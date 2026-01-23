´äÁÒ»Ô¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¤¬Ï¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ ±Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢´äÁÒ»Ô¤È¡Ö½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¿ä¿Ê¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Äù·ë¼°¤Ë¤Ï¡¢µ×ÊÝÅÄ·ËÏ¯´äÁÒ»ÔÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éû»ÔÄ¹¤ª¤è¤Ó»Ò°é¤Æ¡¦´Ä¶Ê¬Ìî¤òÃ´Åö¤¹¤ë»Ô¤Î´Ø·¸Éô¶É¤Î´´Éô¤¬Î×ÀÊ¤·¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤³¤³¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¡Ö¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥É¥êー¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤âÉþ¥ê¥æー¥¹³èÆ°¤ä¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢´äÁÒ»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶¨Äê¤Î¼ç¤ÊÏ¢·ÈÆâÍÆ
ËÜ¶¨Äê¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ´äÁÒ»Ô¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¤¬Ï¢·È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê2¡Ë»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê3¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¶¨Äê¤ÎÌÜÅªÃ£À®¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È
¤Ê¤ª¡¢ËÉºÒÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´äÁÒ»Ô¤È¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¤È¤Î´Ö¤Ç´û¤Ë¸ÄÊÌ¤ÎºÒ³²¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¶¨Äê¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎÀ©¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ »Ò¤É¤âÉþ¥ê¥æー¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤È½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥
¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¡Ö¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥É¥êー¡×¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¡Ø¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡É¤¬Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢²ÈÄí¤ÇÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤âÉþ¤ò²ó¼ý¤·¡¢É¬Í×¤È¤¹¤ë¤´²ÈÄí¤ØÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë»Ò¤É¤âÉþ¤Î¥ê¥æー¥¹³èÆ°¤òÁ´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´äÁÒ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥É¥êー ¥«¥Í¥¹¥¨È¬ÑûÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¤Ë»Ò¤É¤âÉþ¥ê¥æー¥¹¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñ385Å¹ÊÞ¤Î¤¦¤Á186Å¹ÊÞ¤Ë¥ê¥æー¥¹¥Öー¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È°áÎà¤ÎºÆÍøÍÑ¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¶¨ÄêÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Ò¤É¤âÉþ¥ê¥æー¥¹³èÆ°¤ò¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤È½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤òÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Äù·ë¼°¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È
µ×ÊÝÅÄ ·ËÏ¯ ´äÁÒ»ÔÄ¹
¡Ö´±Ì±°ìÂÎ¤Ç¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¢¥¤¥Óー ÂåÉ½¼èÄùÌò ÎëÌÚ ±Ò
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀöÂõ¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¶¨Äê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´äÁÒ»Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿·Á¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¤Ï¡¢´äÁÒ»Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤âÉþ¥ê¥æー¥¹³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ª¤è¤Ó¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Ë¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯»²²Ã¤Ç¤¤ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò°é¤Æ¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¡ÖÁÏÂ¤¡¦Ä©Àï¡¦¶¦À¸¤Ç¡Ø²ÁÃÍÁÏÂ¤´ë¶È¡Ù¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¡Ö¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥É¥êー¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î´ðËÜÎÁ¶âºï¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖGI¥Ö¥ìー¥«ー¡×¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤È´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¡£
ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇË¤«¤ÊÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£