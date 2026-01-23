VeritasChain¡¢¹ñÏ¢ ITU-T SG17µÄÄ¹µé¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ª¤è¤ÓSECP¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ò¼Â»Ü´°Î»¡£AI´Æºº¾ÚÀ×¤Î¹ñºÝÀ°¹ç¤òÁ°Äó¤Ë¡£ÆüËÜ¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¤ØÀµ¼°²ÃÆþ¡£
VeritasChain Standards Organization(https://veritaschain.org/)¡ÊVSO¡Ë¤Ï¡¢AI¤ª¤è¤Ó¼«Æ°²½¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê´Æºº¾ÚÀ×¤Î¹ñºÝÀ°¹ç¤Ë¸þ¤±¡¢¹ñºÝÉ¸½à²½µ¡´Ø¤ÎµÄÄ¹µé¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ÊSECP¡Ë¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¡¢½ÅÊ£¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¡Êno duplication¡Ë¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¿®Íê¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Èµ»½ÑÅª¾Úµò¤Î¥ì¥¤¥äー¤òÊ¬Î¥¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë½ÅÍ×À¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê
AI¤Ï²óÅúÀ¸À®¤«¤é¡¢¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈAI¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·èºÑ¡¢·ÀÌó¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¡ÊPII¡Ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡¢½ÅÍ×¥·¥¹¥Æ¥àÁàºî¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤ÇAI¤¬¼Â¹Ô¼çÂÎ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÃæ¡¢¸å¤«¤éÂè»°¼Ô¤¬¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë´Æºº¾ÚÀ×¤ÎÀ°È÷¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VeritasChain Standards Organization(https://veritaschain.org/)¡ÊVSO¡Ë¤Ï¡¢¿®Íê¤òÀë¸À¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê¾Úµò¤ò»Ä¤¹¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢VAP¡Ê¾å°Ì¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡Ë¤ª¤è¤Ó³Æ¥É¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê¶âÍ»¸þ¤±VCP¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸þ¤±CAPÅù¡Ë¤òºöÄê¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎÉ¸½àµ»½Ñ¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¾Úµò¤È¤·¤ÆÂÑ¤¨¤ëµÏ¿¹½Â¤¤ÈÂè»°¼Ô¸¡¾Ú¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÀß·×¸¶Â§¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÆâÍÆ1¡§SECP¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¡Ê2026Ç¯1·î20Æü¡Ë
VSO¤Ï¡¢SECP¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¹ç¤Ë¤Æ¡¢VCP v1.0¤ÎÄó½ÐÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é²ó¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£SECP¤Ï¡¢Äó½ÐÆâÍÆ¤ò¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¸þ¤±°Æ·ïÃæ¿´¡Ë¤è¤ê¤â¡¢´ÆÆÄ¡¦¾ÚÀ×¥¤¥ó¥Õ¥é´ó¤ê¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤ÆÍý²ò¤·¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë°ì¼¡´ÆÆÄ¤ÎÀ°Íý¡ÊPSX¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Ë¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
VSO¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¼è°ú»ö¶È¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡¢µ¬À©Åö¶É¸þ¤±¤Î¥½¥Õ¥ÈÈÎÇä¤ä¥³¥ó¥µ¥ëÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢µ»½ÑÉ¸½à»ÅÍÍ¤È¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¼ÂÁõ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢°Õ¿Þ¡¦¥¹¥³ー¥×¡¦Äó¶¡Êª¡ÊÄó¶¡¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿´Ê·é¤ÊÊ¸½ñ¤òÄó½Ð¤·¡¢SECP¤¬ÆâÉô¤ÇÅ¬ÀÚÉô½ð¤Þ¤¿¤ÏPSX¤Ø¤Î²óÍ÷¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â»ÜÆâÍÆ2¡§¹ñÏ¢ITU-T SG17µÄÄ¹µé¤È¤ÎÂÐÏÃ¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¡Ë
