¡Ú¥È¥ì¥¤¥Àー¥º¾Ú·ô¡Û2025Ç¯ÅÙ¤Î¤ªµÒÍÍÎß·×Â»±×¤¬+220²¯±ß¤òÆÍÇË¡ª(2025Ç¯4·î～2025Ç¯12·î)
¥È¥ì¥¤¥Àー¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì8704¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢³°¹ñ°ÙÂØ¾Úµò¶â¼è°ú»ö¶È¡ÊFX¼è°ú¡ËÅù¤ò±Ä¤à¥È¥ì¥¤¥Àー¥º¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿Ü»³ ¹ä¡¢°Ê²¼¡Ö¥È¥ì¥¤¥Àー¥º¾Ú·ô¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙÂè3»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤Î¤ªµÒÍÍÎß·×Â»±×¤¬+220²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨º¸¤«¤é1Q¡¢2Q¡¢3Q¤Î½ç¤Ë¡¢¸ÜµÒÂ»±×¤ÎÎß·×¤ò¼¨¤·¤¿ËÀ¥°¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£¡ÖQ¡×¤Ï»ÍÈ¾´ü¡ÊQuarter¡Ë¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1Q¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü¤Î¸ÜµÒÂ»±×Îß·×¡¢2Q¤ÏÂè1～Âè2»ÍÈ¾´ü¤Î¸ÜµÒÂ»±×Îß·×¡¢3Q¤ÏÂè1～Âè3»ÍÈ¾´ü¤Î¸ÜµÒÂ»±×Îß·×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªµÒÍÍÂ»±×¤ÏÈ¯À¸¤·¤¿¤ªµÒÍÍÉ¾²ÁÂ»±×+¤ªµÒÍÍ·èºÑÂ»±×¤Î¹ç»»ÃÍ¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¥¤¥Àー¥º¾Ú·ô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Åê»ñ´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ð±ÄÊý¿Ë¤Ë·Ç¤²¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î²þÁ±¤ª¤è¤ÓÂ¿ÍÍ¤Ê»Üºö¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÅê»ñÀ®²Ì¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î2025Ç¯ÅÙÂè3»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×Â»±×¤¬+220²¯±ß¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¶È³¦ºÇ¶¹¿å½à¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥ÉÄó¶¡¤ä¹â¿å½à¤Î¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÄó¶¡¡¢¼è°úµ¡²ñ¤Î³È½¼¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ï¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÅê»ñÀ®²Ì¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤ËÉ½¤ì¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎFX¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥ï¥Ã¥×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·ÄÌ²ß¥Ú¥¢¡ØLIGHT¥Ú¥¢¡Ù¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØLIGHT¥Ú¥¢¡Ù¤Ï¡¢¼õ¼è¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁý³Û¤È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤Î½Ì¾®¤òÎ¾Î©¤·¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÅê»ñ²È¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¼è°ú¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤ÄÌ²ß¥Ú¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎFX¡×¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÉôÄÌ²ß¥Ú¥¢¤Î·ú¶Ì¾å¸Â¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¤è¤êÀïÎ¬Åª¤«¤Ä½ÀÆð¤Ê¼è°ú¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Åö¼Ò»Ë¾åºÇ¹â¿å½à¤ÎÇä¤ê¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼õ¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡¢Äã¶âÍø¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¤¥¹¤È¹â¶âÍø¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥È¥ë¥³¡¦Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥á¥¥·¥³¤ÎÄÌ²ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·ÄÌ²ß¥Ú¥¢¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¡¢Ä¹´ü±¿ÍÑ¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·ÄÌ²ß¥Ú¥¢¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¡Ö¹â¶âÍøÄÌ²ß¥Ú¥¢¥ê¥êー¥¹µÇ° ºÇÂç15,000±ß´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÁí³Û4,000Ëü±ß»³Ê¬¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ä¡Ö¤´Æþ¶â¤ÇºÇÂç3¡ó¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ê¤É¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤»Üºö¤òÂ¿¿ô¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎFX¡×¤Ç¤Ï¡Ø¥¹¥ï¥Ã¥×No.1¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¡¢¡ÖLIGHT