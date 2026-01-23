¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ASRock¤«¤é¡¢AMD Radeon RX 9070 XTÅëºÜ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Üー¥É¤ÈIntel B860¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¾®·¿¥Ù¥¢¥Üー¥ó¤òÈ¯Çä
¥·ー¡¦¥¨¥Õ¡¦¥ÇーÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò
RX9070XT TCW 16GO
DESKMINI B860/B/BB/BOX/JP
- Â¾¤ÎÇò¿§¥Ñー¥Ä¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥éーãþÂÎ¡£
- ¥Õ¥¡¥ó¥«¥Ðー¾åÉô¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊó¤ä¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ëLCD¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤òÅëºÜ¡£
- ¥È¥ê¥×¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÎäµÑÀÇ½¡£
- ¥á¥¿¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥È¤Ë¤è¤ë´ðÈÄ¤Î¹äÀ¶¯²½¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1073_1_7c3c36654560e029a7ba3a5bca46eee1.jpg?v=202601230551 ]
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/rx9070xt-tcw-16go.html
- ¤ï¤º¤«1.92¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¾Ê¥¹¥Úー¥¹Àß·×¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥¢¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢DDR5¥á¥â¥ê¡¢M.2¡¢Thunderbolt 4¤ËÂÐ±þ
- NPUÂÐ±þ¤ÎIntel Core Ultra¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤òÅëºÜ
- DDR5 SODIMM¡ÊºÇÂç5600MHz¡Ë¤ª¤è¤ÓCSODIMM¡ÊºÇÂç6400MHz¡¢OCºÇÂç7200MHz¡Ë¤ò¥µ¥Ýー¥È
- ¹âÂ®2.5GbE¤òÅëºÜ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1073_2_5504b97b386f828d3605320036255145.jpg?v=202601230551 ]
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/deskmini-b860-b-bb-box-jp.html
RX9070XT TCW 16GO
DESKMINI B860/B/BB/BOX/JP
¥·ー¡¦¥¨¥Õ¡¦¥ÇーÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò(¼ÒÄ¹:»°Ã«¹°¼¡¡¢ËÜ¼Ò:°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô)¤¬ÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤Þ¤¹ASRock¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢AMD Radeon RX 9070 XTÅëºÜ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Üー¥É¡ØRX9070XT TCW 16GO¡Ù¤È¡¢Intel B860¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¾®·¿¥Ù¥¢¥Üー¥ó¡ØDESKMINI B860/B/BB/BOX/JP¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ AMD Radeon RX 9070 XTÅëºÜ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Üー¥ÉRX9070XT TCW 16GO | ASRock(¥¢¥¹¥í¥Ã¥¯) Radeon RX 9070 XT ¥È¥ê¥×¥ë¥Õ¥¡¥óÅëºÜ ¥ªー¥Ðー¥¯¥í¥Ã¥¯ ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Üー¥É
ÁÛÄêÇä²Á¡§\164,800Á°¸å(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÍ½Äê¡§2026Ç¯1·î23Æü
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/rx9070xt-tcw-16go.html
¢£ Intel B860¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥ÈÅëºÜ¥Ù¥¢¥Üー¥óDESKMINI B860/B/BB/BOX/JP | ASRock(¥¢¥¹¥í¥Ã¥¯) Intel B860 ¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¡õAC¥¢¥À¥×¥¿ーÉÕÂ° ¾®·¿¥Ù¥¢¥Üー¥ó
ÁÛÄêÇä²Á¡§\35,980Á°¸å(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÍ½Äê¡§2026Ç¯1·î30Æü
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/deskmini-b860-b-bb-box-jp.html