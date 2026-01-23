¡Ú¥ª¥é¥ó¥¸¥§¡Û°ËÀª»ÖËà¤ÎÃÏ¼ò¤ÈÈþ¿©¡¢²»³Ú¤¬½Ð²ñ¤¦°ìÆü¡¡¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡ÈÂç¿Í¤ÎÃë¿ì¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¡ØISE ÃÏ¼ò HIRU-YOI¡Ù¤ò³«ºÅ
IX¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»°½Å¸©°ËÀª»Ô¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ª¥é¥ó¥¸¥§³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»°½Å¸©°ËÀª»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®²ÏËþÈþ»Ò¡Ë¤Ï°ËÀª»ÖËàÃÏ°è¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ãë¤ÎÌÀ¤ë¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢°ËÀª»ÖËà¤Î¤ª¼ò¤ÈÎÁÍý¡¢²»³Ú¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤à¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÂç¿Í¤ÎÃë¿ì¤¤»þ´Ö¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØISE ÃÏ¼ò HIRU-YOI¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ê¤É¡¢°ËÀª»ÖËà¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¤ª¼ò¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¡¢·ëº§¼°¾ì¡Ö¥¶¡¦¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥¬ー¥Ç¥ó¸Þ½½ÎëÀî¡×¤ò1Æü¸Â¤ê¤ÎÃÏ¼òBAR¤È¤·¤Æ³«Êü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ °ËÀª»ÖËà¤Î¤ª¼ò
°ËÀª»ÖËàÃÏ°è¤Ï¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤òÍÊ¤¹¤ëÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¸Å¤¯¤«¤é¡ÖÀ¶¤é¤«¤Ê¿å¡×¤È¡Ö¼«Á³¤Ø¤Î·É°Õ¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÅÚÃÏ¤Ç¤¹¡£¸Þ½½ÎëÀî¤äµÜÀî¤ÎÉúÎ®¿å¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÎÉ¼Á¤Ê¿å»ñ¸»¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¦¥¤¥¹¥ー¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼òÂ¤¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î°ËÀª»ÖËà¤Î¤ª¼ò¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÂçÎÌÀ¸»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÉ÷ÅÚ¤ä¿©Ê¸²½¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡¢¾®µ¬ÌÏ¤ÇÃúÇ«¤Ê¼òÂ¤¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¤¤ê¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢°ËÀª»ÖËà¤Î¼«Á³¤ä¿©ºà¡¢ÃÏ°è¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÄÀ¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖISEÃÏ¼òHIRU-YOI¡×¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¢¥ï¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î°Û¤Ê¤ë°ËÀª»ÖËà¤Î¤ª¼ò¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¡¢¡Èº£¤Î°ËÀª»ÖËà¤Î¼òÊ¸²½¡É¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤ä²»³Ú¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¤¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤äÇØ·Ê¡¢¤½¤·¤Æ°ËÀª»ÖËà¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤¬°é¤à²ÁÃÍ¤ò¡¢¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ä
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢°ËÀª»ÖËà¤Î¤ª¼ò¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¼ò¹¥¤¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ä¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¡¢µ¤·Ú¤Ë°ËÀª»ÖËà¤Î¤ª¼ò¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤»þ´ÖÂÓ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¼ò¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¤¡¢²ñÏÃ¤ä²»³Ú¡¢ÎÁÍý¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤âËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤Êý¤ä¡¢½é¤á¤ÆÃÏ¼ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ½ÐÅ¹¼Ô
¡ãDRINK¡ä