FX¡×¤Ç¤Ï¡ÖºÇÂç50¡ó¥¹¥ï¥Ã¥×Áý³Û¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢¥¹¥ï¥Ã¥×¼ý±×¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÍÍø¤Ê¼è°ú´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤ÎÍ¥¶ø¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥È¥ì¥¤¥Àー¥º¥¯¥é¥Ö¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê ¥È¥ìー¥É¥¹¥¥ë¸¦ïÓ²ñ¡×¤Ê¤É¤Î¹ÖµÁ¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÅê»ñÃÎ¼±¤ª¤è¤Ó¥¹¥¥ë¤ÎÄó¶¡¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹²þÁ±¤È¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´»Ù»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙÂè3»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÎß·×Â»±×¡Ü220²¯±ßÆÍÇË¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥¤¥Àー¥º¾Ú·ô¤Ï¡Ö¸ÜµÒÂè°ì¼çµÁ¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Åê»ñ´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ð±ÄÊý¿Ë¤Ë¡¢¶âÍ»ÌÌ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´°Õ¸«¤ä¤´Í×Ë¾¤ò°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤´´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¥È¥ì¥¤¥Àー¥º¾Ú·ô¤Ï¤ªµÒÍÍ¤«¤éºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ë¡ÈFinTech¡É´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤À¤ì¤â¤¬Ì¤Íè¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¼Ò²ñ¤¬µá¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢¥È¥ì¥¤¥Àー¥º¾Ú·ô¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¥È¥ì¥¤¥Àー¥º¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ ¿Ü»³ ¹ä
½êºßÃÏ¡§¢©150-6028ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3¡¡·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー28³¬
URL¡§https://traderssec.com/
¼ç¤¿¤ë¶ÈÌ³¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò²ð¤·¤¿Å¹Æ¬¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¼è°ú»ö¶È
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè123¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñÅù¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ°Å¹æ»ñ»ºÅù¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¡ÆüËÜÅê»ñ¼ÔÊÝ¸î´ð¶â
¡Ú¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢£Åö¼Ò¤Î¼è°·¤¦³Æ¼ï¶âÍ»¼è°ú¤Ï¡¢¸µËÜ¤äÍø±×¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¾ì¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤¬À¸¤º¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼è°ú¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌµÚ¤ÓÌó´¾¤ò½½Ê¬¤Ë¤´Íý²òÄº¤¡¢¤´¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤ÈÈ½ÃÇ¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹Æ¬³°¹ñ°ÙÂØ¾Úµò¶â¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¾Úµò¶âÉ¬Í×³Û¤Ï¡¢³ÆÄÌ²ß¤Î¥ìー¥È¤ò´ð¤Ë¤ª¼è°ú³Û¤Î4¡ó°Ê¾å¡ÊºÇÂç¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸25ÇÜ¡Ë¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¾Úµò¶âÉ¬Í×³Û¤Ï¡¢¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ¤¬»»½Ð¤·¤¿ÄÌ²ß¥Ú¥¢¤´¤È¤Î°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯ÁÛÄêÈæÎ¨¤ò¼è°ú¤Î³Û¤Ë¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³ÛËô¤ÏÅö³º°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯ÁÛÄêÈæÎ¨°Ê¾å¤ÇÅö¼Ò¤¬ÊÌÅÓÄê¤á¤ë°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯ÁÛÄêÈæÎ¨¤ò¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯ÁÛÄêÈæÎ¨¤È¤Ï¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâ³ÕÉÜÎáÂè117¾òÂè31¹àÂè1¹æ¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤ëÄêÎÌÅª·×»»¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤»»½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Å¹Æ¬°Å¹æ»ñ»º¾Úµò¶â¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¾Úµò¶âÉ¬Í×³Û¤Ï¡¢³Æ°Å¹æ»ñ»º¤Î²Á³Ê¤ò´ð¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤â¤Ë¤ª¼è°ú³Û¤Î50¡ó¡Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸2ÇÜ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹Æ¬³°¹ñ°ÙÂØ¾Úµò¶â¼è°úµÚ¤ÓÅ¹Æ¬°Å¹æ»ñ»º¾Úµò¶â¼è°ú¤Ï¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤êÍÂÂ÷