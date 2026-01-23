¡ÚYouTube¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡ÛAIÅëºÜ¥¹¥é¥¤¥É¼«Æ°À¸À®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¤¥ë¥·¥ë¡×¡¢¤¦¤Í¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤·¤´¤ª¤âTV¡×¤È¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ò¸ø³«
AIÅëºÜ¥¹¥é¥¤¥É¼«Æ°À¸À®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¤¥ë¥·¥ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ë¥·¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜºêÍµ®¡Ë¤Ï¡¢¤¦¤Í¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤·¤´¤ª¤âTV¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢»ñÎÁºîÀ®¤Î¥×¥í¤¬¼ÂÌ³¤Ç»È¤¦¥á¥½¥Ã¥É¤È¡¢AI¥¹¥é¥¤¥ÉºîÀ®¥Äー¥ë¡Ö¥¤¥ë¥·¥ë¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¡ÈÄó°Æ½ñ¤ÎÃ¡¤Âæ～»Å¾å¤²¡É¤Þ¤Ç¤ò¿Ê¤á¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢¥Ç¥â·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¢£ ¸ø³«Æ°²è¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¡¦¥¤¥ë¥·¥ëÂ¦Æ°²è
¡Ú¥·¥ê¥ç¥µ¥¯with¥á¥½¥Ã¥É¡Û»ñÎÁºîÀ®¤Î¥×¥í¡ßAI¥Äー¥ë¡Ö¥¤¥ë¥·¥ë¡×¤ÇºÇ¶¯¤ÎÄó°Æ½ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
https://www.youtube.com/watch?v=02CxblqwDX8
¡¦¤·¤´¤ª¤âTVÂ¦Æ°²è
¡Ú¾×·â¡Û¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¡£ÆüËÜÀ½¤Î»ñÎÁºîÀ®AI¡Ö¥¤¥ë¥·¥ë¡×ºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡£
https://www.youtube.com/watch?v=a-zZi6UIIFk
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¢£ ¥³¥é¥Ü´ë²è¤Î³µÍ×¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Í¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»ñÎÁÀ©ºîÈ¼Áö»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥·¥ê¥ç¥µ¥¯¨¦ with¡×¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿»ñÎÁºîÀ®¥Î¥¦¥Ï¥¦¡Ê¥á¥½¥Ã¥É¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ë¥·¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÄó°Æ½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ëÎ®¤ì¤ò¼Â±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢²Í¶õ¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥áー¥«ー¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ã¼êDX¿ÍºàºÎÍÑ¤ÎÄó°Æ¡×¤òÀßÄê¤·¡¢
¡¦Ã¯¤Ë²¿¤òÅÁ¤¨¤Æ¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«
¡¦Äó°ÆÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤È¥Úー¥¸¹½À®
¡¦É¬Í×¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¤È¡ÈÃ¡¤Âæ¡ÉºîÀ®
¡¦¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ä²èÁü¡¢¿Þ²ò¤ò»È¤Ã¤¿»Å¾å¤²
¤Þ¤Ç¤ò¡¢¸½¾ì¤ÎÌÜÀþ¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¢£ ¤¦¤Í¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¤·¤´¤ª¤âTV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¤¦¤Í¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¤·¤´¤È¤ò¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¯¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ò·Ç¤²¡¢AI»þÂå¤Î»Å»ö¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¬¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤·¤´¤ª¤âTV¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿¡Ö¥Þ¥¸¤Ç»È¤¨¤ëAI¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://uneri-inc.co.jp/
¡¦»ñÎÁÀ©ºîÈ¼Áö»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥·¥ê¥ç¥µ¥¯with¡×»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://uneri-inc.co.jp/downloads/(https://uneri-inc.co.jp/downloads/f65fa137-caf6-418a-b14e-8c9d9942ce8c?utm_source=yo%5B%E2%80%A6%5Dl&utm_campain=shigoomo_tv&utm_content=youtube_20260117)
¡¦¤·¤´¤ª¤âTV¡§https://www.youtube.com/@shigo_omo_tv/videos
