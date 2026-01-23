¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö²«Àô¡×¡Ö¥Û¥¿¥ë¡×¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥Á¥å¥ê¥ó¡×¡ÖDr.¥ì¥¤¥·¥ª¡×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ê¥Ê¥·¥Ó¥È¤ÎË«¾Ï¡×¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¡£
¥Û¥ÓーÄÌÈÎÂç¼ê¤Î¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¡Ê±¿±Ä¡§ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢¡ÖRIBOSE¡×¤è¤ê¡¢¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë ¥Ê¥Ê¥·¥Ó¥È¤ÎË«¾Ï VOL2 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤Î¡Ö²«Àô¡×¡Ö¥Û¥¿¥ë¡×¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥Á¥å¥ê¥ó¡×¡ÖDr.¥ì¥¤¥·¥ª¡×¤ò¸½ºß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤´°ÆÆâÃæ¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡üÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë ¥Ê¥Ê¥·¥Ó¥È¤ÎË«¾Ï VOL2 ²«Àô ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196716&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
¡üÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë ¥Ê¥Ê¥·¥Ó¥È¤ÎË«¾Ï VOL2 ¥Û¥¿¥ë ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196717&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
¡üÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë ¥Ê¥Ê¥·¥Ó¥È¤ÎË«¾Ï VOL2 ¥¢¥Ù¥ó¥Á¥å¥ê¥ó ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196718&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
¡üÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë ¥Ê¥Ê¥·¥Ó¥È¤ÎË«¾Ï VOL2 Dr.¥ì¥¤¥·¥ª ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196719&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
¢£Êø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë ¥Ê¥Ê¥·¥Ó¥È¤ÎË«¾Ï VOL2 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢¢»²¹Í²Á³Ê¡§³Æ2,640±ß(ÀÇ¹þ)
¢¢È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯9·îÍ½Äê
¢¢¥Ö¥é¥ó¥É¡§RIBOSE
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÁ´¹â¡§Ìó80mm(ÂæºÂ´Þ¤à)
¡ÚÁÇºà¡ÛPVC¡¢ABS
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ°ìÍ÷¡Û
¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ
¡¦ÂæºÂ
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡üÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë ¥Ê¥Ê¥·¥Ó¥È¤ÎË«¾Ï VOL2 ²«Àô ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196716&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡üÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë ¥Ê¥Ê¥·¥Ó¥È¤ÎË«¾Ï VOL2 ¥Û¥¿¥ë ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196717&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡üÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë ¥Ê¥Ê¥·¥Ó¥È¤ÎË«¾Ï VOL2 ¥¢¥Ù¥ó¥Á¥å¥ê¥ó ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196718&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡üÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë ¥Ê¥Ê¥·¥Ó¥È¤ÎË«¾Ï VOL2 Dr.¥ì¥¤¥·¥ª ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196719&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
Âç¿Íµ¤¥²ー¥àÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ê¥Ê¥·¥Ó¥È¤ÎË«¾Ï¡×¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ª
¢¨²èÁü¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤ê²èÁü¡¦¾ðÊó¤¬ÄÉ²Ã¤Þ¤¿¤Ï¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î·ÇºÜÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿À½ÉÊ¤ò´Þ¤à¡¢¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡Ù´ØÏ¢À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=34460&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)