MARANT¤¬¡¢2026½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½

MARANT¡Ê¥Þ¥é¥ó¡Ë¤Î2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢·×»»¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÆ°¤¤Þ¤¹¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Í¥¤¥Óー¡¢¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥É¥Ö¥ëー¤¬Á´ÂÎ¤Î¥àー¥É¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ò´ðÈ×¤Ë¥ïー¥¯¥¦¥§¥¢¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò·Áºî¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥ç¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¦¥¿ー¡¢½À¤é¤«¤Ê¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê90Ç¯Âå¤Î¶õµ¤´¶¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Ã¥È¥ó¥Ö¥ì¥¶ー¤ò¥Ç¥Ë¥à¤Ë±©¿¥¤ê¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¥¸ー¥ó¥º¤Ë¥×¥ìー¥ó¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¥¹¥âー¥¯¥ì¥ó¥º¤Î¥´ー¥ë¥É¥Õ¥ìー¥à¤Î¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
Âµ¤òÌµÂ¤ºî¤Ë¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥×¥êー¥Ä¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥·¥ã¥ó¥Ö¥ìー¥·¥ã¥Ä¡¢ÁÇÈ©¤ËÄ¾ÀÜÅ»¤¦¥±ー¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¡¢´°àú¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Î¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤Ëµ¤Éé¤¤¤Î¤Ê¤¤´±Ç½À¤¬½É¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥ÉÊÁ¤ä¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥×¥ê¥ó¡¢¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥É¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤¬¡¢¹µ¤¨¤á¤Ç¥«¥ì¥Ã¥¸¥é¥¤¥¯¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¡¢¥Þ¥é¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë½É¤ëÈþ°Õ¼±¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤»É½«¤ä¥Ñ¥Ã¥Á¥ïー¥¯¡¢¥¦¥£¥Ã¥×¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡¢ÆüËÜÅª¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤¬¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Î¤è¤¦¤Ë¿ï½ê¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò»Ü¤·¤¿¥¹¥¨ー¥É¤Î¥¢¥ó¥¯¥ë¥Öー¥Ä¤È¥íー¥Õ¥¡ー¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡ÖBEKETT¡Ê¥Ù¥±¥Ã¥È¡Ë¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥¹¥Ëー¥«ー¡ÖSENNY¡Ê¥»¥Ëー¡Ë¡×¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·ÄêÈÖ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
CREDITS
Photographer: Anthony Seklaoui
Models: Louis Baines
Images: https://we.tl/t-EYplWPziFu
ABOUT ISABEL MARANT
ISABEL MARANT
THE ESSENCE OF COOL LUXURY (¥¯ー¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÎËÜ¼Á)
ISABEL MARANT¤Ï²áµî30Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅÔ²ñ¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤òÆÈÁÏÅª¤Ëºþ¿·¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡Ö¥¯ー¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÉ¼ê¤µ¤äÊª¼Á¼çµÁ¤òÇÓ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¹â¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤¹¤ëISABEL MARANT¤Ï¡¢ÃËÀ¡¦½÷ÀÌä¤ï¤º¡¢¤è¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¡¢¸ªÉªÄ¥¤é¤Ê¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¦¥§¥¢¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¿¿¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¼«¸Ê¼Â¸½¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ÑÀª¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¥ÎÏÅª¤ÇÄ¾´¶Åª¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¤Ë³×¿·Åª¤ÊISABEL MARANT¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¾Ð´é¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
