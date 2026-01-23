Ê¡²¬»Ô³¹ÃÏ¤ÇÁý¤¨¤ë³°ÊÉÍî²¼¥ê¥¹¥¯¤ò²ò¾Ã¤Ø¡¡³°ÊÉÍî²¼ËÉ»ß¥µー¥Ó¥¹¡ØÇíÍîËÉ»ß¤¯¤ó¡Ù¡¢2·î1Æü¤è¤êCMÊü±Ç³«»Ï
½»Âð¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÂÀÅÄ ÌÔÌé¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿³°ÊÉÄ´ºº¤È³°ÊÉ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Íî²¼ËÉ»ß¥µー¥Ó¥¹¡ØÇíÍîËÉ»ß¤¯¤ó¡Ù¤òÊ¡²¬¥¨¥ê¥¢¤ÇËÜ³ÊÅ¸³«¤·¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢Ê¡²¬¸©Á´°è¤Ç¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
CM¤Ç¤Ï¡¢Áý²Ã¤¹¤ë³°ÊÉÍî²¼»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÁÊµá¤·¡¢¿·¤·¤¤ÅÀ¸¡ÊýË¡¤È¤·¤Æ¥É¥íー¥ó¿ÇÃÇµ»½Ñ¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸©Æâ¤ÇÁê¼¡¤°³°ÊÉÍî²¼»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¥¨¥ê¥¢¶¯²½¤ò·èÄê
Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤Ç¤Ï¡¢»Ô±Ä½»Âð¤«¤é¤Î¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÍî²¼»ö¸Î¤¬2024Ç¯ÅÙ¤À¤±¤Ç25·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î°ÂÁ´¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯12·î¤Ë¤ÏÈ¬È¨À¾¶è¤Î»Ô±Ä½»Âð¤Ç¶¦ÍÑ³¬ÃÊ¤ÎÅ·°æ¤«¤éÌó50cm¡ß30cm¤Î¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÊÒ¤¬Íî²¼¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¤ÏÌç»Ê¶è¤Î»Ô±Ä½»Âð¤«¤é½Å¤µÌó34kg¤ÎÇÓ¿å´É¤¬5³¬¤«¤éÍî²¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ÅÂç»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³°ÊÉÍî²¼»ö¸Î¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡È·úÊª¤ÎÏ·µà²½¡É¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÆâÉô¤Ë¿åÊ¬¤ä¶õµ¤¤¬¿¯Æþ¤·¡¢Éå¿©¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÎÇíÎ¥¡¦Íî²¼¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌ¶å½£»Ô¤Î»öÎã¤Ç¤Ï1970Ç¯Âå¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÛ50Ç¯Ä¶¤Î·úÊª¤Ç¤Î»ö¸Î¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÃÛÇ¯¿ô¤ò·Ð¤¿·úÊª¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤ëÁ´¹ñ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1980Ç¯°ÊÁ°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿½»Âð¤ÏÌó21¡óÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê¢¨1¡Ë¡¢º£¸å¤â³°ÊÉ¤ä¶¦ÍÑÉôÊ¬¤«¤é¤ÎÍî²¼¥ê¥¹¥¯¤ÏÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³°ÊÉÇíÍî¤ÏÏ·µà²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥ëÀÜÃå»þ¤Î²¼ÃÏ½èÍýÉÔÂ¤ä¡¢¥â¥ë¥¿¥ë¡¦¥¿¥¤¥ë»Ü¹©ÃÊ³¬¤Ç¤Î»Ü¹©ÉÔÎÉ¤äµ»½ÑÉÔÂ¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³°ÊÉÇíÍî¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¹¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢Ê¡²¬¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¡ØÇíÍîËÉ»ß¤¯¤ó¡Ù¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òËÜ³ÊÅ¸³«¤·¡¢·úÊª¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯³èÆ°¤ò¶¯²½¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ö´ûÂ¸½»Âð»Ô¾ì¤ÎÀ°È÷¡¦³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤ÆP8¡×
Ê¡²¬¸©Á´°è¤Ç¥Æ¥ì¥ÓCMÊü±Ç³«»Ï¡¢¶å½£Å¸³«¤Ø
