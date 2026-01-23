¸¼¿Í»Ö¸þ¤«¤é¡¢³°ÉÕ¤±HDD¥±ー¥¹¤È24TB HDD¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡¢¥³¥¹¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥­¥Ã¥È¡ØGW3.5AM/ST24DM-KIT¡Ù¤òÈ¯Çä

¥·ー¡¦¥¨¥Õ¡¦¥ÇーÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò


PC¥Ñー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¸¼¿Í»Ö¸þ¡×¤Ï¡¢3.5¥¤¥ó¥Á³°ÉÕ¤±HDD¥±ー¥¹¤È¡¢24TB 3.5¥¤¥ó¥Á HDD¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿³°ÉÕ¤±HDD¼«ºî¥­¥Ã¥È¡ØGW3.5AM/ST24DM-KIT¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£



Amazon CFD¥¹¥È¥¢ÀìÇä¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¤Ç¤¹¡£



2026Ç¯1·î23ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£


ÆÃÄ¹
- ³°ÉÕ¤±HDD¥±ー¥¹¤È24TB HDD¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥¤¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¡£
- 3.5¥¤¥ó¥Á³°ÉÕ¤±HDD¥±ー¥¹¤Ï¡¢¥Äー¥ë¥ì¥¹¤Î´ÊÃ±ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£USB3.2 Gen1¡¢UASPÂÐ±þ¤Ç¹âÂ®¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¡£
- HDD¤ÏSeagate¼Ò¤ÎBarraCuda 24TB¥â¥Ç¥ë¡ØST24000DM001¡Ù¤òÆ±º­¡£
- Amazon CFD¥¹¥È¥¢ÀìÇä¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¡£

[É½: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1072_1_8c7915439e22ea6dacda0770fd5b62f6.jpg?v=202601230551 ]

ÁÛÄêÇä²Á¡§\89,800Á°¸å(ÀÇ¹þ)


È¯ÇäÍ½Äê¡§2026Ç¯1·î23Æü


Amazon CFD¥¹¥È¥¢ ¾¦ÉÊURL

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHZ3ZPCL