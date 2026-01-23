¡Ú2026Ç¯1·îÈÇ¡Û¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ø²Ã¼¾´ï¡Ù¤Î´Ô¸µÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Î´Ô¸µÎ¨¤òÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥È¡Ø¤È¤¯¤µ¤È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ø²Ã¼¾´ï¡Ù¤Î´Ô¸µÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²Ã¼¾´ï¤Î´Ô¸µÎ¨1°Ì¡Û¿·³ã¸©±í»Ô¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Ðー¥É ¥¹¥Áー¥à¼°¥Ñー¥½¥Ê¥ë²Ã¼¾´ï SK-E961W
´Ô¸µÎ¨¡¡48.89¡ó´óÉÕ³Û ¡¡18000±ß
¥¹¥Áー¥à¼°²Ã¼¾´ï¤Î´Ô¸µÎ¨1°Ì¤Ï¡¢¿·³ã¸©±í»Ô¤Î¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Ðー¥É ¥¹¥Áー¥à¼°¥Ñー¥½¥Ê¥ë²Ã¼¾´ï SK-E961W¡×¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¾ì½ê¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¥Ç¥¹¥¯²Ã¼¾´ï¤Ç¤¹¡£²¹¤«¤¤¥¹¥Áー¥à¤¬ÁÇÁá¤¯½á¤¤¤òÆÏ¤±¡¢É÷¼Ù¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÂÐºö¤ËºÇÅ¬¡£¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¤â½½Ê¬¤Ç¡¢ËèÆü²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªÉô²°¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
´Ô¸µÎ¨¤Î·×»»ÊýË¡
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢´Ô¸µÎ¨(ÊÖÎéÎ¨/ÊÖÌáÎ¨)¤ò°Ê²¼¤Î¼°¤Ç·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´Ô¸µÎ¨¤Î·×»»ÊýË¡´Ô¸µÎ¨¡á¡Ê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê(¢¨)¡à´óÉÕ¶â³Û¡Ë¡ß100
1Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤Ç¡¢1000±ß¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¾ì¹ç¡§´Ô¸µÎ¨10%¡Ê1000±ß¡à1Ëü±ß¡ß100¡Ë3000±ß¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¾ì¹ç¡§´Ô¸µÎ¨30%¡Ê3000±ß¡à1Ëü±ß¡ß100¡Ë5000±ß¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¾ì¹ç¡§´Ô¸µÎ¨50%¡Ê5000±ß¡à1Ëü±ß¡ß100¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢´Ô¸µÎ¨¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¡¢´óÉÕ¶â³Û¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÖÎéÉÊ¤Î²Á³Ê¡Ê²ÁÃÍ¡Ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨´Ô¸µÎ¨¤Î·×»»¤ËÍÑ¤¤¤ë¡Ø¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¡Ù¤Ï¡Ø¤È¤¯¤µ¤È¡Ù¤¬ÆÈ¼«¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´Ô¸µÎ¨Èæ³Ó¥µ¥¤¥È¡Ø¤È¤¯¤µ¤È¡Ù
¡Ø¤È¤¯¤µ¤È¡Ù¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Î´Ô¸µÎ¨¤òÄ´ºº¤·¡¢Èæ³Ó¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£´Ô¸µÎ¨¥Çー¥¿°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿ÊÖÎéÉÊ¤Î¸ý¥³¥ß¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.furusato-tax.club/