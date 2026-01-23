ÆüËÜHP¤¬2026Ç¯¤Î»ö¶ÈÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉAI¤Ç¸£°ú¤¹¤ëÌ¤Íè¤Î¡ÖÆ¯¤Êý¡×¤ÈÂÐ±þ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¾Ò²ð
³ô¼°²ñ¼Ò ÆüËÜHP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§²¬¸Í¿¼ù¡Ë¤Ï1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡Ö2026Ç¯»ö¶ÈÀâÌÀ²ñ¡×¤òÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¤Î²¬¸Í¿¼ù¤¬¡¢HP¤Î10¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯¤â°ú¤Â³¤¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉAI¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖFuture of Work¡Ê¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¡Ë¡×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥íー¥«¥ëAI¤Î³èÍÑ¤ÈÉáµÚ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¶¦¤Ë¡ÖHP ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉAI¿ä¿Ê¥³¥ß¥Ã¥Æ¥£¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£Copilot+ PC¤ª¤è¤Ó¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎAI³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÂÎÀ©¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Î³ÆÀÕÇ¤¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢AI PC¤È¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅý¹çAI¤ä¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉAI¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯´Ä¶¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢³ÆÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÊý¿Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
HP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
