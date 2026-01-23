¡Î³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ï¿ÍºàÉÔÂ»þÂå¤Îº£¡¢¿·¤¿¤Ê¿Íºà³èÍÑÀïÎ¬¤Ø―――½¢Ï«º¤Æñ¼Ô¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°WORK!DIVERSITY¤È¤Ï
¤³¤ì¤«¤éÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È³èÆ°¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î»ýÂ³¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ä¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡¢ÆñÉÂ¼Ô¤Ê¤ÉÆ¯¤¤Å¤é¤µ¤òÍýÍ³¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Ìó600Ëü¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÆüËÜºâÃÄÄ´ºº¡Ë¡£
WORK!DIVESITY¼Â¾Ú²½¥â¥Ç¥ë»ö¶È¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤¤Å¤é¤µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë½¢Ï«»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¿·¤¿¤ÊÆ¯¤¼ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ®²ÌÊó¹ð²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¼êÉÔÂ»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¡¦»Ù±çµ¡´Ø¤¬Íµ¡Åª¤ËÏ¢·È¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬³èÌö¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë―¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨WORK!DIVERSITY¼Â¾Ú²½¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤È¤Ï
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¾ã³²¼Ô½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È½ê¤ò²£ÃÇÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜºâÃÄ¤Î½õÀ®¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯¸½ºß¡¢Á´¹ñ6ÃÏ°è¡Ê´ôÉì»Ô¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢ËÅÄ»Ô¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¡¢µÜ¾ë¸©¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê½¢Ï«º¤Æñ¼Ô¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¾ã³²¼Ô½¢Ï«»Ù±çµ¡´Ø¡Ê½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¡¢½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çA·¿¡¦B·¿»ö¶È½ê¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½¢Ï«¤Ë¸þ¤±¤¿·±Îý¤ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ôÉì»Ô¤Ç¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥µ¥Ýー¥È¤¬¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¤òÃ´¤¤¡¢2022Ç¯9·î¤è¤êËÜ»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
WORK!DIVERSITY¼Â¾Ú²½¥â¥Ç¥ë»ö¶È WORK!DIVERSITY¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èin´ôÉì 2025Ç¯ÅÙ À®²ÌÊó¹ð²ñ¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¸ÛÍÑ¤È¿ÍºàÀïÎ¬¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¡×
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)13¡§30～15:30
¾ì½ê¡§¤ß¤ó¤Ê¤Î¿¹¡¡¤®¤Õ¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥¹¥â¥¹¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ûー¥ë¡×¡¡¡Ê´ôÉì¸©´ôÉì»Ô»ÊÄ®40ÈÖÃÏ5¡Ë
Äê°÷¡§150Ì¾¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¦¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡¢¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¢NPO¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ
¥×¥í¥°¥é¥à¡§
Âè°ìÉô¡¡2025Ç¯ÅÙ³èÆ°Êó¹ð²ñ
¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¡Ã¸åÆ£Àé³¨¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥µ¥Ýー¥ÈÂåÉ½Íý»ö¡Ë
´ôÉì»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú»ö¶È¤Î¸½¾õ¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Ç69Ì¾¤¬ÍøÍÑ¡¢23Ì¾¤¬°ìÈÌ´ë¶È¤Ø½¢¿¦¡Ë¤ä¡¢»Ù±ç¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÂèÆóÉô¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö´ë¶È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤¨¤¿²ÝÂê¤ÈÉ¬Í×¤Ê»Üºö¡×
ÃÏ¸µ´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¸ò¤¨¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¾ãÊÉ¤ä¡¢´ë¶È¤¬¿¿¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
[¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー]
½©¸µ ¾Í¼£»á¡Ê´ôÉì»Ô³èÀ²½¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¡ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë
[¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È]
ÅÄÃæ ¿®¹¯»á¡Ê¥µ¥ó¥á¥Ã¥»³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
Àî¸ý Áï»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Ôー ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
