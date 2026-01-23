¡ÖÄ¶½½Âå -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo¡×¤Î¡Ö¥ßー¥°¥ê¡×¤¬¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤ÆÉü³è¡ªOWV¡¢moxymill¤é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤â·èÄê
Ä¶½½ÂåÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢½½Âå¡Ê¥Æ¥£ー¥ó¡Ë¤Î¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡Ù¡Ø¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡Ù¡Ø¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡Ù¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ëÂÎ¸³·¿¥Æ¥£ー¥ó¥º¥Õ¥§¥¹¡ÖÄ¶½½Âå -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥·¥çーÃæ¿´¤Î¹½À®¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡Ö¥ßー¥°¥ê¡Ê¥ßー¥È¡õ¥°¥êー¥È¡Ë¡×¤¬Éü³è¤·¤Þ¤¹¡£ ¡È¿ä¤·¤È²ñ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë1Æü¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æー¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÄÉ²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë2ÁÈ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µÎý½¬À¸¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×OWV¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë6¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×moxymill¤¬¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤»¨»ï¡ØPopteen¡Ù¡ØLARME¡Ù¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤â·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
º£²ó¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë½½Âå¤¬½¸·ë¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤«¤é¡ÖÄ¶½½Âå¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÂ³¡¹¤È¿·¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡ÖÄ¶½½Âå -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo¡×¤Ë°ú¤Â³¤¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡È¿ä¤·¤È²ñ¤¨¤ë»þ´Ö¡É¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ë¤Ê¤ë¡£Ä¶½½Âå¤Î¥ßー¥°¥ê¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ª
11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØÄ¶½½Âå2026Ä¶½½Âå -ULTRA TEENS FES- ¡Ù¤Ï¡¢¸«¤ë¤À¤±¤Î¥¹¥Æー¥¸¤«¤é¡¢¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Î»þ¤«¤éÂç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ø¥ßー¥°¥ê¡Ù¤ò¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£½Ð±é¼Ô¤ÈÍè¾ì¼Ô¤¬¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢
¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡£Ä¶½½Âå¤¬2019Ç¯¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Èµ÷Î¥¤Î¶á¤¤ÂÎ¸³¡É¤ò¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£²óÃíÌÜ¤Î¥ßー¥°¥ê»²²Ã¥á¥ó¥ÐーÂè°ìÃÆ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤µ¤¡¢¤µ¤¯¤é¡¢¤ê¤ó¤«¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢²»³Ú¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¡È¿ä¤·¤È²ñ¤¨¤ë»þ´Ö¡É¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤à¡£¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡¢µ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤ë°ìÆü¤ò²ñ¾ì¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ßー¥È¡õ¥°¥êー¥È ³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾ÜºÙ¡§ ¡Ö¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¥á²ñ¡× / ¡Ö¥°¥ëー¥×¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¥á²ñ¡× / ¡Ö¥Èー¥¯¥·¥çー¡×¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ðー¡§¤ª¤µ¤¡¢¤µ¤¯¤é¡¢¤ê¤ó¤« Â¾¡ÊÁ´ÂÎ¤Ç30ÁÈ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨¥ßー¥°¥ê»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡Ö¥ßー¥°¥ê¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹ë²Ú½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·èÄê¡ª¡ª
OWV¡Ê¥ª¥¦¥Ö¡Ë