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¢£ ¥³¥é¥ÜÆ°²è¤Î¸«¤É¤³¤í¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
1¡ËÄó°Æ½ñ¤Î¼Á¤òº¸±¦¤¹¤ë¡ÖÁ°ÄóÀß·×¡×¤ò¸À¸ì²½
»ñÎÁºîÀ®¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢Ã¯¤Ë¡¦²¿¤ò¡¦¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤ò¸Ç¤á¤ë½ÅÍ×À¤ò²òÀâ¡£
¤³¤ÎÁ°Äó¤¬Û£Ëæ¤À¤È¡Ö¾ðÊó¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ë¡¢²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»ñÎÁ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤ò¡¢¶ñÂÎÎã¤È¤È¤â¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡ËÄó°Æ»ñÎÁ¤Î´ðËÜ¹½À®¡ÊÌäÂê¢ª²ò·èºö¢ª°Â¿´¢ª¹ÔÆ°´µ¯¡Ë¤ò¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤à
Äó°Æ¤ÎÎ®¤ì¤ò4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢10ËçÁ°¸å¤Ë¼ý¤á¤Æ°Õ»×·èÄê¼Ô¤ËÅÁ¤¨ÀÚ¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¾Ò²ð¡£
Äó°Æ¥µ¥Þ¥êー¤«¤é²ÝÂêÀ°Íý¡¢²ò·èºö¡¢º¬µò¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¡¢»öÎã¡¢Æ³Æþ¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢QA¡¢¼¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤Î¥Úー¥¸³ä¤êÎã¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡ËÃæ¿Èºî¤ê¤Î¥³¥Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥é¥Õ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç½ñ¤¯¡×¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¾Ò²ð
¤¤¤¤Ê¤ê¹Å¤¤Ê¸¾Ï¤Ë¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤¬¸ì¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¡È²¥¤ê½ñ¤¡É¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀ°·Á¡¦ÆùÉÕ¤±¤¹¤ëÎ®¤ì¤òÄó°Æ¡£
AI¤ÇÀ°·Á¡¦ÊäÂ¤¹¤ëÁ°Äó¤Îºî¤êÊý¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÌ³¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
4¡Ë¥¤¥ë¥·¥ë¤Ç¡Ö¹½À®¢ªËÜÊ¸¢ª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Çºî¤ë¥Ç¥â
¥á¥â¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¹½À®°Æ¡¦ËÜÊ¸°Æ¤òÀ¸À®¤·¡¢¥Æ¥ó¥×¥ìー¥ÈÁªÂò¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÄ´À°¤Ç»Å¾å¤²¤ë¼ê½ç¤ò¼Â±é¡£
¼Ì¿¿ÁÇºà¤Î¸¡º÷¤ÈÁÞÆþ¡¢ÀÚ¤êÈ´¤¡¢¥¢¥¤¥³¥ó³èÍÑ¤Ê¤É¡¢ÃÏÌ£¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ëºî¶È¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5¡ËPowerPoint½ÐÎÏ¸å¤ÎÊÔ½¸À¤È¡¢ºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÎÊý¸þÀ
ºîÀ®¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥É¤òPowerPoint¤Ë½ÐÎÏ¤·¤¿¸å¤âÊÔ½¸¤·¤ä¤¹¤¤±¿ÍÑ¤ò¾Ò²ð¡£
¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤Ç¥«¥Ðー¤·¤Å¤é¤¤É½¸½¤òAI¤ÇÊä¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î»ñÎÁºîÀ®¤Î¿Ê¤áÊý¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¢£ »ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¡¦¥¤¥ë¥·¥ëÂ¦Æ°²è
¡Ú¥·¥ê¥ç¥µ¥¯with¥á¥½¥Ã¥É¡Û»ñÎÁºîÀ®¤Î¥×¥í¡ßAI¥Äー¥ë¡Ö¥¤¥ë¥·¥ë¡×¤ÇºÇ¶¯¤ÎÄó°Æ½ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£(https://youtu.be/02CxblqwDX8)
¡¦¤·¤´¤ª¤âTVÂ¦Æ°²è
¡Ú¾×·â¡Û¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¡£ÆüËÜÀ½¤Î»ñÎÁºîÀ®AI¡Ö¥¤¥ë¥·¥ë¡×ºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡£(https://www.youtube.com/watch?v=a-zZi6UIIFk)
¢£ ¥¤¥ë¥·¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AIÅëºÜ¥¹¥é¥¤¥É¼«Æ°À¸À®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¤¥ë¥·¥ë¡×¤Ï¡¢À¸À®AI¤Ç¥¹¥é¥¤¥É»ñÎÁºîÀ®¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤ä¥Ñ¥ï¥Ý¤¬ºî¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÆþÎÏ¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤«¤é¥¹¥é¥¤¥É¤ò¼«Æ°À¸À®¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢3,000¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://irusiru.jp/