ÅÄÂå Ã£É×»á¡Ê¥«¥ó¥À¤Þ¤Á¤ª¤³¤·³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¸åÆ£ Àé³¨(°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥µ¥Ýー¥ÈÂåÉ½Íý»ö)
ÂèÆóÉô¡¦Ëë´Ö¡¡Äó¸À½ñÄó½Ð¥»¥ì¥â¥Ëー¡Ã¸ÛÍÑ»Üºö¸¡Æ¤²ñ¤«¤é»ÔÄ¹¤Ø¤Î¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹
¡¡¸©Æâ´ë¶È17¼Ò¤¬µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢2025Ç¯7·î¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºöÄó¸À¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¹ÔÀ¯¤È¤ÎÏ¢·È¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÍ½Äê´ë¶È¡Ê50²»½ç¤ÇµºÜ¡¡Á´17¼Ò¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò£Ï£Ë£ÂÁí¸¦
¥«¥ó¥À¤Þ¤Á¤ª¤³¤·³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í·ÄËÓ²ñ
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¡¦¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¡¡
¥µ¥ó¥á¥Ã¥»³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò½½È¬Ï°
³ô¼°²ñ¼Ò½½Ï»Áí¹ç¸¦µæ½ê¡¡¡¡¡¡
¿·À¤ÆüËÜ¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡
³ô¼°²ñ¼ÒÏÉ¸«À½ºà
À¾Ç»°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥»¥¤¥Îー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
ÂÀÊ¿ÍÎ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥Þ¥ó¥·¥§¡¡¡¡¡¡¡¡
³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸²½¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥¨¥¤
³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Ôー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥ì¥·¥Ã¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
Âè»°Éô¡§´ôÉì»ÔÄ¹¤ËÊ¹¤¯
¡Ö´ôÉì»Ô¤ÇÂó¤¯¥ïー¥¯¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¡¡[ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È] ´ôÉì»ÔÄ¹
¡¡[¿Ê¹ÔÌò] ÌÚÂ¼ ÌïÀ¸»á¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜºâÃÄ ¸ø±×»ö¶ÈÉô ¹ñÆâ»ö¶È³«È¯¥Áー¥à ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ë
¥ïー¥¯¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¼Â¾Ú²½¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤Î³µÍ×
ËÜ¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¡¦¥Ëー¥È¡¦LGBTQ¡Ü¡¦·ºÍ¾¼Ô¡¦¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡¦ÆñÉÂ¼Ô¡¦À¸³èº¤µç¼Ô¤Ê¤É¡¢¡ÖÆ¯¤¤¿¤¤¤Î¤ËÆ¯¤±¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤Ë¤¢¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê½¢Ï«º¤Æñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½¢Ï«»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
»ö¶È¤Î´ðËÜ¥¹¥ー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£½¢Ï«»Ù±çµòÅÀ¡×¡ÊËÜ»ö¶È¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¤ä½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çA·¿/B·¿»ö¶È½ê¤Ê¤É¤Î¾ã³²¼Ô½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀß¡Ë¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Ò¤¤³¤â¤êÅù¤Î½¢Ï«º¤Æñ¼Ô¤â¼õ¤±Æþ¤ì¡¢½¢¿¦¤Ë¸þ¤±¤¿·±Îý¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
´ôÉì»Ô¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥µ¥Ýー¥È¤¬ÆüËÜºâÃÄ¤ª¤è¤Ó´ôÉì»Ô¤Î½õÀ®¡¦Êä½õ¤ò¼õ¤±¡¢2022Ç¯9·î¤Ë»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Ç¤Ï69Ì¾¤¬ÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á23Ì¾¤¬°ìÈÌ´ë¶È¤Ø½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê»¤»¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê½¢Ï«º¤Æñ¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£½¢Ï«¿ä¿Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à²ñµÄ¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¹ÔÀ¯¡¢½¢Ï«»Ù±çµ¡´Ø¡¢°åÎÅ¡¢¶µ°é¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤¬ÎÎ°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à²ñµÄ¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Î¡Ö¸ÛÍÑ»Üºö¸¡Æ¤²ñ¡×¤È»Ù±çµ¡´Ø¸þ¤±¤Î¡Ö½¢Ï«»Ù±ç¸¡Æ¤²ñ¡×¤ÎÆóÉô¹½À®¤È¤·¡¢Ê¡»ã¤È·ÐºÑ¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç´ôÉì»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥ïー¥¯¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ôÉì¸©Æâ´ë¶È17¼Ò¤¬»²²Ã¤¹¤ë¸ÛÍÑ»Üºö¸¡Æ¤²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÊý¡¹¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡×¤ä¡¢¡Ö´ë¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡¦¥µ¥Ýー¥È´Ä¶¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÅª¤ËµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï´ôÉì»Ô¤ØÀ¯ºöÄó¸À½ñ¤òÄó½Ð¤·¡¢Âç´ë¶È¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ò¸ÛÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£