµ¤Î¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤2026Ç¯1·î23Æü¤è¤êÍøÍÑµ¬Ìó¤ò²þÄû¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3ÃÏ°è¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÇDX¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢½»Ì±¤Î¤¿¤á¤ÎDX¡¢DX¤ÎÌ±¼ç²½¤È¤¤¤¦°Õ¤ò¹þ¤á¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÎDX¡É¡¢¡È¥ß¥ó¥¯¥¹¡É¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò²Ã¤¨¤ë¡È¥×¥é¥¹¡É¤Î°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤ÎÍ½Äê
¡¡µ»½ÑÊÑÍÆ¤Î·ã¤·¤¤À¸À®AI»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤ÈNTTÅìÆüËÜ¤Î¼ÒÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¼«¼ÒÍøÍÑ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿µ¡Ç½³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥åµ¡Ç½¡×¤Î¤Û¤«¡¢´ûÂ¸µ¡Ç½¤ÎÀºÅÙ¤ä¡¢ÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊ£¿ô¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤ò2026Ç¯3·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·¾ðÊó¤ä¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ½ç¼¡¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼çµ¡Ç½¡§
- ¥Þ¥ë¥Á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥åµ¡Ç½¡§
¡¡Ê£¿ô¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬Áê¸ß¤ËÏ¢·È¡¢¶¨Ä´¤·¤Ê¤¬¤éÊ£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¤äÌäÂê¤Î²ò·è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¹âÅÙ¤Ê°Õ»×·èÄê¡×¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤Ê¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÍÑ¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏµÄ²ñÅúÊÛ°Æ¤ÎºîÀ®»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¼ÁÌäÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ»²¾È¤¹¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢¶ÈÌ³¤Ë±þ¤¸¤ÆÉÊ¼Á¤Î¹â¤¤²óÅú¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¾òÎã¤äÄÌ¹ð¤ÎÆâÍÆ¤òÊ£¹çÅª¤ËÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢ºÇ¿·¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿²óÅú¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶ÈÌ³¤ÎÎ®¤ì¤òAI¤¬ºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎAI¤ä¥·¥ó¥°¥ë¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿½ÀÆð¤«¤Ä¹âÅÙ¤Ê¥¿¥¹¥¯¼Â¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë»Üºö¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤ä¥Ú¥ë¥½¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëµÄÏÀ¤ä´ë²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»¿ÈÝ¡¦ÏÀÅÀ¡¦ÁÛÄêÈ¿ÏÀ¡¦ÂåÂØ°Æ¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌò³äÊ¬Ã´¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎAI¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤ÇºîÀ®¡¢Í×Ìó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡Ê³èÍÑ¥¤¥áー¥¸Îã¡§¥Þ¥ë¥Á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡Ë
¤½¤ÎÂ¾ÄÉ²Ãµ¡Ç½(°ìÉô)¡§
- RAG¢¨4ÀºÅÙ²þÁ±¡ÊÁ°½èÍý¥Äー¥ë¡¦°úÍÑ¸µ±ÜÍ÷µ¡Ç½¡Ë:
¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÅÐÏ¿»þ¤Ë¡¢Ê£¿ô¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Î°ì³çÅÐÏ¿¤äÁ°½èÍý¥Äー¥ë¤ÎÅ¬ÍÑÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀºÅÙ¸þ¾å¤Î¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²èÁü¾ðÊó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥¿¥Çー¥¿¢¨5¤òÉÕÍ¿¡¢¥Á¥ã¥ó¥¯Ê¬³ä¢¨6»þ¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼ï¥¿¥°ÉÕ¤±µ¡Ç½Åù¤ò¶ñÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾ðÊó¸¡º÷¤ÎÀºÅÙ¤¬½¾ÍèÈæ¤ÇÌó160%²þÁ±¤·¡¢¹â¤¤²óÅúÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Á°½èÍý¸å¤â¡¢°úÍÑ¸µ¤Î¸¡º÷»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ºÅö²Õ½ê¤ò¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÉ½¼¨¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Äó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡Ê¶¦ÄÌ¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡Ë:
