DEAR SNOW - Çò¶ä¤ÎÄÀÌÛ¤µ¤¨¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¡£º£Ç¯½é¸ø³«¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Õ¥©¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡£
https://www.studio-palette.com/location/
Æü¾ï¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¡Ö±¿Ì¿¤Î°ìËç¡×¤ò
Åß¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤·¤«½Ð°©¤¨¤Ê¤¤¡¢Â©¤òÆÝ¤à¤Û¤É¤ËÈþ¤·¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÅ¹¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡ÖDEAR SNOW¡×¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¹ï¤ß¹þ¤àÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡£
SNS±Ç¤¨¤¹¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡ÖÈ´¤±´¶¡×¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢20Âå½÷À¤¬Æ´¤ì¤ë¡ÖÍýÁÛ¤Î·ëº§¼°¡×¤Î¥«¥¿¥Á¤ò¼Ì¿¿¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖDEAR SNOW¡×¤¬Â£¤ë¡¢3¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¤Ê²ÁÃÍ
1. À¤³¦Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Àß·×¤·¤¿¡Ö¥¢ー¥È¤ÊÀ»ÃÏ¡×¤Ç¤Î»£±Æ
»£±ÆÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¦¹ï²È¥¤¥µ¥à¡¦¥Î¥°¥Á¤¬Àß·×¤·¤¿¥¢ー¥È¥Ñー¥¯¡Ö¥â¥¨¥ì¾Â¸ø±à¡×¡£
Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤Ù¤Æ¤¬Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÇÀÅëí¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤È°¦¾ð¤¬¡¢¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ºÇ½Ü¥È¥ì¥ó¥É¤òÅ»¤¦¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÎÏ
¡ÖÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡×¤«¤é¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥Ã¥¯¡×¤Þ¤Ç¡¢20Âå¤Î²Ö²Ç¤òÎº¤Ë¤¹¤ë¥É¥ì¥¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ JILL STUART¤äISAMU MORITA¡¢LAURA ASHLEY¤Ê¤É¡¢Æ´¤ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É°áÁõ¤ò¼«Í³¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Åß¤é¤·¤¤¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡ー¤ä¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤ò³è¤«¤·¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÄó°Æ¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡Ö¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡¢¾å¼Á¤Ê¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
3. ¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥µ¥Ýー¥È
°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ò°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤È¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤¬¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ »£±ÆÃæ¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ºÙ¤ä¤«¤Ê¥±¥¢¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥µ¥Ýー¥È¡£ ¡Ö»£¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¡¢20Âå½÷À¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢·Á¼°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤µ¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÅß¤ÎËÌ³¤Æ»¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤È¶¦¤Ë¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¾ì½ê¡×¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖDEAR SNOW¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼Ì¿¿»£±Æ¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÂÎ¸³·¿¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤âÈ÷¤¨¤¿¡ÖºÇ½Ü¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×¤ÈÅ¹ÊÞ¾ðÊó
Í¸Â²ñ¼Ò»°·Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª±¿±Ä»ö¶È¤È°áÁõ¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§Í¸Â²ñ¼Ò»°·Ê¥¹¥¿¥¸¥ª
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀ¾¹¯¹°
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª±¿±Ä»ö¶È¡Ê»Ò¶¡¡¢º§Îé¡¢À®¿Í¡¢Â´¶È¡¢¾ÚÌÀÅù¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¡Ë¡¢°áÁõ¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÅ¹
½»½ê: ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ2¾òÅì4ÃúÌÜ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤¨¤ó¤È¤Ä¹¾ì1F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 011-207-4466
¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È »¥ËÚÃæ±ûÅ¹
½»½ê: ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî2¾òÀ¾3ÃúÌÜ11-1k-23¥Ó¥ë B1F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 011-596-8155
¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È °°ÀîÅ¹
½»½ê: ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô±Ê»³3¾ò5ÃúÌÜ1-4
ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 0166-73-8485
¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È ÂÓ¹Å¹
½»½ê: ËÌ³¤Æ»ÂÓ¹»ÔÀ¾17¾òÆî3ÃúÌÜ43-15
ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 0155-67-8008
¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È È¡´ÛËÌÅÍÅ¹
½»½ê: ËÌ³¤Æ»ËÌÅÍ»Ô¼·½ÅÉÍ£´ÃúÌÜ£´£´－£± ¥¤¥ª¥ó¾å°ëÅ¹Æâ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 0138-49-5116
±Ä¶È»þ´Ö¤äÄêµÙÆü¡¢¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸¡Û
¡Ö¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È¡×¤Ï¡¢¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã´Åö¼Ô : ¥Ç¥¶¥¤¥óÉô¡¡¿¹ÅÄ
Ï¢ÍíÀè : design@sankeistudio.co.jp