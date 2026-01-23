½ñÀÒ¡ØÎß·×500²¯±ß°Ê¾åÈÎÇä¤·¤¿ÃË¤¬¶µ¤¨¤ë ¥É¥Ð¥¤ÉÔÆ°»º»ñ»º·ÁÀ®¤Î¡ÈÎ¢Â¦¡É¡Ù½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë½ÐÈÇµÇ°¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ñÀÒ¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁÏ¶È¼Ô¡ÊCEO ÅèÅÄµ±Íº¡¢COO ºÙ»³æÆÌð¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Åö¼Ò¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤È³¤³°ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ø¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÄ¾ÀÜ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£½ñÀÒ¥¿¥¤¥È¥ë¡ØÎß·×500²¯±ß°Ê¾åÈÎÇä¤·¤¿ÃË¤¬¶µ¤¨¤ë ¥É¥Ð¥¤ÉÔÆ°»º»ñ»º·ÁÀ®¤Î¡ÈÎ¢Â¦¡É¡Ù¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö³¤³°¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ©ÌÀÀ¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÉÔÆ°»º¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤ÎÍýÇ°¤ò¶ñ¸½²½¤·¡¢³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îß·×500²¯±ß°Ê¾åÈÎÇä¤·¤¿ÃË¤¬¶µ¤¨¤ë ¥É¥Ð¥¤ÉÔÆ°»º»ñ»º·ÁÀ®¤Î¡ÈÎ¢Â¦¡É
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÃíÌÜ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
1. ¥É¥Ð¥¤¡§¡ÖBinghatti ¡ß Mercedes-Benz¡×¶¨¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¥É¥Ð¥¤¤ÎÄ¶¹âµé¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡ÖBinghatti¡×¤È¡ÖMercedes-Benz¡×¤Ë¤è¤ë³×¿·Åª¤Ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÉÊ¼Á¡¢¥¹¥Æー¥¿¥¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ï¼±¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸À¤È»ñ»º²ÁÃÍ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡§¡Ö¼¡¤Î¥Ð¥êÅç¡×¥í¥ó¥Ü¥¯Åç¤Ç¤Î¿·µ¬»ö¶È¹½ÁÛ
¡Ö¼¡¤Î¥Ð¥êÅç¡×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ê¥ê¥¾ー¥È³«È¯¤¬¿Ê¤à¥í¥ó¥Ü¥¯Åç¡£Åö¼Ò¤¬¼¡¤Ê¤ë°ì¼ê¤È¤·¤ÆÀïÎ¬Åª¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤Î¿·µ¬»ö¶È¹½ÁÛ¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢Åê»ñÀè¤È¤·¤Æ¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅèÅÄµ±Íº¤¬¡¢Îß·×500²¯±ß°Ê¾å¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼¹É®¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£¡ÖÃ¯¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¡Ö¾¡¤Á¶Ú¡×¤ò¼¨¤·¡¢¹ÔÆ°¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
EXCEED REAL ESTATE L.L.C
EXCEED REAL ESTATE¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤ÎÀìÌç²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÆ©ÌÀÀ¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤ò»ö¶È¤Î´ðÈ×¤ËÃÖ¤¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤ÎÀº¿À¤Ç¡¢ÉÔÆ°»ºÃç²ð¤«¤é´ÉÍý¡¦ÇäµÑ¡¢Ë¡¿ÍÀßÎ©¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ³«Àß¡¢°Ü½»¥Ó¥¶¼èÆÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿·µ¬»ö¶È»Ù±ç¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÂåÉ½¼Ô: CEO ÅèÅÄ µ±Íº
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://exceed-realestate.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¼Ô: ¹ÊóÃ´Åö
Email: info@exceed-realestate.jp