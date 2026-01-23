¡Ú³ÚÅ·¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¢¨¡Û¡ÖÅÉ¤ë¿å¸÷PDRN¡×¤ÇÏÃÂê¡£´Ú¹ñÈ¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¡ÖCOOPY(¥¯ー¥Ôー)¡×¡¢ÆüËÜ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒORGANICA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOOPY(¥¯ー¥Ôー)¡×¤Ï¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖPDRN¥¢¥ó¥×¥ë¡×¤¬¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö²½¾Ñ¿å¡¦¥íー¥·¥ç¥óÉôÌç¡×¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Æ1°Ì¢¨¤ò³ÍÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤ÎÇ®¤¤¤´»Ù»ý¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢COOPY¤ÎÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖCOOPY ÆüËÜ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2026Ç¯£±·î19Æü 13:20»þÅÀ¡¡³ÚÅ·»Ô¾ì ¡Ö²½¾Ñ¿å¡¦¥íー¥·¥ç¥óÉôÌç¡×¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°
¢£¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÇØ·Ê¡§´Ú¹ñ½÷Í¥¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¿å¸÷È©¡×¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¿å¸÷PDRN¡×
º£²ó1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Í×°ø¤Ï¡¢´Ú¹ñÈþÍÆ¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿å¸÷È©¡Ê¥à¥ë¥°¥¡¥ó¥Ô¥Ö¡Ë¡×¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¡¢ËèÆü¤Î¥Ûー¥à¥±¥¢¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ COOPY¤Ï¡¢Ã±¤ËÈ©É½ÌÌ¤ò¸÷¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È©¤Î³Ñ¼ÁÁØ¿¼Éô¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤òËþ¤¿¤·¡¢ÆâÂ¦¤«¤éÈ¯¸÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¡Ê´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¡¥ó¡¿Â«¸÷¡×¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¿å¸÷PDRN¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãCOOPY¤¬Äó°Æ¤¹¤ë2¤Ä¤Î¡Ö¥Ä¥äÈ©¡×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ä
1. ¥Ï¥ê¡¦ÃÆÎÏ¤òËþ¤¿¤¹¡Ú¿å¸÷PDRN¥é¥¤¥ó¡Û ÏÃÂê¤ÎÀ®Ê¬¡ÖPDRN¡Ê¥µー¥â¥óDNAÍ³ÍèÀ®Ê¬¡Ë¡×¤ò¹âÇÛ¹ç¡£´¥Áç¤Ë¤è¤ë¤¯¤¹¤ß¤ä¡¢¥Ï¥êÉÔÂ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
PDRN¥µー¥â¥ó¥¢¥ó¥×¥ë¡Ê³ÚÅ·1°Ì³ÍÆÀ¡Ë¡§ Ç»Ì©¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¥Ï¥êÈ©¤Ø¡£
PDRN¥µー¥â¥ó¥¯¥êー¥à¡§ ¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¤ò¥ー¥×¡£
¥µー¥â¥ó¥Àー¥Þ¥Þ¥¹¥¯¡§ ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ÎÁ°¤Î½¸Ãæ¥±¥¢¤Ë¡£
2. ¥¥á¡¦Æ©ÌÀ´¶¢¨1 ¤òÀ°¤¨¤ë¡ÚGLOW¥é¥¤¥ó¡Û È©¤Î¥¥á¤òÀ°¤¨¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¡Ö¥¬¥é¥¹¶Ì¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
GLOW¥ー¥×¥Ñ¥Ã¥É¡§ ¸Å¤¤³Ñ¼Á¤òÍ¥¤·¤¯¥±¥¢¤·¡¢¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿È©ÅÚÂæ¤òºî¤ë¥È¥Êー¥Ñ¥Ã¥É¡£
GLOW¥ー¥×¥»¥é¥à¡§ ¿åÊ¬¤ÈÌýÊ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¤ë¥»¥é¥à¡£
COOPY¤Ï¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤Î¡Ö¿å¸÷È©¡×¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
(¢¨1 ¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¥¥á¤ÎÀ°¤Ã¤¿È©°õ¾Ý¤Î¤³¤È)
¢£¸ø¼°¥¹¥È¥¢ ¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
COOPY¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢2¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±. ¡Ú¸ø¼°¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¡Û´ü´Ö¸ÂÄê¡ÖÁ´ÉÊÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡×
¥ªー¥×¥óµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï1ÅÀ¤«¤é¤Ç¤âÁ÷ÎÁ¤òCOOPY¤¬ÉéÃ´¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òµ¤·Ú¤Ë¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¡§ 2026Ç¯1·î23Æü(¶â) ～ £±·î31Æü(ÅÚ)
ÂÐ¾Ý¡§ COOPYÆüËÜ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Æâ Á´¾¦ÉÊ
¸ø¼°¥¹¥È¥¢URL¡§ https://www.coopy.jp/(https://www.coopy.jp/)
£². ¡Ú¸ø¼°SNS¡Û¡Ö¿å¸÷PDRN¡×¹ë²Ú¸½ÉÊ¥»¥Ã¥È ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
Åß¤Î´¥Áç¡¦¤æ¤é¤®¤¬¤Á¤ÊÈ©¤ò¡¢COOPY¤Î¡Ö¿å¸÷PDRN¡×¥é¥¤¥ó¤Ç½¸Ãæ¥±¥¢¡£ÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê¸½ÉÊ¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö¡§ ～ 2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ) 23:59¤Þ¤Ç
¾ÞÉÊÆâÍÆ¡ÊPDRN¥±¥¢ 3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ë¡§
PDRN ¥µー¥â¥ó¥¢¥ó¥×¥ë¡Ê¸½ÉÊ¡ß1¡Ë
PDRN ¥µー¥â¥ó¥¯¥êー¥à¡Ê¸½ÉÊ¡ß1¡Ë
PDRN ¥µー¥â¥ó ¥Àー¥Þ ¥Þ¥¹¥¯¡Ê5ËçÆþ¤ê¡ß1È¢¡Ë
±þÊçÊýË¡¡§
COOPYÆüËÜ¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@coopy_japan¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ü¡Ö¥ê¥Ý¥¹¥È¡×
¢¨¡Öº£¤ÎÈ©Çº¤ß¡×¤ä¡Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤ÍýÍ³¡×¤ò¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤ÈÅöÁª³ÎÎ¨UP¡ª
¢£COOPY¡Ê¥¯ー¥Ôー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
COOPY¤Ï¡¢ÈéÉæ²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÈþÍÆÀ®Ê¬¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¡¢´Ú¹ñÈ¯¤Î¥Àー¥Þ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡ÖÎÉ¤¤À®Ê¬¤Ï¡¢È©¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢´Ú¹ñËÜ¾ì¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿å¸÷È©¡×¤ò³ð¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤ò¡¢À¿¼Â¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒORGANICA
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.coopy.jp/(https://www.coopy.jp/)
¸ø¼°SNS(Instagram)¡§https://www.instagram.com/coopy_japan/(https://www.instagram.com/coopy_japan/)
¸ø¼°SNS(X) : https://x.com/coopy_japan(https://x.com/coopy_japan)