¤¹¤ë¾Úµò¶â¤Î³Û°Ê¾å¤Î¼è°ú¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÂÂ÷¤·¤¿¾Úµò¶â¤Î³Û¤ò¾å²ó¤ëÂ»¼º¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³Æ¼è°ú¤Î¼è°ú¼ê¿ôÎÁµÚ¤Ó¸ýºÂ´ÉÍýÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Å¹Æ¬°Å¹æ»ñ»º¾Úµò¶â¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ú¶Ì¤òÍâÆü¤Þ¤Ç»ý¤Á±Û¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÌÅÓ·ú¶Ì´ÉÍýÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹Æ¬³°¹ñ°ÙÂØ¾Úµò¶â¼è°ú¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤Î¥·¥¹¥È¥ì¡Ë¤ÎÅê»ñ½õ¸ÀÊó½·¤ÏÊÒÆ»0.2Pips¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¢¤ê¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¶âÍø¾ðÀªÅù¤Ë±þ¤¸¤ÆÆü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼õ¼èËô¤Ï»ÙÊ§¤Î¶â³Û¤¬ÊÑÆ°¤·¤¿¤ê¡¢¼õ¤±Ê§¤¤¤ÎÊý¸þ¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹Æ¬³°¹ñ°ÙÂØ¾Úµò¶â¼è°úµÚ¤ÓÅ¹Æ¬°Å¹æ»ñ»º¾Úµò¶â¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅö¼Ò¤¬Äó¼¨¤¹¤ëÇäÉÕ²Á³Ê¤ÈÇãÉÕ²Á³Ê¤Ë¤Ï²Á³Êº¹¡Ê¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡Ë¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÌóÄê·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¼Â¼ÁÅª¤Ê¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤ÏÅö¼Ò¤¬¹¹ð¤ÇÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤ÈÉ¬¤º¤·¤â¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼è°ú¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬¹¹ð¤ÇÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Å¹Æ¬³°¹ñ°ÙÂØ¾Úµò¶â¼è°úµÚ¤ÓÅ¹Æ¬°Å¹æ»ñ»º¾Úµò¶â¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥¹¥«¥Ã¥È¥ëー¥ë¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ»¼º¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¾ìÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÂÂ÷¤·¤¿¾Úµò¶â°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹Æ¬³°¹ñ°ÙÂØ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¤ÏËþ´ü»þ¹ï¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¤È¼«Æ°¹Ô»È¤µ¤ì¤ë¥èー¥í¥Ô¥¢¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥¤¥Ê¥êー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¤Ç¤¹¡£¥ª¥×¥·¥ç¥óÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¾Íè¤Î°ìÄê¤Î¸¢Íø¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¼è°ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¸¢Íø¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥óÎÁ¤ÎÁ´³Û¤ò¼º¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ²Á³Ê¤ÈÇäµÑ²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£1Lot¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂç²Á³Ê¤Ï¡¢¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç990±ß¡¢ÇäµÑ¤Î¾ì¹ç1,000±ß¤Ç¤¹¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¸å¤ÎÃíÊ¸¼è¾Ã¤Ï¹Ô¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼è°ú²ÄÇ½´ü´Ö¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇäµÑ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÇäµÑ²Á³Ê¤È¹ØÆþ²Á³Ê¤Ë¤Ï²Á³Êº¹¡Ê¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢ÇäµÑ»þ¤ËÂ»¼º¤òÈï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¾ì¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤êÅö¼Ò¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¹ØÆþ²Á³Ê¤è¤ê¤â¤ªµÒÍÍ¤ËÉÔÍø¤Ê²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤¬À®Î©¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Åö¼Ò¤ÎÉé¤¦¥ê¥¹¥¯¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃíÊ¸¤Î°ìÉô¤â¤·¤¯¤ÏÁ´Éô¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°Å¹æ»ñ»º¤ÏËÜË®ÄÌ²ß¤Þ¤¿¤Ï³°¹ñÄÌ²ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë¡ÄêÄÌ²ß¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¹ñÅù¤Ë¤è¤ê¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âå²Á¤ÎÊÛºÑ¤ò¼õ¤±¤ë¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤êÂå²Á¤ÎÊÛºÑ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£