2026Ç¯2·î¤è¤ê¡¢Ê¡²¬¸©Á´°è¤Ç¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÊÉ¡¦¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÍî²¼¥ê¥¹¥¯¤Î¿¼¹ï¤µ¤ÈÄê´üÅª¤ÊÅÀ¸¡¤Î½ÅÍ×À¤ò¹¤á¡¢¥É¥íー¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤ÅÀ¸¡ÊýË¡¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¶å½£Á´°è¤Ø¤Î³ÈÂç¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢ÆÃ¤ËÏ·µà²½¤·¤¿¸ø±Ä½»Âð¤äÌ±´Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¾¦¶È¥Ó¥ë¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î·úÊª°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£CM³µÍ×
Êü±Ç³«»Ï¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
Êü±Ç¥¨¥ê¥¢¡§Ê¡²¬¸©Á´°è
Êü±Ç¶É¡§Ê¡²¬ÊüÁ÷¡¿¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¡¿£Ô£Ö£Ñ¶å½£ÊüÁ÷
CM·Á¼°¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
CM¼Ü¡§ALL30ÉÃ
Æ°²è¡§
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=LLOfE2ZDoEQ ]
¤¢¤é¤¹¤¸
Æü¾ï¤Î³¹³Ñ¤ÇÆÍÁ³µ¯¤³¤ë¥Ó¥ë³°ÊÉ¥¿¥¤¥ë¤ÎÍî²¼¡£¥Ù¥Óー¥«ー¤ò²¡¤¹Êì¿Æ¤äÄÌ¶ÐÃæ¤Î¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Ê¤É¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤Ë¥¿¥¤¥ë¤¬Ä¾·â¤¹¤ëÀ£Á°¡¢»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¥Òー¥íー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ØÇíÍîËÉ»ß¤¯¤ó¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¿¥¤¥ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ´íµ¡¤òµß¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥íー¥ó³°ÊÉ¿ÇÃÇ¤È¥¿¥¤¥ëÇíÍîËÉ»ß¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î2¤Ä¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ó¥ë¥ªー¥Êー¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö³°ÊÉ¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÍî²¼¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò»ëÄ°¼ÔÍÍ¤ËÅÁ¤¨¡¢ËÁÆ¬¤ËÃí°Õ´µ¯¤òÂ¥¤¹¹½À®¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¼Ì¤È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê´í¸±À¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¤È¿Í´Ö¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ë³°ÊÉÅÀ¸¡¡É¤È¡È¥¿¥¤¥ëÊÝ¸î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡É¤Î2¤Ä¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡ØÇíÍîËÉ»ß¤¯¤ó¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§ËÌÈø¾»Âç»á
Âç¼ê´ë¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤«¤é¿·¶½¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë200¼ÒÄ¶¤Î´ë¶È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë·È¤ï¤ë¡£TVCM¤ÏÄÌ»»800ËÜ°Ê¾å¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÅÅÄÌ¤ª¤è¤ÓIncubate Fund¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï±Ñ¹ñ¥êー¥ºÂç³Ø¤ÇMBA¤ò¼èÆÀ¤·¡¢´ë¶È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
HP¡§http://kitao.tokyo/
Ê¡²¬¥¨¥ê¥¢Å¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥á¥ó¥È
¸µÊ¡²¬Âç³Ø¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê¶µ¼ø¡¡ÆüËÜ·úÃÛ³Ø²ñ¥¿¥¤¥ë¹©»ö¾®°Ñ°÷²ñ¸µ°Ñ°÷¡¡1µé·úÃÛ»Î¡¡¸Å²ì °ìÈ¬¡Ê¤³¤¬ ¤«¤º¤ä¡Ë»á
