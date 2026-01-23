¡ÚTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï¡ª¡Û¡Ø¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¤è¤ê¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤¬3·î21ÆüÈ¯Çä¡ª¡¡¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµ¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Õ¥§¥¢¤òÆ±Æü¤è¤ê³«ºÅ!!
¢¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=19052
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ò¡¢2026Ç¯3·î21Æü¤«¤éÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤è¤ê¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¥Õ¥§¥¢ in ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ÊÁ¥·¥ã¥Ä¤òÅ»¤Ã¤¿»Ñ¤Î¥»¥í¡¢¥·¥¦¡¢¥ß¥±¡¢¥Ò¥åー¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¥Õ¥§¥¢ in ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡×¤ò2026Ç¯3·î21Æü～4·î5Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢¡Ø¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢ÆÃÅµ¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´8¼ï¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¥»¥í¡ÊCV¡§ÅÚ´ôÈ»°ì¡Ë¡¢¥·¥¦¡ÊCV¡§»ûÅçÂóÆÆ¡Ë¡¢¥ß¥±¡ÊCV¡§±ÊÄÍÂóÇÏ¡Ë¡¢¥Ò¥åー¡ÊCV¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡Ë¤Ë¤è¤ëÏ¿¤ê²¼¤í¤·¤ÎÅ¹Æâ¥Ê¥ìー¥·¥ç¥óÆ°²è¤òÊü±Ç¡ª¡¡´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¹¤±¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤Ê¤É¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î21Æü
²Á³Ê¡§³Æ1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¡§4¼ï
¢¤¤¤é¤¤é´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¤¤é¤¤é´Ì¥Ð¥Ã¥¸
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î21Æü
²Á³Ê¡§³Æ550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¡§4¼ï
¢¤¾ÚÌÀ¼Ì¿¿´Û
¾ÚÌÀ¼Ì¿¿´Û
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î21Æü
²Á³Ê¡§1¥Ñ¥Ã¥¯275±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡1BOX¡Ê8¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¡Ë2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¡§Á´8¼ï
¢¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î21Æü
²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¡§2¼ï
¡ú¸åÆü¥ß¥±¤È¥Ò¥åー¤âÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Â¿¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¡ª
¢£¥Õ¥§¥¢¾ðÊó
¢¤ÆÃÅµ¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¥Õ¥§¥¢ in ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î21Æü～4·î5Æü
³«ºÅ¾ì½ê¡§Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
³«ºÅÆâÍÆ¡§´ü´ÖÃæ¡¢¡Ø¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù´ØÏ¢¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½ÌóÆâ¶â1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËËè¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ñÀÒ¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½Ìó¡ÊÆâ¶â1,100±ß¡ÒÀÇ¹þ¡Ó°Ê¾åÉ¬¿Ü¡Ë1ÅÀËè¤Ë¡¢ÆÃÅµ¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´8¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£´ØÏ¢»Üºö¾ðÊó
1¡ËÅ¹Æâ¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó
¼Â»Ü´ü´Ö¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡§
¡ã2026Ç¯1·î16Æü～3·î20Æü¡ä¥»¥í¡ÊCV¡§ÅÚ´ôÈ»°ì¡Ë¡õ¥·¥¦¡ÊCV¡§»ûÅçÂóÆÆ¡Ë
¡ã2026Ç¯3·î21Æü～4·î5Æü¡ä¥ß¥±¡ÊCV¡§±ÊÄÍÂóÇÏ¡Ë¡õ¥Ò¥åー¡ÊCV¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡Ë
¼Â»Ü¾ì½ê¡§Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¡Å¹Æâ¥â¥Ë¥¿ー
2¡Ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨
Å¸¼¨´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î21Æü～4·î5Æü
Å¸¼¨¾ì½ê¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡§
¡ã¥¢¥Ë¥á¥¤¥È½ÂÃ«¡ä¥»¥í
¡ã¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¿·½É¡ä¥·¥¦
¡ã¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÇßÅÄ¡ä¥ß¥±
¡ã¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÅ·²¦»û¡ä¥Ò¥åー
¢¨ÆâÍÆ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ
(C)¼¡¸«¤ä¤ò¤é¡¦ÇòÀô¼Ò/¡Ö¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£´ØÏ¢URL
¡Ø¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=19052)
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¥Õ¥§¥¢ in ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114295)
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://goumonbaitokun.com)
¢£¡Ø¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¤È¤Ï
¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼¡¸«¤ä¤ò¤éÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡£
»¦¤·¤ä¹éÌä¤¬¹çË¡²½¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹éÌäÀÁÉé¶È¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ô¥ê¥¿¥¹¤ÇÆ¯¤¯¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤¿¤Á4¿Í¤Î¤æ¤ë～¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Àー¥¯¤Ê¤ª»Å»ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
2026Ç¯1·î¤«¤é¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Ç¡¢ÅÚ´ôÈ»°ì¤µ¤ó¤ä»ûÅçÂóÆÆ¤µ¤ó¤é¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿º£ÃíÌÜ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£