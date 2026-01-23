¡Ú¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¡ÛÁÛ¤¤¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¤¹¤ë¡¢¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È ¡Ö¥é¥Ö ¥Þ¥°¡×È¯Çä¡Ê2026Ç¯¸ÂÄêÀ¸»ºÉÊ¡Ë
±Ñ¹ñÆ«¼§´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¤«¤é¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÁÛ¤¤¤òÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¡Ö¥é¥Ö¥Þ¥°¡×2¿§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡ÖGIFTING FROM THE HEART¡×¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ï¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤ÊÆü¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤¤µ¤»ý¤Á¤â¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÂ÷¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¡È°¦¡É¤ÎÉ½¸½
¡Ö¥é¥Ö ¥Þ¥°¡×¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¤é¤·¤¤¾åÉÊ¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ïー¥È¥â¥Áー¥Õ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó"370"¤ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ïー¥È·¿¤Î´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤ÏÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÂ£¤ë¥®¥Õ¥È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Þ¥°¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥éー¥Èー¥ó¤Ë¶âºÌ¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢Âç¿Í¤Ê¥Ïー¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä«¤Î¥³ー¥Òー¤äÌë¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ë»È¤¦¤¿¤Ó¡¢Â£¤ë¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤½¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä²ÈÂ²¡¢¿Æ¤·¤¤¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ëÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÃÂÀ¸
¡ÖÁÛ¤¤¤òÂ£¤ë¡×¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¤Î¥®¥Õ¥È¥¹¥Èー¥êー
¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢260Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¡¢¾å¼Á¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÆÏ¤±¤ë¡×¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖGIFTING FROM THE HEART¡×¤Ï¡¢¹ë²Ú¤µ¤äÇÉ¼ê¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤«¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤³¤½²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¯³Ø¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥®¥Õ¥È¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£
Â£¤ëÂ¦¤â¡¢¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤â¡¢¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢¡Ö¥é¥Ö ¥Þ¥°¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥é¥Ö ¥Þ¥° ¥Þ¥¼¥ó¥¿(https://www.wedgwood.jp/products/detail/902208)¡¢¥é¥Ö ¥Þ¥° ¥¨ー¥²(https://www.wedgwood.jp/products/detail/902209)¡Ê2¿§Å¸³«¡Ë
²Á³Ê¡§¡¡³ÆÀÇ¹þ11,000±ß
ÈÎÇä¡§¡¡¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://www.wedgwood.jp/)¡¢Á´¹ñÉ´²ßÅ¹¤Î¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¥·¥ç¥Ã¥×(https://www.wedgwood.jp/contents/shop_locator)
¢¨2026Ç¯¸ÂÄêÀ¸»ºÉÊ
¡Ú¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢¡È±Ñ¹ñÆ«¹©¤ÎÉã¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¸¥ç¥µ¥¤¥¢¡¦¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ1759Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¸¥ç¥µ¥¤¥¢¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ«¹©¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Çî°¦¼çµÁ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£265Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÅÁÅý¤ò»ý¤Ä¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢¿¿¤Î¥¤¥®¥ê¥¹Ê¸²½¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î´ë¶È²ÈÀº¿À¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¾Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤â¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë³Î¤«¤Ê»Å»ö¤È¤¢¤¯¤Ê¤Èþ¤òµá¤á¤ëÀº¿À¤ÏÏ¢ÌÊ¤È¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó ¥Üー¥ó ¥Á¥ã¥¤¥ÊÀ½¤Î¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¸¥ã¥¹¥Ñー¤ä¡¢Èþ¤·¤¤Áõ¾þÉÊ¤Ê¤É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ì¡¢¸½Âå¤â¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://www.wedgwood.jp/)