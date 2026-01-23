¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸¼¿Í»Ö¸þ¤«¤é¡¢³°ÉÕ¤±HDD¥±ー¥¹¤È24TB HDD¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡¢¥³¥¹¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥¥Ã¥È¡ØGW3.5AM/ST24DM-KIT¡Ù¤òÈ¯Çä
¥·ー¡¦¥¨¥Õ¡¦¥ÇーÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò
ÆÃÄ¹
- ³°ÉÕ¤±HDD¥±ー¥¹¤È24TB HDD¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥¤¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¡£
- 3.5¥¤¥ó¥Á³°ÉÕ¤±HDD¥±ー¥¹¤Ï¡¢¥Äー¥ë¥ì¥¹¤Î´ÊÃ±ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£USB3.2 Gen1¡¢UASPÂÐ±þ¤Ç¹âÂ®¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¡£
- HDD¤ÏSeagate¼Ò¤ÎBarraCuda 24TB¥â¥Ç¥ë¡ØST24000DM001¡Ù¤òÆ±º¡£
- Amazon CFD¥¹¥È¥¢ÀìÇä¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1072_1_8c7915439e22ea6dacda0770fd5b62f6.jpg?v=202601230551 ]
Amazon CFD¥¹¥È¥¢ ¾¦ÉÊURL
PC¥Ñー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¸¼¿Í»Ö¸þ¡×¤Ï¡¢3.5¥¤¥ó¥Á³°ÉÕ¤±HDD¥±ー¥¹¤È¡¢24TB 3.5¥¤¥ó¥Á HDD¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿³°ÉÕ¤±HDD¼«ºî¥¥Ã¥È¡ØGW3.5AM/ST24DM-KIT¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Amazon CFD¥¹¥È¥¢ÀìÇä¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯1·î23ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÁÛÄêÇä²Á¡§\89,800Á°¸å(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÍ½Äê¡§2026Ç¯1·î23Æü
Amazon CFD¥¹¥È¥¢ ¾¦ÉÊURL
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHZ3ZPCL