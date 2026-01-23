ÁÏ¶È75Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡ÖÎ¹´Û¡×¤ÎºÆÄêµÁ¡§½ÉÇñ¤òÄ¶¤¨¡¢ÃÏ°è¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡Ö¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎµòÅÀ¡×¤Ø¿Ê²½
³ô¼°²ñ¼ÒÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¡Êº´²ì¸©´òÌî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®¸¶²Å¸µ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¡¢ÁÏ¶È75¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÎ¹´Û¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤è¤ê»Ï¤á¤¿¡ÖReborn Wataya Project¡×¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ÎËë³«¤±¤È¤È¤â¤ËÂèÆó¾Ï¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÄó¾§¤·¤¿¡ÖÇñ¤Þ¤ëÎ¹´Û¤«¤é¡¢ÄÌ¤¦Î¹´Û¤Ø¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤Ë²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÎ¹´Û¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ËÜ³Ê»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡ÖÄÌ¤¦Î¹´Û¡×¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê2021Ç¯～¡Ë
ÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¤Ï2021Ç¯¤«¤é¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥º¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÇñ¤Þ¤ëÎ¹´Û¤«¤éÄÌ¤¦Î¹´Û¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢½¾Íè¤Î½ÉÇñÂÎ¸³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤Î¹´Û¤Î¤¢¤êÊý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¹´Û¤òÃ±¤Ê¤ëÂÚºß»ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÆü¾ï¤äÊ¸²½¤È¸ò¤ï¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤·¡¢´òÌî²¹Àô¡¢¤¦¤ì¤·¤ÎÃã¡¢ÈîÁ°µÈÅÄ¾Æ¤ò¼´¤È¤·¤¿ÂÎ¸³¤äÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¸³«¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë°û¿©¡¦ÊªÈÎ¤ÎÍ¶Ã×¡£¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤è¤ë°Û¶È¼ï¤È¤Î¶¦ÁÏ¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤Î³«¹»¤Ê¤É¡¢½ÉÇñ¤ÎÍÌµ¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬½¸¤¦¡Ö³«¤«¤ì¤¿Î¹´Û¡×¤Å¤¯¤ê¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ï¡¢Î¹´Û¤ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÃÏ°è»ñ¸»¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤·¤¤´Ñ¸÷¤Î¤«¤¿¤Á¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢´Ñ¸÷¡¦ÃÏ°èÁÏÀ¸¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¿ÊýÌÌ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©Ê¸²½¤òÃ´¤¦¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Î½ÐÅ¹¤Ë¤è¤ê¡¢°û¿©¡¦ÊªÈÎ¡¦Ê¸²½ÂÎ¸³¤¬Î¹´Û¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤¡¢¡ÖÄÌ¤¦Î¹´Û¡×Âè°ì¾Ï¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¹½ÁÛ¤¬°ì¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇñ¤Þ¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Î¾ì½ê¡×¤«¤é¡ÖÆü¾ïÅª¤ËË¬¤ì¡¢´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤ë¾ì½ê¡×¤Ø¡£ÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¤Ï¤½¤Î»Ñ¤òÃå¼Â¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸½ºßÃÏ¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Î³Î¤«¤Ê´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ Î¹´ÛÁ´ÂÎ¤ò¼Ò²ñ¤Î¡Ö¼Â¸³¾ì¡×¤Ø¡£¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤
2026Ç¯¤è¤ê¡¢ÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¤Î2ËüÄÚ¤ÎÉßÃÏÁ´ÂÎ¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¾ì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖOnsen Incubation Center¡×¤Ë½¸¤¦´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢¡ÖÎ¹´Û¡×¤È¤¤¤¦¾ì¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢³Ø¤Ó¤È¼ÂÁ©¤¬¸òº¹¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò½ç¼¡Å¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦Reborn Wataya Project ÂèÆó¾Ï¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Âè°ì¾Ï¤Ï¡¢Î¹´Û¤ÈÃÏ°è¡¢¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖÅÚÂæ¡×¤òÃÛ¤¯»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
ÂèÆó¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÂæ¤Î¾å¤Ë¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ø·¸À¤È½Û´Ä¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢Ê¸²½¡¦»º¶È¡¦¿Íºà¤¬¸ò¤ï¤êÂ³¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¡¢´òÌî¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÃÏ°è»ñ¸»¤ÎºÆÊÔ½¸¡¢¤½¤·¤ÆÎ¹´ÛÈ¯¤Î¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÄÌ¤¦¡×¤«¤é¡Ö´Ø¤ï¤ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×Î¹´Û¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´òÌî²¹Àô
¤¦¤ì¤·¤ÎÃã
ÈîÁ°µÈÅÄ¾Æ
¢§ºÇ¸å¤Ë
75Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¤Ï»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢Êâ¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´±ï¤È¤´»Ù±ç¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Î¹´Û¤Î¤¢¤êÊý¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