2019Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µÎý½¬À¸4Ì¾¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡£¥°¥ëー¥×Ì¾¡ÖOWV¡×¤Ë¤Ï¡ÈOur only Way to get Victory～¾¡Íø¤òÄÏ¤àËÍ¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÆ»～Ã¯¤Ë¤â¿¿»÷¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î¥°¥ëー¥×¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾¡Íø¤òÄÏ¤à¡É¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ðー¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
moxymill¡Ê¥â¥¯¥·ー¥Þ¥¤¥ë¡Ë
¿·´¶³Ð¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖSEVEN COLORS¡×¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿6¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡£SWEET¡¦CUTE¡¦POP¡¦BEAUTY¡¦COOL¡¦SEXY¡¦CRUSH¤Î7¤Ä¤Î¡ÈCharm¡ÊÌ¥ÎÏ¡Ë¡É¤¬³Æ¥á¥ó¥Ðー¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢³Ú¶Ê¤´¤È¤ËCharm¤È¥»¥ó¥¿ー¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡Ö¥»¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸·¿¡¦¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥Ç¥ë¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥ó¥º¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¡ª
¢£¡ÚÄ¶½½Âå -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo ³«ºÅ³µÍ×¡Û
¸ø±éÌ¾ Ä¶½½Âå -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo
ÆÉ¤ßÊý¡¡¡§¥Á¥ç¥¦¥¸¥å¥¦¥À¥¤ ¥¦¥ë¥È¥é¥Æ¥£ー¥ó¥º¥Õ¥§¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ë¥»¥ó¥Ë¥¸¥å¥¦¥í¥¯ ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¥Ã¥É ¥Ð¥¤ ¥É¥³¥â
¸ø¼°HP¡§https://event.chojudai.com/
¸ø¼°Æü»þ¡§2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡§¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ê¢©150-0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî2ÃúÌÜ1－1¡Ë
¼çºÅ¡§Ä¶½½ÂåÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÄ¶½½Âå¡Ë
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§³ô¼°²ñ¼ÒÄ¶½½Âå¡¡
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â
¸å±ç¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£ー¥¯¿ä¿Êµ¡¹½(JFWO)
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§¢¨Á´¤ÆÀÇ¹þÉ½¼¨ ¢¨4ºÐ°Ê¾åÍÎÁ
Àè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¡¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥êー¥ÊÀÊ13,200±ß¡¢¥¢¥êー¥ÊÀÊ8,800±ß¡¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ4,400±ß
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥êー¥ÊÀÊ14,300±ß¡¢¥¢¥êー¥ÊÀÊ9,900±ß¡¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ5,500±ß¡¢¼Ö°Ø»ÒÀÊ¡§9,900±ß
¡¡Instagram¡§https://www.instagram.com/chojudai_japan/
¡¡X¡§https://twitter.com/CHOJUDAI_JAPAN
¡¡YouTube¡§https://www.youtube.com/@ultrateenschannel
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¡¦½Ð±é¼Ô¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢SNS¤Ë¿ï»þÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä¢¨1/23»þÅÀ50²»½ç
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§aoen¡¢OWV¡¢MORE STAR¡¢moxymill
Ä¶½½Âå¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡§
¤¢¤¤¤µ¡¢ÁêÔÇÀ±²»¡¢°ÂºÑºù±¦¡¢Í£°¦¡¢º£°æÃÈÂç¡¢ÆâÅÄ¶â¸ã¡¢³¤ÇµÍ¼ÍÛ¡¢ºù²æ¡¢¾®Ô¢Éñ±©¡¢¤ª¤µ¤¡¢µ×ÊÝÅÄ³¤±©¡¢¸Å±à°æÇ«¡¹¡¢¸åÆ£³¤Æá¡¢ÇòÀÐ²µ²Ú¡¢À¥ÀîÍÛºÚÇµ¡¢À¥Çµ¿¿ÈÁ»Ò¡¢ÂåÅÄË¨²Ö¡¢ÅÄÃæÍÛºÚ¡¢¤»¤é¤Ôー¡ÊÅÚ²°Ø¹Íè¡Ë¡¢Ä¹ÉÍ¹Æà¡¢²ÆÀî¥á¥¬¥ó¡¢Ááºä¤¢¤¤¡¢Ááºä¤æ¤¦¡¢ÎÓµþ²ð¡¢¤Ò¤Þ¤Ò¤Þ¡¢Ê¿¾¾ÁÛÇµ¡¢Æ£°æÎø¡¢Æ£ÅÄ¤ß¤¢¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢µÜ²¼¸êºÌ¡¢¸þ°æÎç°á¡¢É´ÅÄ¼®Î¤¡¢MON7A
¥²¥¹¥È¡§
¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤¯¤é¡¢Âçµ×ÊÝÎ°Í£¡¢¤µ¤¯¤é¡¢ÂôÅÄµþ³¤¡Ê¥È¥á¥£¥È¥¥¡Ë¡¢ÅÄÃæÊË¶õ¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢Æ£¸¶ÃÈ¡¢ËÜË¾¤¢¤ä¤«¡¢¼Â·§ÎÜÎ°¡¢¸÷Åç³ðÏÁ¡¢Mumei¡¢É´À¥Âó¼Â¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡¢»³ËÜË¾³ð¡¢¤ê¤å¤¦¤È¡Ê¤Á¤ç¤³¡Ë¡¢¤ê¤ó¤«
MC¡§ÂçÁÒ»ÎÌç¡¢»³Ç·Æâ¤¹¤º