ÅöÆü¤Ï°ËÀª»ÖËà¤Î¼òÂ¤½ê5¼Ò¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢³Æ¼Ò¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ª¼ò¤ò¡¢³Æ¥Öー¥¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ª¥ó·Á¼°¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¤ª¼ò¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡þ°ËÀªèß
°ËÀª»ÖËàÍ£°ì¤ÎÀ¶¼òÂ¢¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿°ËÀª¤ÎÃÏ¤Ç°ËÀª¿ÀµÜ¤Î¿À°è¤òÎ®¤ì¤ëÀ¶Î®¡¢ ¸Þ½½ÎëÀî¤äÆüËÜ°ì¤ÎÀ¶Î®¤Ë²¿ÅÙ¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëµÜÀî¤ÎÉúÎ®¿å¤ò»È¤¤¡¢¾ÆÃñ¤äÀ¶¼ò¡¢¥ê¥¥åー¥ë¡¢¥¦¥¤¥¹¥ーÅù¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þISEKADO
°ËÀªÈ¯¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£1997 Ç¯ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢À¤³¦Åª¥³¥ó¥Ú¤Ç¿ô¡¹¤Î¶â¾Þ¼õ¾Þ¤äÀ¤³¦11¤«¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö°ËÀª¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò·Ç¤²ËÜÊª¤ÎÌ£¤È³×¿·¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ°ËÀªÈþ¤·¹ñ¾úÂ¤½ê
°ËÀª»ÖËà½é¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¡£ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î³¤Àî»³Ìî¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÈþ¤·¹ñ(¤¦¤Þ¤·¤¯¤Ë) °ËÀª¡£¤³¤ÎÃÏ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿©ºàÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥ï¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡Ä¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ»ÖËà¾úÂ¤
ÆàÎÉ¤Ë¤¢¤ë ÂçÏÂ¾úÂ¤¤Î»ÐËå¾úÂ¤¤È¤·¤Æ2025Ç¯3·î»ÖËà»Ô¤Î±Êý±Ø¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÖËà¤ÎÉ÷ÅÚ¤Ëº¬¤¶¤·¡¢ ÃÏ¸µ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¾úÂ¤½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢°ìÇÕ°ìÇÕ¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ°ËÀª²Ì¼Â¼ò¾úÂ¤½ê
°ËÀª»Ô»º100¡ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Î¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤È°ì½ï¤ËºÏÇÝ¤«¤é¾úÂ¤¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯ÆüËÜ¥Î¥¦¥Õ¥¯¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¡£ÃÏ°è¤ÎÊ¡»ã¤ÏÃÏ°è¤Ç²ò·è¡ª¤¼¤Ò¡¢°ËÀª¤ÎÊ¡»ã¥ï¥¤¥ó¤òÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ãFOOD¡ä
¥¶¡¦¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥¬ー¥Ç¥ó¸Þ½½ÎëÀî¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Î¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¤ªÎÁÍý¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¥×¥ìー¥ÈÎÁÍý¡ÊÎÁ¶â¤Ë´Þ¤à¡Ë
¡¦À¸¥Ï¥à¤È¥µ¥é¥ß¤È¥Áー¥º
¡¦¥«¥×¥ìー¥¼
¡¦¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×
¡¦¤¤¤¿¤ä³¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë
¡¦¤¿¤Þ¤Í¤®¤È¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤Î¥Èー¥¹¥È
¡¦·Ü¤Î¤«¤éÍÈ¤²±ö¤À¤ìÏÂ¤¨
¡¦¥¢¥é¥ó¥Áー¥Ë
¡þÃ±ÉÊÎÁÍý¡Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ª¥ó¡¦³Æ700±ß～¡Ë
¡¦·Ü¤Î¤«¤éÍÈ¤²±ö¤À¤ìÏÂ¤¨
¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥Áー¥º¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡¦¼«²ÈÀ½¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ
¡¦¥µー¥â¥ó¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç
¡¦»°½Å¤Ê¤Ð¤Ê¤È¤¿¤é¤³¤Î¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¹¥¿
¡¦ßÕ¤êÆÚÐ§
¢£ ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦µÈÀî½ã»Ò¤Î²»¿§¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¶Ë¾å¤Î¡ÈÃë¿ì¤¤¡É¤ò
