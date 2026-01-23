¥íー¥é¥ó¥É¤¬²»³Ú¶È³¦¤ËÄ¹Ç¯¹×¸¥¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾Î¤¨¤ë¡¡¡ÖRoland¡¿BOSS¡¿DW¡¿LP Lifetime Achievement Awards(À¸³¶¸ùÏ«¾Þ)¡×¤òÈ¯É½
¥íー¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë²»³Ú¶È³¦¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¾Î¤¨¤ë¡ÖLifetime Achievement Awards(À¸³¶¸ùÏ«¾Þ)¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¤·¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Åö¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î³Ú´ï¥È¥ìー¥É¥·¥çー¡ÖNAMM¥·¥çー¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤Ë¼ø¾Þ¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLifetime Achievement Awards¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëRoland¡¢BOSS¡¢DW(Drum Workshop)¡¢LP(Latin Percussion)¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄ¹Ç¯°¦ÍÑ¤·¡¢Åö¼Ò¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú¶È³¦¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¡ÖRoland Lifetime Achievement Award¡×¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¿DJ¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥Ýー¥ë(Prince Paul)»á¡¢¡ÖBOSS Lifetime Achievement Award¡×¤Ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥·¥¨¥ë(Adam Granduciel)»á¡¢¡ÖDW Lifetime Achievement Award¡×¤Ë¥É¥é¥Þー¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Õ¥êー¥º(Josh Freese)»á¡¢¡ÖLP Lifetime Achievement Award¡×¤Ë¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥È¤Î¥«ー¥ë¡¦¥Ú¥é¥Ã¥Ä¥©(Karl Perazzo)»á¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖRoland¡¿BOSS¡¿DW¡¿LP Lifetime Achievement Awards¡ÊÀ¸³¶¸ùÏ«¾Þ¡Ë¡× ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¤¥áー¥¸
¢£¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥Ýー¥ë
¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥Ýー¥ë¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ò³×¿·Åª¤Ê·Ý½ÑÉ½¸½¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿ºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¿DJ¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£1980Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢Stetsasonic ¤ÎDJ¡¿¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¥ê¥º¥à¡¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ä²»³ÚÀ¡¢Êª¸ìÀ¤Ç¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î¾ï¼±¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯È¯¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥°¥ëー¥×De La Soul¤Ç¤Î²è´üÅª¤ÊºîÉÊ·²¤òÄÌ¤¸¤Æ»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¹½ÃÛ¡£¥æー¥â¥¢¡¢¼Â¸³Àº¿À¡¢´¶¾ðÉ½¸½¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ì¾È×¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¥°¥é¥ßー¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÎÉ½¸½ÎÎ°è¤òÂç¤¤¯³ÈÄ¥¤·¡¢¸åÂ³À¤Âå¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁÏÂ¤À¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ëÆ±»á¤Ï¡¢Àè¶îÅª¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥°¥ëー¥×Gravediggaz¤äHandsome Boy Modeling School¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ä¡¢¥½¥íºîÉÊ¤ÎÈ¯É½¡¢±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó²»³ÚÀ©ºî¡¢Éý¹¤¤¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¡£¥íー¥é¥ó¥É¤ÎTR-808¤äTR-909¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ¡ºà¤ò¶î»È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥ê¥º¥à¤ä¥°¥ëー¥Ö¤Ï¡¢Æ±»á¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Î³Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»á ¤Ï¡¢¡Ö10Âå¤Îº¢¡¢¥íー¥é¥ó¥É¤Îµ¡ºà¤Ç¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿¼«Ê¬¤¬¸å¤Ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤Î¥íー¥é¥ó¥É¤ËÉ½¾´¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥Ýー¥ë
¢£¥¢¥À¥à¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥·¥¨¥ë
¥¢¥À¥à¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥·¥¨¥ë¤Ï¡¢¥°¥é¥ßー¼õ¾Þ¥Ð¥ó¥ÉThe War on Drugs¤òÎ¨¤¤¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Àー¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥à¡¢Á¡ºÙ¤µ¤È¥¹¥±ー¥ë´¶¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¸½Âå¤Î¥í¥Ã¥¯¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£New York Times»æ¤«¤é¡Ö21À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¤ÎÍ×¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î²»³ÚÀ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±»á¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤È¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÁÐÊý¤ÇBOSS¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥Ú¥À¥ë¤ò°¦ÍÑ¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È¿®ÍêÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÈ¼«¤Î¥®¥¿ー¥Èー¥ó¤È¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÎÉ½¸½¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿BOSS¥Ú¥À¥ë¤ÏBF-2¤Ç¡¢¤½¤Î¸å