¡ÖÂè45²ó Âçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¡×ÅÅ²ò¼Á¥É¥ê¥ó¥¯¡ÖPrecision Fuel & Hydration¡×»ÈÍÑ¤Î°ìÈÌ¥é¥ó¥Êー¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÅì¿ÀÅÄ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹½Å°ìÍº¡Ë¤Ï¡¢1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè45²ó Âçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë°ìÈÌ¥é¥ó¥Êー¤ËÅÅ²ò¼Á¥É¥ê¥ó¥¯¡ÖPrecision Fuel & Hydration¡Ê¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¥Õ¥åー¥¨¥ë&¥Ï¥¤¥É¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè45²ó Âçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ³µÍ×
Æü»þ¡§£²£°£²£¶Ç¯£±·î£²£µÆü(Æü)¡¡£±£²»þ£±£µÊ¬¥¹¥¿ー¥È¥³ー¥¹¡§Âçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¥³ー¥¹¡ÊÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¸øÇ§¡¢WA¡¿AIMSÇ§¾Ú¥³ー¥¹¡Ë¥ä¥ó¥Þー¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï～¾¼ÏÂÄ®～º£Àî£²～ÂçÃÓ¶¶～¾¡»³£´～¿¹¥ÎµÜ～£Ï£Â£Ð～ÅÚº´ËÙÄÌ～Âçºå¾ë¸ø±à～¿¹¥ÎµÜ～¶ÌÂ¤～Ä¹ËÙÄÌ¤ê～¿·¶¶ ～¸æÆ²¶Ú～Íä²°¶¶～ÅÚº´ËÙÄÌ～Âçºå¾ë¸ø±à～¿¹¥ÎµÜ～¾¡»³£´～ÂçÃÓ¶¶～º£Àî£²～¾¼ÏÂÄ®～¥ä¥ó¥Þー¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï(£´£²¡¥£±£¹£µ㎞)
¡ÖPrecision Fuel & Hydration¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¤Ê°ìÈÌ¥é¥ó¥Êー¤Î¾Ò²ð
¡ÚÂçÀ¾ ËãÂå Áª¼ê¡ÛInstagram¡§https://www.instagram.com/maayoo58/¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥óPB 2:43:17IRONMAN70.3 LAPU-LAPU CEBU¥¨¥¤¥¸½÷»ÒÁí¹çÍ¥¾¡(2025)µÜ¸ÅÅç¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó½÷»Ò½àÍ¥¾¡(2025)
¡Ú³§Àî ËãÈþ Áª¼ê¡ÛInstagram¡§https://www.instagram.com/37achami/¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥óPB 2:44:37
¡ÚÆá¿ÜÌî Í¥ Áª¼ê¡ÛInstagram¡§https://www.instagram.com/yunyun_lekter/¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥óPB 2:42:32
¥é¥ó¥Êー¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖPrecision Fuel & Hydration¡×¾¦ÉÊ
¢£¥«ー¥Ü¥ª¥ó¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê120g¤ÎÃº¿å²½¤òÄó¶¡¡Ê480kcal¡Ë¡¦³ú¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¾Ã²½¤¬Áá¤¯¡¢Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀÝ¼è¤·¤ä¤¹¤¤¡¦¿ô»þ´ÖÂ³¤¯¹â¶¯ÅÙ¤Î±¿Æ°Ãæ¤Ë¤âºÇÅ¬¡¦Ä¹»þ´Ö¤Î±¿Æ°Ãæ¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ´ÂÎÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÊäµë¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¢£ÅÅ²ò¼Á¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡§PH1500¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È/ PH1000¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È/ PH500¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¤·¤å¤ï¤Ã¤È¾¡¼ê¤ËÍÏ¤±¤Æ¡¢¼ê·Ú¤ËÅÅ²ò¼Á¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ºî¤ì¤ë¡¦1¾ûÌó12kcal¤ÈÄã¥«¥í¥êー¡¦¶¯ÅÙÊÌ¤ËÁª¤Ù¤ë3¥¿¥¤¥×¡ÊPH 500 / 1000 / 1500¡Ë¡¦È¯´ÀÎÌ¤äµ¤²¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤ÊÇ»ÅÙ¤òÁªÂò²ÄÇ½¡¦ÅÅ²ò¼Á¥íー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ÊPH1500¡Ë¢£ÅÅ²ò¼Á¥Ñ¥¦¥Àー¡§PH1500¥Ñ¥¦¥Àー/ PH1000¥Ñ¥¦¥Àー/ PH500¥Ñ¥¦¥Àー¡¦´À¤Ç¼º¤ï¤ì¤ëÅÅ²ò¼Á¤òÁÇÁá¤¯Êäµë¡¦°ß¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¿åÊ¬µÛ¼ý¥¹¥Ôー¥É¤¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤è¤ê¤âÂ®¤¤¡¦¶¯ÅÙÊÌ¤ËÁª¤Ù¤ë3¥¿¥¤¥×¡ÊPH 500 / 1000 / 1500¡Ë¡¦È¯´ÀÎÌ¤äµ¤²¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤ÊÇ»ÅÙ¤òÁªÂò²ÄÇ½¡¦ÅÅ²ò¼Á¥íー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ÊPH1500¡Ë¢£¥¨¥Í¥ë¥®ーÊäµë¥¸¥§¥ë¡§PF30¥¸¥§¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê´»µÌ·Ï¤ÎÌ£¡¦¥¸¥§¥ë¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥È¥í¥È¥í¤·¤¿¤Î¤É±Û¤·¡¦PF30¥¸¥§¥ë¡§1ÂÞ30g¤ÎÃº¿å²½Êª¡Ê120kcal¡Ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É¥¹¥Ýー¥ÄÇ§Äê¡¦¿Í¹©À®Ê¬ÉÔ»ÈÍÑ¢£¥¨¥Í¥ë¥®ーÊäµë¥¸¥§¥ë¡§PF30¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥¸¥§¥ë¡¦1ÂÞ120kcal+¥«¥Õ¥§¥¤¥ó100mg´ÞÍ¡¦¥¸¥§¥ë¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥È¥í¥È¥í¤·¤¿¤Î¤É±Û¤·¡¦¸ú¤¤¬¤¤¤¤¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É¥¹¥Ýー¥ÄÇ§Äê¡¦¿Í¹©À®Ê¬ÉÔ»ÈÍÑ
¢£Precision Fuel & Hydration¡Ê¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¡Ë¤È¤Ï