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦µÈÀî½ã»Ò»á¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤ò¼Â»Ü¡£Í¥²í¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤¬¡¢Ãë¤ËÌ£¤ï¤¦¤ª¼ò¤ÎÉ÷Ì£¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶õ´Ö¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢¤è¤êË¤«¤Ê»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡þµÈÀî ½ã»Ò ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ê¡²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥ä¥Þ¥Ï²»³Ú±¡¹Ö»ÕÍÜÀ®²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢¥ä¥Þ¥Ï¾åµé²Ê¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¥³ー¥¹¤òÃ´Åö¡£CBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¤¥«¤¹¥Ð¥ó¥ÉÅ·¹ñ¡×¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄáÉÓ¤Î²»³Ú¤Ë´¥ÇÕ¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£½÷À¥é¥Æ¥ó¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Þ¥ê¥¢¥¨¥ì¥Ê¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¡¦Å·ÄÅÊ¸²½·Ý½Ñº×¤ä¡¢ËÌµþ¡¦¾å³¤¤Ç¤Î±éÁÕ·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²»³Ú¶µ°é¤Ë·È¤ï¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÁí¹çÎ¹¹Ô¶ÈÌ³¼è°·´ÉÍý¼Ô¡×¡Ö¿´Íý³Ø¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡×¤Î»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²»³Ú¡×¤È¤¤¤¦¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤À¤ª¼ò¤ò°û¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖISEÃÏ¼òHIRU-YOI¡×¾ÜºÙ
¡þÆü»þ¡§2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ～15»þ¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー14»þ¡Ë
¡þ²ñ¾ì¡§¥¶¡¦¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥¬ー¥Ç¥ó¸Þ½½ÎëÀî¡Ê»°½Å¸©°ËÀª»ÔÃæÂ¼Ä®355-1 ¡Ë
¡þÆâÍÆ¡§ °ËÀª»ÖËà¤ÎÃÏ¼ò³Æ¼ï¡¢¤ªÎÁÍý¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀ¸±éÁÕ
¡þURL¡§https://www.orangerisuzu.com/2026/01/12/jizakehiruyoi/
¡þÎÁ¶â¡§ÅöÆü·ô2,500±ß¡Ê2/7¤Þ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ç10¡ó¥ª¥Õ¡Ë
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï³Æ¥Öー¥¹¤Ë¤ÆÊÌÅÓ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¶¡¦¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥¬ー¥Ç¥ó¸Þ½½ÎëÀî
0596-23-7733¡ÊËè½µ²ÐÍËÆü¡¦Âè£³¿åÍËÆüÄêµÙ¡Ë
¤ªÆÀ¤Ê»öÁ°Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://select-type.com/ev/?ev=aiRoha2-AoQ&fuwel_a_id=3001c0414ced736a950edf5db961e11d
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤ÏÆþ¾ìÎÁ¡Ü¥ï¥ó¥×¥ìー¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¼ò¤Ï20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¡Ê20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢¨°û¼ò±¿Å¾¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Äó¶¡¾¦ÉÊ¤ÏÅöÆüÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥ª¥é¥ó¥¸¥§³ô¼°²ñ¼Ò
°ËÀª¿ÀµÜÆâµÜ¤ÎºÇ´ó¤ê¸Þ½½ÎëÀî±ØÅÌÊâ1Ê¬¤Î¡Ö¥¶¡¦¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥¬ー¥Ç¥ó¸Þ½½ÎëÀî¡×¡£
¼«Á³¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡¢ÈóÆü¾ï¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò³è¤«¤·¡¢Ãë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Âç¿Í¤Î»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ½êºßÃÏ¡§¢©516-0028 »°½Å¸©°ËÀª»ÔÃæÂ¼Ä®355-1
¡þURL¡§https://www.orangerisuzu.com/
¡þÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0596-23-7733¡Ê¢¨Ëè½µ²ÐÍËÆü¡¦Âè£³¿åÍËÆüÄêµÙ¡Ë
¡þInstagram¡§https://www.instagram.com/the_oranger_garden_isuzugawa_s/?hl=ja
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡ÛIX¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡þ½êºßÃÏ¡§¢©519-0502¡¡»°½Å¸©°ËÀª»Ô¾®ËóÄ®Áê¹ç1306
¡þURL¡§https://ix-holdings.jp/
¡þÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0596-22-0297