¡Ö¥¬¥ó¤ÎÅ¾°Ü¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ë¤ÎÇíÍî¤Ï¡¢ÂÐ½èÎÅË¡Åª¤ËÊä½¤¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î²Õ½ê¤«¤éºÆÈ¯¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£·úÃÛÊª¤Î³°ÊÉ¥¿¥¤¥ëÇíÍî¤È¤¤¤¦¿ÍÌ¿¤ò¶¼¤«¤¹¡¢¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎÊä½¤Ë¡¤Ç¤Ï»Ü¹©ÉÔÎÉ¤ÎºÆÈ¯¤ä°Õ¾¢À¤ÎÄã²¼¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿·µ»½Ñ¤ÏËÉÃÆ¥¬¥é¥¹¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¢¼ù»é¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ë¤ÎÈþ´Ñ¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÍî²¼ËÉ»ßÀÇ½¤ÈËÉ¿åÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Æ©ÌÀ¤ÇÇö¤¤ÅÉËì¤Ê¤¬¤é¡¢1Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¢¤¿¤êÌó3.3¥È¥ó¤Î½Å²Ù½Å¤ËÂÑ¤¨¤ë¶¯¿Ù¤µ¤òÈ÷¤¨¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¹âÂÑ¸õÀ¤¬¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹©Äø¿ô¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤È¹©´üÃ»½Ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢ºÇÄ¹10Ç¯¤ÎÇíÍîÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌç¤Î¹©¶È²ñ²ñ°÷¤Ë¤è¤ëÀÕÇ¤»Ü¹©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·úÊª¤Î°ÂÁ´À°Ý»ý¤È»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÊÝ¸î¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¼¡À¤Âå¤Î²þ½¤¹©Ë¡¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÌ¿¤ò¼é¤ë»ö¤¬½ÐÍè¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥ÖÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂÀÅÄ ÌÔÌé¡Ê¤ª¤ª¤¿ ¤¿¤±¤ä¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏËÜµ¤¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤«¤éÇíÍî»ö¸Î¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Ê¡²¬¤«¤éÅ¸³«¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Çº£Ç¯ÅÙ¤À¤±¤Ç25·ï¤â¤ÎÍî²¼»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢¤¬ÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¹ÔÀ¯¤â¸ø¶¦½»Âð¤ÎÏ·µà²½ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤·¤ÆÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÅÅÀ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¡¦¶å½£Á´°è¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥íー¥óµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈñÍÑÌÌ¤ä°ÂÁ´ÌÌ¤«¤éÅÀ¸¡¤òí´í°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·úÊª½êÍ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄê´üÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢Ê¡²¬¤Î³§ÍÍ¤Î°ÂÁ´¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤¿¤áÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ø剝ÍîËÉ»ß¤¯¤ó¡Ù¤Î¾ÜºÙ
ÆâÍÆ¡§
¥É¥íー¥ó¤ÈÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¤Î·úÊª³°ÊÉÄ´ºº¸å¤Ë¡¢³°ÊÉÍî²¼ËÉ»ß¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§¡§
£±.°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å Â¾ìÉÔÍ×¤Î¥É¥íー¥ó±ó³ÖÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢ºî¶È°÷¤ÎÄÆÍî¥ê¥¹¥¯¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤·¤Þ¤¹¡£
£².ÂçÉý¤Ê¥³¥¹¥Èºï¸º Â¾ìÀßÃÖ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎÅÀ¸¡ÊýË¡¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÈñÍÑ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
