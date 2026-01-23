¡ÖÄ«¡¢¶À¤ÎÁ°¤ÇÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡£¡×LOUNIE¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡¢¿·À¸³è¤ÎºÇÅ¬²ò¡£
¥¢¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐß·ÃÒ»Ò¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLOUNIE¡Ê¥ëー¥Ë¥£¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¡¢¿·À¸³è¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°Äó°Æ¤È¤·¤Æ¡ÖRESET & READY¡×¥·¥êー¥º¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1/23(¶â)¤è¤êÆÃ½¸¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥êー¥º¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ªー¥Àー¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÌÂ¤¤¤ÎÂ¿¤¤½Õ¤ÎÉþÁª¤Ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë8·¿¤ò¸·Áª¡£¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¸Ä¡¹¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¹â¤¤ÉÊ³Ê¤ÈÄ´ÏÂ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡¢´°·ë·¿¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯ÇØ·Ê¡§¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÄ¶¤¨¡¢¿·À¸³è¤ò¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡×À°¤¨¤ë
¿·À¸³è¤ä´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë»þ´ü¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡ÖËèÆü¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤À¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö°ìÅÙ¤¤ê¤ÎºÅ»öÉþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤Î»Å»ö¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÉþ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤ÊËÜ²»¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
LOUNIE¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö»Å»öÉþ¤Ø¤ÎÇº¤ß¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤è¤ê¤â¤³¤Ê¤ì¤Æ¡¢¥¹ー¥Ä¤è¤ê¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢¿·¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤òÌÏº÷¡£¡ÖÃå¤ë¤À¤±¤Ç°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ»Å»ö¤Î´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹â¤¤´°À®ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤ò³Î¤«¤Ê¼«¿®¤Ç»Ù¤¨¤ë¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿8·¿¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Reset ¡õ Ready
Æ¯¤¯»ä¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¡Ö¤¤Á¤ó¤È´¶¡×¤¬¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¼«¿®¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
LOUNIE¤¬¤³¤Î½ÕÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»Å»öÉþ¤Î¡ÖÀµ²ò¡×8¥Ôー¥¹¡£
Item01¡§¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÃÎÅª¤µ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤µ¤òÎ¾Î©¤·¡¢°ì½Ö¤Ç¡Ö»Å»ö¤Î´é¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¼çÌò¤Î°ìÃå¡£
ÌµÃÏ¡§\35,200
¥°¥ì¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¡§\39,600
Item02¡§¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹
¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ËÌÂ¤¦²Ë¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡£°ìËç¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
\27,500
Item03¡§±Ç¤¨¥Ö¥é¥¦¥¹
°ìËç¤Ç¤â¥¤¥ó¥Êー¤Ç¤â²Ú¤ä¤«¤Ë¡£¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤â¼«¿®¤òÅº¤¨¤ë¡¢¿®Íê¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¡£
ÌµÃÏ¡§\18,700
¥ìー¥¹¡§\20,900
Item04¡§¥Ý¥í¥Ë¥Ã¥È
¥±ー¥Ö¥ëÊÔ¤ß¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤È¶ßÉÕ¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢ÃÎÅª¤Ê¥àー¥É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
\19,800
Item05¡§¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¦¥¿ー
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÉÊ³Ê¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·Ú¤Ë±©¿¥¤ì¤ëËüÇ½¤Ê°ìÃå¡£
\20,900
Item06¡§¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä
¤«¤Ã¤³¤è¤¯·è¤Þ¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¤È¤í¤ßÁÇºà¤ÇÉ½¸½¡£
\22,000
Item07¡§¥¿¥¤¥È¥¹¥«ー¥È
Á´¥È¥Ã¥×¥¹¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¤è¤¦·×»»¤µ¤ì¤¿¾æ´¶¡£¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë°ìËÜ¡£
\19,800
Item08¡§¥í¥´T¥·¥ã¥Ä
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Êー¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
\9,680
Pre Order 10%OFF Campaign
ËÜ¥·¥êー¥º¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ªー¥Àー¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¸Â¤ê¡¢10%OFF¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ LOUNIE¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖÀµ²ò¤Î8¥Ôー¥¹¡×¤ò¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü´Ö¡§1/23(¶â)10¡§00～2/5(ÌÚ)23¡§59
LOUNIE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ò¤¤ì¤¤¡¦ÃÎÅª¡¦¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¡Ó¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÀ¸¤¤ë½÷À¤Ø¡¢¾å¼Á¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¡£