¥¤¥®¥ê¥¹ËÜ¹ñ¤Ç¡¢2011 Ç¯¤ËÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿Precision Fuel & Hydration ¡Ê¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó ¥Õ¥åー¥¨¥ë & ¥Ï¥¤¥É¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬¡¢À½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦ÅÅ²ò¼ÁÊä½õ¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÂ¾¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢»ÈÍÑ¼Ô¸Ä¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¿åÊ¬Êäµë¤Î¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ÏTHC¸ø¼°LINE¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¡Ö¿åÊ¬Êäµë¥×¥é¥ó¡×¤«¤é¼«Ê¬¤ËºÇÅ¬¤ÊÊäµë¥×¥é¥ó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö´ÀÂÎ¼ÁÊ¬ÀÏ¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥¹¥È¡Ë¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²½³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¿åÊ¬Êäµë¥×¥é¥ó¤ò¹½ÃÛ¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÍ£°ì¡¢¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¤À¤±¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥¹¥È¤È¤Ï
¥Ðー¥¹Âç³Ø¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¤ª¤è¤Ó±¿Æ°²Ê³Ø¤ÎÍý³Ø»Î¤Î³Ø°Ì¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä²Ê³Ø¼Ô¤Ç¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ëPrecision Fuel & Hydration CEO¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£ ¥Ö¥í¥¦»á¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀìÌç²È¤È¤È¤â¤ËÌó15Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤ÎÀìÍÑµ¡´ï¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢´À1L¤¢¤¿¤ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤Î´ÞÍÎÌ¤ò·×Â¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢·×Â¬¤·¤¿¿ôÃÍ¤ò¤â¤È¤Ë1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë´À¤ÎÎÌ¤«¤éÉ¬Í×¤ÊÀÜ¼ï¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÎÌ¤ò»»½Ð¡£¤³¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à´ÞÍÎÌ¤Ï¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿ôÃÍ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢Ìó12ÇÜ¤â¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿ôÃÍ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ÈÍÑ¼Ô¸Ä¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¿åÊ¬Êäµë¤Î¥×¥é¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤È¤½¤ÎÀ¸Ì¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤¬¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤Þ¤ê¡¢±Ñ¹ñ¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¤äNFL¡¢NBA¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À½ÉÊ¤Ï¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¤È¡ÖÅÅ²ò¼Á¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê´Ëö¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¸¥§¥ë¡¢¤Ê¤É¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤È¡¢±¿Æ°¶¯ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥¹¥È¤Î¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤ÎÂÎ¼Á¡¦¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿Àµ³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÊäµëÀïÎ¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ëËÜÀ½ÉÊ¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡ÖPrecision Fuel & Hydration¡×¾¦ÉÊ¾Ò²ðYouTubeÆ°²èhttps://www.youtube.com/watch?v=PcyYPwPS7bw&t=3s¢§Precision Fuel & Hydration¡¡ÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://pfandh.jp/¢§Precision Fuel & Hydration¡¡ÆüËÜ¸ø¼°ÈÎÇä¥µ¥¤¥Èhttps://shop.pfandh.jp/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹½Å°ìÍº½êºßÃÏ¡§¢©101-0031 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÅì¿ÀÅÄ2-6-5 Åì¿ÀÅÄ¥Ó¥ë8³¬ÀßÎ©¡§Ê¿À®14Ç¯5·î2Æü»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢»ö¶È¡¢¿©ÉÊÍ¢Æþ»ö¶È¡¢»õ²Ê°åÎÅ»ö¶È¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»ö¶È¡¢ÈþÍÆ·ò¹¯»ö¶ÈWEB»ö¶È¡¢½ÐÈÇ»ö¶È¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹»ö¶ÈURL ¡§ https://thcjapan.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°TEL¡§03-3526-3081