£³.Ã»´ü´Ö¤Ç¤ÎÄ´ºº´°Î» ½¾Íè¿ô½µ´Ö¤òÍ×¤·¤¿Ä´ºº¤ò¿ôÆü¤Ç´°Î»¡£½»Ì±¤ä¶áÎÙ½»Ì±¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬ºÇ¾®¸Â¤Ç¤¹¡£
£´.¹âÀºÅÙ¤Ê¿ÇÃÇµ»½Ñ¡¡ÌÜ»ë¤Ç¤ÏÈ¯¸«º¤Æñ¤Ê³°ÊÉÆâÉô¤ÎÎô²½¤äÅ´¶Ú¤ÎÉå¿©¤ò¸¡ÃÎ¡£»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¾¦¶È¥Ó¥ë¡¢¸ø±Ä½»Âð¡¢¹©¾ì¡¢³Ø¹»¡¢ÉÂ±¡¡¢Åù¤Î·úÃÛÊªÁ´ÈÌ
²Á³Ê¡§
·úÊª¤Îµ¬ÌÏ¡¦Ä´ººÈÏ°Ï¤Ë¤è¤êÎÁ¶â¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ê¤ª¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://epmcoat.jp/eptcoat/
¡ã¼èºà¡¦¾ðÊóÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¼èºà¤ä·ÇºÜ´õË¾¤ÎÊý¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¼ÂºÝ¤Î¥É¥íー¥ó¿ÇÃÇ¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¼Â»Ü
¡¦»Ü¹©Á°¸å¤Î³°ÊÉ¾õ¶·Èæ³Ó¼Ì¿¿¡¦¥µー¥â²èÁü
¡¦ÂåÉ½¤ä±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¡¢¥É¥íー¥óµ»½Ñ¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï2002Ç¯ÀßÎ©¡¢²£ÉÍ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯½»Âð¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼çÎÏ»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥í¥¢¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡ØEPCOAT¡Ù¤ÎÈÎÇä»Ü¹©¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤ä³Æ¼ï¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¾ðÊó¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ø¥Þ¥¤¥¹¥Þ¡Ù¤Î±¿±Ä¤ä¡¢Á´¹ñ6¤«½ê¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥·¥çー¥ëー¥à¤òÄÌ¤¸¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿³°ÊÉÅÀ¸¡¤äÇíÍîËÉ»ß¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÏ·µà²½¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥Ö
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂÀÅÄ ÌÔÌé
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è³ý¥öºêÆî4-1-10
TEL¡§045-949-4224
ÀßÎ©¡§2002Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡§3,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¢¡¥Õ¥í¥¢¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡ØEPCOAT¡ÙÈÎÇä»Ü¹© ¢¡¥¢¥ë¥ß·úºà¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡ØEPMCOAT¡ÙÈÎÇä»Ü¹©¢¡¥É¥íー¥óÀÖ³°Àþ³°ÊÉ¿ÇÃÇ¡ØEP-InspectDrone¡ÙÅ¸³« ¢¡¿å²ó¤ê¡¦¥¯¥í¥¹¤Ê¤É³Æ¼ï¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ÈÎÇä»Ü¹© ¢¡¤ªÁÝ½ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä ¢¡ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¾ðÊó¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ø¥Þ¥¤¥¹¥Þ¡Ù±¿±Ä´ÉÍý¢¡¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¡ØJ-bit¡Ù¤Î´ÉÍý¡¦±¿±Ä ¢¡SaaS¥Äー¥ë¡Ø¥é¥¯¥é¥¯¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ù¤Î´ÉÍý¡¦±¿±Ä
¸ø¼°SNS¡§
¡ãInstagram¡ähttps://www.instagram.com/insta.jeb/
¡ãFacebook¡ähttps://www.facebook.com/profile.php?id=100090540638518
¡ãX¡ähttps://x.com/epcoat
¡ãTikTok¡ähttps://www.tiktok.com/@epcoat.jeb
¡ãThreads¡ähttps://www.threads.com/@insta.jeb
¡ãnote¡ähttps://note.com/jeb_epcoat
¡ãnote¡ähttps://note.com/eptcoat
¡ãYouTube¡ähttps://www.youtube.com/@jeb.epcoat