DS-1¡¢DD-7¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£20ºÐ¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÏ¿²»À©ºî¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿»þ¡¢BOSS¥ì¥³ー¥Àー¤ÎBR-8 ¤¬¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖSG-1 Slow Gear ¤Î¸ú²Ì¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯Ì¥Î»¤µ¤ì¡¢¡ÉUnder the Pressure¡É¤Î¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£BOSS¤ä¥íー¥é¥ó¥É¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢º£¤â¼«Ê¬¤ÎÁÏºî°ÕÍß¤ò»É·ã¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥À¥à¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥·¥¨¥ë ¡Ê»£±Æ¡§Charlie Hardy¡Ë
¢£¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Õ¥êー¥º
¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Õ¥êー¥º¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥ó¥¯¡¢¥Ë¥åー¥¦¥§ー¥Ö¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë°µÅÝÅª¤ÊÂ¿ºÍ¤µ¤Ç¡¢ºÇ¤â¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¥É¥é¥Þー¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à±éÁÕÎÏ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¸Î¥Æ¥¤¥éー¡¦¥Ûー¥¥ó¥¹¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤ÆÌó2Ç¯´Ö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉFoo Fighters¤Ë»²²Ã¤·¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î³èÆ°ÈÏ°Ï¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¹¤¯¡¢Michael Buble¡¢Suicidal Tendencies¡¢Nine Inch Nails¡¢Glen Campbell¡¢Sting¡¢The Vandals¡¢Avril Lavigne¡¢Danny Elfman¡¢Katy Perry¡¢M83¡¢DEVO¡¢Guns N' Roses¡¢The Replacements¡¢Weezer¤Ê¤É¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ä¥¢ー¤ä¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¡£¥½¥íºîÉÊ¤ÎÈ¯É½¤ä¡¢Queens of the Stone Age¡¢Guns N' Roses¡¢Sting¡¢A Perfect Circle¤Ê¤É¤È¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12ºÐ¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¥í¥Ã¥¯³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ Æ±»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Sting¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Ï¥É¥é¥Þー¼¡Âè¡£Èà¤¬¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DW¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥É¥ó¡¦¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¤Ï¡¢¡Ö¾¯Ç¯»þÂå¤«¤éÈà¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ùÀÓ¤ÏÊÂ³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Lifetime Achievement Award¤Ï¤Þ¤µ¤ËÈà¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢DW¼ÒÄ¹·óCEO¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¤â¡Ö40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ë¡¢¤³¤Î¾Þ¤òÂ£¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Õ¥êー¥º
¢£¥«ー¥ë¡¦¥Ú¥é¥Ã¥Ä¥©
¥«ー¥ë¡¦¥Ú¥é¥Ã¥Ä¥©¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿¥·¥çー¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡¢¿¼¤¤¥°¥ëー¥Ö¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥£¥ó¥Ð¥ì¥¹¤ä¥³¥ó¥¬¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ëÀµ³Î¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¹¡£Carlos Santana¥Ð¥ó¥É¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢°µ´¬¤Î¥½¥í¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¥ïー¥¯¤òÈäÏª¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Èà¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤Ê¥é¥Æ¥ó¡¦¥ê¥º¥à¤ÏSantana¤Î¥®¥¿ー¤ÈÍ»¹ç¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¥°¥é¥ßー¼õ¾Þ¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Dizzy Gillespie¡¢Mariah Carey¡¢Prince¡¢Phish¡¢John Lee Hooker¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¶¦±é¡¦Ï¿²»¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤êÆ±»á¤Ï¡¢¡Ö¼õ¾Þ¤ÏÂç¤¤ÊÌ¾ÍÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢²»¤Î¶Á¤¤È¥Ð¥¤¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬±Ê±ó¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£º²¤Î¥ê¥º¥à¤è±Ê±ó¤Ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LP¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»±²¼¤Ë»ý¤ÄDW¼ÒÄ¹·óCEO¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¤Ï¡¢¡Ö¥«ー¥ë¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ò¾Î¤¨¡¢¤³¤Î¾Þ¤òÂ£¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î²»³ÚÅª¹×¸¥¤È±Æ¶ÁÎÏ¤Ïº£Æü¤Î¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥ë¡¦¥Ú¥é¥Ã¥Ä¥©
