2·î14Æü¡Ö¹ñÏ¢¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦¤³¤É¤âÌ¤Íè²ñµÄ in YAMAGUCHI SHUNAN¡×¤ò³«ºÅ¡ª»²²Ã¼ÔÊç½¸Ãæ¡ª
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥Ôー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óºâÃÄ¤Ï¡¢»³¸ý¸©¼þÆî»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦4～6Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¹ñÏ¢¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦¤³¤É¤âÌ¤Íè²ñµÄ in YAMAGUCHI SHUNAN¡×¤ò¼þÆî¸øÎ©Âç³Ø¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¤ÎÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ëBEYOND 2020 NEXT FORUM¡ÊÆâ³ÕÉÜÇ§¾Ú»ö¶È¡Ë¤«¤éÁÏ½Ð¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë¹ñÏ¢ËÜÉô¤è¤ê¥¿¥¤¥È¥ëÇ§Äê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡ÖThe Children¡Çs Conference of the Future in Support of United Nations¡×¤Î¹ñÆâÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£SDGs¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤Î»³¸ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥°¥ëー¥×¤Ç¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬È¯É½¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÃæ¤«¤éºÇÍ¥½¨¾Þ¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯3·îÅìµþÅÔÄ£¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ÖÂè5²ó¹ñÏ¢¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦¤³¤É¤âÌ¤Íè²ñµÄ¡× ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò
2025Ç¯3·îÅìµþÅÔÄ£¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ÖÂè5²ó¹ñÏ¢¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦¤³¤É¤âÌ¤Íè²ñµÄ¡×¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯É½¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯3·î¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè6²ó¹ñÏ¢¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦¤³¤É¤âÌ¤Íè²ñµÄ¡×¤Ë»³¸ý¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²Ã¼Ô¡ÊÄê°÷50Ì¾¡Ë¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿½¹þÄùÀÚ¤Ï2/8¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¢¡¹ñÏ¢¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦¤³¤É¤âÌ¤Íè²ñµÄ in YAMAGUCHI SHUNAN～ ³«ºÅ¡¦Êç½¸³µÍ×
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¹ñÏ¢¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦¤³¤É¤âÌ¤Íè²ñµÄ in YAMAGUCHI SHUNA
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～15:30
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û¼þÆî¸øÎ©Âç³Ø
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û¼þÆî»Ôºß½»¡¦ºß³Ø¤Î¾®³Ø4～6Ç¯À¸
¡Ú¼çºÅ¡Û»³¸ý¥ß¥é¥¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸/°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥Ôー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óºâÃÄ
¡Ú¸å±ç¡Û³°Ì³¾Ê/¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£/»³¸ý¸©/¼þÆî»Ô/¼þÆî¸øÎ©Âç³Ø
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û¿¹±ÊÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò/Áá°ðÅÄÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë²Ê³ØÃÎÍ»¹ç¸¦µæ½ê/
ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¹ñºÝ¸ø¶¦À¯ºö¸¦µæ²Ê ESG¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¸¦µæ¶µ°é¥»¥ó¥¿ー/¹ñÏ¢¥æ¥Ë¥¿ー¥ëCIFAL ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹ñºÝ¸¦½¤¥»¥ó¥¿ー
¡ÚÆÃÊÌ¶¨»¿¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó/NTT³ô¼°²ñ¼Ò/³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾µþ¶ä¹Ô/³ô¼°²ñ¼Ò¥µー¥É¥×¥é¥Í¥Ã¥È/³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤Á¤¢¤¤ÆÁ»³
¢¡¹ñÏ¢¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦¤³¤É¤âÌ¤Íè²ñµÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñÏ¢¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦¤³¤É¤âÌ¤Íè²ñµÄ¤Ï¡¢2019 Ç¯¤ËÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸øÇ§¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡¦³°Ì³¾Ê¡¦ÅìµþÅÔ¤«¤é¸å±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢2023 Ç¯ 2 ·î¤Ë¹ñÏ¢¤è¤ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀ¤³¦¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢SDGs ¤ò¼´¤ËÊ¿ÏÂ¤ÇË¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¥Ôー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤·¤ÆËèÇ¯³«ºÅ¤·¡¢2022 Ç¯ÅÙ¤è¤ê¹ñÆâÅ¸³«¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼þÆî»Ô¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï1²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
♦SDGs ¥Ôー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¤Íè¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÉý¹¤¤¶È³¦¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÍ¼±¼Ô¤ä´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¡¢SDGs ¤Î¥Æー¥Þ¤Ë´ð¤Å¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò¶î»È¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡õ¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó»²²Ã·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
♦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤äÅöÆü¼èºà¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥Ôー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óºâÃÄ
¹Êó»öÌ³¶É ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03¡¾5770¡¾7161
Ã´Åö¡§»³ÅÄ¡Êmyamada@tokyoheadline.com¡Ë