VSO¤Ï¡¢¹ñºÝÉ¸½à²½¤Î½ÅÊ£²óÈò¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿À°¹ç³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡¢ITU-T SG17µÄÄ¹µé¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐÏÃ¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤â´ØÍ¿¤¹¤ëÀ¯ÉÜ´Öµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤ÎITU-T¤ÎÆÃÀ¡¢É¸½à²½¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÊ£²óÈò¤Î¸¶Â§¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËAI Security and TrustÎÎ°è¤Ç¤Î²ÝÂêÇ§¼±¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈAI¤Ë´Ø¤¹¤ë¿®Íê¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëID¡¢¿®ÍêÀ©¸æ¤Î¹Í¤¨Êý¡Ê¿Í´Ö¤ò¥ëー¥×Æâ¤ËÊÝ¤ÄÅýÀ©¡¢Ê£¿ôÌÜÅª¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÀ©¸æ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÏÈÁÈ¤ßÂ¦¤ÎÀß·×ÎÎ°è¤È¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê¾ÚÀ×¡ÊµÏ¿¤Î½ðÌ¾¡¢·çÍî¸¡½Ð¡¢Âè»°¼Ô¸¡¾Ú¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ëÎÎ°è¤òÊ¬Î¥¤·¤Æ¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
VSO¤Ï¡¢VAP¤¬¿·¤·¤¤¥×¥í¥È¥³¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê°Õ»×·èÄê¥×¥í¥Ù¥Ê¥ó¥¹¤ò¹½À®¤¹¤ë¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãÀ°Íý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¡¢½ÅÊ£¤òÈò¤±¤¿·Á¤ÇÀ°¹çÅÀ¤Î¤ß¤òÊÖ¤¹Êý¿Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÍ½Äê
- SECP¸þ¤±¤Ë¡¢½ê´É²óÍ÷²ÄÇ½¤Ê´Ê·é»ñÎÁ¤òÄó½Ð¤·¡¢PSX¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¶¨µÄ¥ëー¥È¤ò´Þ¤á¤¿¼¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
- ITU-TÂ¦¤«¤é¶¦ÍÍ½Äê¤Î´ØÏ¢»ñÎÁ¡ÊÀïÎ¬Ê¸½ñ¡¢ºî¶È·×²è¡¢¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÈóµ¬ÈÏÅª¥Æ¥¥¹¥ÈÅù¡Ë¤òÀºÆÉ¤·¡¢½ÅÊ£²óÈò¤Î´ÑÅÀ¤ÇÀ°¹çÅÀ¤Î¤ß¤ò´Ê·é¤Ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
- ¹ñºÝÉ¸½à¤ÎÁê¸ß»²¾È¤¬²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç¡¢¾Úµò¡Êevidence¡Ë¥ì¥¤¥äー¤ÎÀ°È÷¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Ø¤ÎÀµ¼°²ÃÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æ±Æü2026Ç¯1·î23Æü¡¢VeritasChain³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¤ËÀµ¼°²ÃÆþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Ï¡¢¶âÍ»¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¶È³¦²£ÃÇ¤Ç¤ÎÂÐÏÃ¤äÀ¯ºöÄó¸À¡¢¿Íºà¡¦µ»½Ñ¤Î¸òÎ®¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢AI¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÍÑ¤¤¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Õ»×·èÄê¤ä¼è°ú¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò°Å¹æ³ØÅª¤Ë¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê·Á¤ÇµÏ¿¤¹¤ë¡Ö´Æºº¾ÚÀ×¤ÎÉ¸½à²½¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°²½¤äAI³èÍÑ¤¬¹âÅÙ²½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»ö¸åÅª¤ËÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Åö¼Ò¤Ï¡Ö¿®Íê¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÏÆüËÜ¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Ø¤Î»²²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤äÆ©ÌÀÀ¡¢¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿´Æºº²ÄÇ½À¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò½Å¤Í¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤Ó¹ñºÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
VSO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
VeritasChain Standards Organization¡ÊVSO¡Ë¤Ï¡¢AI¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê´Æºº¾ÚÀ×¤Î¤¿¤á¤Î¥ªー¥×¥óÉ¸½à¤òºöÄê¡¦°Ý»ý¤¹¤ë¡¢¥Ù¥ó¥Àー¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ÊÉ¸½à²½ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
VSO¤ÏÆÃÄê¤Î´ë¶È¡¦À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦Åê»ñÀïÎ¬¤ò¿ä¾©¤»¤º¡¢É¸½à»ÅÍÍ¤È¸¡¾Ú²ÄÇ½À¤Î´ðÈ×À°È÷¤ËÀìÇ°¤·¤Þ¤¹¡£
VSO HP (±Ñ¸ì) :
https://veritaschain.org/
VSO HP (ÆüËÜ¸ì) :
https://veritaschain.org/ja
¡¦GitHub¡Ê¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¡Ë¡§https://github.com/veritaschain
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§standards@veritaschain.org