½¾Íè¤Î³°ÊÉÅÀ¸¡¤Ï¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¡Ö¹â¥³¥¹¥È¡×¤Ç¸Â³¦¡¢Ä´ººÌ¤¼Â»Ü¤¬¾ïÂÖ²½
¤·¤«¤·¡¢·úÊª¤ÎÄê´üÅª¤Ê³°ÊÉÅÀ¸¡¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾Íè¼êË¡¤Ë¤Ï¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾ìÀßÃÖ¤Ë¤ÏºÇÂç1¥ö·î¡¢¥´¥ó¥É¥é¤Ç¤âºÇÂç10Æü´Ö¡¢ÈñÍÑ¤â¿ôÉ´Ëü±ß¤«¤é1,000Ëü±ßµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î·úÊª¤ÇÅÀ¸¡¤¬ÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·úÀß¶È³¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤â¿¼¹ï¤Ç¡¢½ÏÎýµ»Ç½¼Ô¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÀ¸¡¥³¥¹¥È¤Î¾å¾ºÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¡ÄêÅÀ¸¡¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢³°ÊÉÄ´ºº¤Î¼Â»Ü³ä¹ç¤Ï7³äÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¡Ê¢¨2¡Ë¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê T2¡ÖÄê´üÊó¹ðÀ©ÅÙ¤ÎÄ´ºº¡¦¸¡ºº¹àÌÜ¤Î ¸«Ä¾¤·¤Î¸¡Æ¤¡×¡§https://www.mlit.go.jp/common/001183684.pdf
¥É¥íー¥ó¤Ç¡ÖºÇÂç4³ä¥³¥¹¥Èºï¸º¡¦ºÇÃ»1ÆüÄ´ºº¡×¤ò¼Â¸½¡¢À¯ÉÜ¤â¸å²¡¤·¤Ç»Ô¾ìËÜ³Ê²½
¾åµ¤Î²ÝÂê²ò·èºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥É¥íー¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÈóÀÜ¿¨¿ÇÃÇ¤Ç¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï2022Ç¯¤Î·úÃÛ´ð½àË¡²þÀµ¤Ç¥É¥íー¥ó³°ÊÉÅÀ¸¡¤òÀµ¼°¾µÇ§¤·¡¢¡Ö¿·µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÅÀ¸¡¡¦¿ÇÃÇµ»½Ñ¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢·úÀß¶È¤Î¾Ê¿Í²½¡¦¸úÎ¨²½¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥íー¥óÅÀ¸¡»Ô¾ì¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬2025Ç¯6·î¤ËÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¡ØÇíÍîËÉ»ß¤¯¤ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÖ³°Àþ¥«¥á¥éÅëºÜ¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ë³°ÊÉ¿ÇÃÇ¤ÈÆ©ÌÀ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°»Ü¹©¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£³°ÊÉ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ë¤Î°Õ¾¢À¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤Æ©ÌÀÅÉËì¤Ç1Ê¿Êý¥áー¥È¥ë Åö¤¿¤ê10.9t¤Þ¤Ç¤Î²Ù½Å¤ò»Ù¤¨¤ë¶¯ÅÙ¤ò¼Â¸½¤·ËÉºÒ¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
³°ÊÉÅÀ¸¡¤ÎµÁÌ³²½¤È¡¢¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎË¡Åª¥ê¥¹¥¯¤ÈÈ³Â§
·úÃÛ´ð½àË¡Âè12¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Äê´üÊó¹ðÀ©ÅÙ¤Ï¡¢·úÊª¤ò°ÂÁ´¤Ë»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ê¿À®20Ç¯¡Ê2008Ç¯¡Ë4·î¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢³°ÊÉ¤ÎÁ´ÌÌÂÇ¿ÇÄ´ºº¤Ê¤É¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½×¹©¤äÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤«¤é10Ç¯¤ò·Ð²á¤·¤¿·úÊª¤Ç¤Ï¡¢³°ÊÉ¤ÎÎô²½¤äÇíÍî¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤ÊÅÀ¸¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÀ¸¡¤ä¹ÔÀ¯¤Ø¤ÎÊó¹ð¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÊó¹ð¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·úÃÛ´ð½àË¡°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¡¢100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£