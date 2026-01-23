¡ÚKOORUI ¿·È¯Çä¡Û¾¡Íø¤òËÜµ¤¤ÇÁÀ¤¦¡¢24¥¤¥ó¥Á¡ß240HzÂÐ±þ¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖG2411X¡×ÅÐ¾ì¡ª
¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥ÉKOORUI¡Ê¥³ー¥ë¥¤¡Ë¤Ï¡¢240Hz¤ÎÄ¶¹âÂ®¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤È1ms¡ÊGTG¡Ë¤Î±þÅúÂ®ÅÙ¤òÈ÷¤¨¤¿24¥¤¥ó¥ÁFHD¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖG2411X¡×¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£24¥¤¥ó¥Á¡ßFHD--e¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¡È²«¶â¥Ð¥é¥ó¥¹¡É
¡ÖG2411X¡×¤Ï¡¢¥×¥í¡¦¶¥µ»¥·ー¥ó¤Ç¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤ë24¥¤¥ó¥Á¡ß¥Õ¥ëHD²òÁüÅÙ¤òºÎÍÑ¡£»ëÀþ°ÜÆ°¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢²èÌÌÁ´ÂÎ¤ò½Ö»þ¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢FPS¤ä³ÊÆ®¥²ー¥à¤Ê¤É¡¢È¿±þÂ®ÅÙ¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢£ 240Hz ¡ß 1ms¡ÊGTG¡Ë--°ì½Ö¤Îº¹¤ò¡¢³Î¼Â¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤Ë
240Hz¤Î¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤È1ms¡ÊGTG¡Ë¤Î±þÅúÂ®ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢»ÄÁü´¶¤äÃÙ±ä¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄã¸º¡£·ã¤·¤¤Æ°¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¯¥ê¥¢¤Ç³ê¤é¤«¤Ê±ÇÁü¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÁàºî¤òÀµ³Î¤Ë²èÌÌ¤ØÈ¿±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ VA¥Ñ¥Í¥ë ¡ß HDR400 -- °ÅÉô¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ë¡¢Ë×Æþ´¶¤¢¤ë±ÇÁüÉ½¸½
VA¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢HDR400¤ËÂÐ±þ¡£°Å½ê¤Î³¬Ä´É½¸½¤ËÍ¥¤ì¡¢FPS¤Ë¤ª¤±¤ë±Æ¤ÎÃæ¤ÎÅ¨¤äºÙ¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤â»ëÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥Ù¥ëÄ´À°µ¡Ç½¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÇ§À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢DCI-P3 90%¤Î¹¿§°è¤Ë¤è¤ê¡¢¥²ー¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó±ÇÁü»ëÄ°¤äÊÔ½¸ÍÑÅÓ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾¡Íø¤ò»Ù¤¨¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°µ¡Ç½¤È¡¢ÌÜ¤ËÍ¥¤·¤¤Àß·×
¥¯¥í¥¹¥Ø¥¢É½¼¨¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥Ù¥ëÄ´À°¤Ê¤É¡¢¼ÂÀï¸þ¤±µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥«ー¥Õ¥êーµ»½Ñ¤È¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È·Ú¸ºµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥×¥ì¥¤¤äºî¶È¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê»ÈÍÑ´¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Â¿ºÌ¤ÊÀÜÂ³À¤È¾Ê¥¹¥Úー¥¹Àß·×
HDMI 2.0¡ß2¡¢DisplayPort 1.4¡ß1¤òÅëºÜ¤·¡¢PC¡¢PS5¡¢Xbox¡¢Nintendo Switch¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ±þ¡£VESA¥Þ¥¦¥ó¥È¡Ê75¡ß75mm¡ËÂÐ±þ¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥àÀßÃÖ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¥¹¥Ôー¥«ー¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
À½ÉÊÌ¾¡§KOORUI G2411X
¥µ¥¤¥º¡§24¥¤¥ó¥Á ¥Õ¥ëHD¡Ê1920¡ß1080¡Ë
¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¡§240Hz
±þÅúÂ®ÅÙ¡§1ms¡ÊGTG¡Ë
¿§°è¡§DCI-P3 90%
µ±ÅÙ¡§HDR400ÂÐ±þ
ÀÜÂ³Ã¼»Ò¡§HDMI 2.0 ¡ß2¡¢DisplayPort 1.4 ¡ß1
½ÅÎÌ¡§Ìó3.1kg
VESA¡§75¡ß75mmÂÐ±þ
¢£ ¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ø
È¿±þÂ®ÅÙ¡¢»ëÇ§À¡¢Ë×Æþ´¶¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤·¤¿¡ÖKOORUI G2411X¡×¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥×¥ì¥¤¤ò¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£AmazonÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://amzn.to/4sTfBmA(https://amzn.to/4sTfBmA)
KOORUI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KOORUI¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Ê¬Ìî¤Î¶È³¦Âç¼ê¤Ç¤¢¤ëHKC»±²¼¤Î¿·¤·¤¤²Ê³Øµ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2021Ç¯5·î4Æü¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÆü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ÎÀß·×¡¢¸¦µæ¡¦³«È¯¡¢¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KOORUI¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¦µæ¡¦³«È¯¡¢¸¶ºàÎÁ¡¢Àß·×¡¢¿¦¿ÍÀº¿À¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î¸ÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¡¢´°àú¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó´ÉÍý¤È¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤ÈÀ½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¹â¤¤¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å ¥ìー¥È¡¢Í¥¤ì¤¿²è¼Á¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢¥²ー¥Þー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥£¥¹¥æー¥¶ー¤«¤é¤è¤¯¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£KOORUI¤Ï¡¢¡Ö¿¿¼Â¤òµá¤á¤Æ¼ÂÍÑÀ¤ò¹Ö¤º¡¢À¿¼Â¤ÇÀµ¤·¤¯¡¢³«Êü¤·¤Æ³×¿·¤·¡¢´°àú¤òÄÉµá¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·ø»ý¤·¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿Í´Ö²½µ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¥æー¥¶ー¤ËÍ¥¤ì¤¿»ë³ÐÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÇ¯´Ö600ËüÂæ°Ê¾å¤Î½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÏËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢À¾¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KOORUI¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢CES2025¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÅö¼Ò¤Î¥Öー¥¹¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¤ÏÅö¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈKOORUI.net¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ¡§HKC JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶èÄá²°Ä®
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://jp.koorui.net
¸ø¼°X ¡§https://x.com/KOORUI_JP (https://x.com/KOORUI_JP)
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@koorui_official (https://www.youtube.com/@koorui_official)