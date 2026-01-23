¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¡÷Press¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¡÷Press¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶½Ê¡»û¤ÎÄ´ºº¡ÊÊ¿¾ëÂè673¼¡¡ËÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³µÍ×
ÁÏ·ú´ü¶½Ê¡»û¤ÎÀ¾ÉÔ³«Ìç¡Ê¤Ë¤·¤¢¤±¤º¤Î¤â¤ó¡Ë¤Î¶Å³¥´äÀ½´ðÃÅ³°Áõ¤ò¸¡½Ð¤·¤¿¡£À¾ÉÔ³«Ìç¤Î°ìÉô¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÀ¾ÉÔ³«Ìç¡¢¤ª¤è¤Ó¶½Ê¡»û¶ÆâÀ¾ÊÕ¤Î°ÌÃÖ¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤â¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶½Ê¡»ûÁÏ·ú»þ¤¢¤ë¤¤¤ÏÊ¿¾ëµþÂ¤±Ä»þ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÀ°ÃÏÁØ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¶½Ê¡»ûÁÏ·úÁ°¸å¤ÎÂ¤À®»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
Ä´ººÃÏ
ÆàÎÉ»ÔÅÐÂçÏ©Ä®48 ÈÖÃÏ
Ä´ºº´ü´Ö
2025 Ç¯7·î7Æü¡Ê·î¡Ë～7·î31 Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Ä´ººÌÌÀÑ
Ìó52 ㎡
ÊóÆ»»ñÎÁ
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.nabunken.go.jp/news/2026/01/20260123press.html