¡¡¶ÈÌ³ÊÌ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¸ø³«Ãæ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å°ìÍ÷¤«¤é¡¢¶ÈÂÖ¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤·¡¢Í¸ú²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ³Æþ¸å¤¹¤°¤Ë³èÍÑ¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨4 RAG¡ÊRetrieval-Augmented Generation¡Ë ´ØÏ¢¾ðÊó¤ò¸¡º÷¤·¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤LLM¤¬²óÅú¤òÀ¸À®¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß
¢¨5 ¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¡ÊÎã¡§ºîÀ®Æü»þ¡¢ºîÀ®¼Ô¤Ê¤É¡Ë
¢¨6 Âç¤¤Ê¥Çー¥¿¤äÊ¸¾Ï¤ò¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÃ±°Ì¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È
3. ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤è¤ë¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î¸þ¾å
¡¡¡Ö¥ß¥ó¥¯¥¹¥×¥é¥¹À¸À®AI¡×¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤¬À¸À®AI¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò2026Ç¯6·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀß·×¤Ë¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È»Ø¸þ¢¨7¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢²èÌÌÁ«°Ü¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×µ¡Ç½¤ÎÁàºî¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¢¨8¤¬½¾ÍèÈæ¤ÇÌó70¡ó²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ØÄ¾´¶Åª¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³»Ù±ç¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨7 ¥Ü¥¿¥ó¤ä¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤É¤ÎUI(User Interface)Í×ÁÇ¤ò¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ°·¤¤¡¢ºÆÍøÍÑÀ¤ÈÊÝ¼éÀ¤ò¹â¤á¤ëÀß·×»×ÁÛ
¢¨8 ¥¯¥ê¥Ã¥¯¿ôÅù¤Îºï¸º¤Ë¤è¤êÆ±¤¸»þ´Ö¤Ç½èÍý¤Ç¤¤ë¥¿¥¹¥¯ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹
¡Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥¤¥áー¥¸Îã¡§¥Á¥ã¥Ã¥È²èÌÌ/¤ª¤¹¤¹¤á¥é¥ó¥¥ó¥°²èÌÌ¡Ë
4. ¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î½àµò
¡¡NTTÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤ä´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Î°ÂÁ´¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ê³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Î¡Ö¹ÔÀ¯¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AIÍø³èÍÑ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë½àµò¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤ËÂÐ±þ´°Î»Í½Äê¤Ç¤¹¡£À¸À®AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦¿®Íê¡×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¹ÔÀ¯¡¦´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ±þµ¡Ç½(°ìÉô)¡§
- ¸Ä¿Í¾ðÊó½ÐÎÏÀ©¸æ¡ÊPII¥Þ¥¹¥¥ó¥°¢¨9¡Ë:
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë½àµò¤·¡¢À¸À®AI¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼èÆÀ¡¦½èÍý¡¦ÊÝÂ¸¤¹¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¡ÊPII¡Ë¤ò¥Þ¥¹¥¯½èÍý¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨9¡¡PII¡ÊPersonally Identifiable Information¡Ë ¸Ä¿Í¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¡Ê»áÌ¾¡¢½»½ê¤Ê¤É¡Ë¤ò¸«¤¨¤Ê¤¯¤¹¤ë½èÍý
5. º£¸å¤ÎÍ½Äê
¡¡¡Ö¥ß¥ó¥¯¥¹¥×¥é¥¹À¸À®AI¡×¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä¼ÒÆâ¤Ç¤Î³èÍÑÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿¿¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÄó¶¡µ¡Ç½¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³Åª¤ËDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡NTTÅìÆüËÜ¤Ï¡Ö¥ß¥ó¥¯¥¹¥×¥é¥¹À¸À®AI¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÅ¸³«¤·Â³¤±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
6. ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
£±. ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÅö¼Ò±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
£². ¥µー¥Ó¥¹¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¡ https://business.ntt-east.co.jp/service/generative-ai/