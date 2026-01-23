ÆüËÜ¤Î±è´ßÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò2ÁÈ¤Î·úÃÛ²È¤¬ÉÁ¤½Ð¤¹¡ÖÂè4²ó ¹ñºÝ³¤ÍÎ´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñµÄ¡§bayside¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í3710Lab¡Ê¤ß¤Ê¤È¥é¥Ü¡¦ÂåÉ½Íý»ö¡§ÅÄ¸ý¹¯Âç¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¡ÚÂè4²ó ¹ñºÝ³¤ÍÎ´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñµÄ : bayside¡×±è´ßÃÏ°è¤ÎÅÔ»Ô·×²è¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÖUMI2050¡×¡Û ¤òÅìµþ¡¦³Ø·ÝÂç³Ø±Ø¤«¤éÄø¶á¤¤¡¢¥ª¥½¥ê¥µー¥Á¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤ØË¤«¤ÇÈþ¤·¤¤³¤¤ò°ú¤·Ñ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢³¤¤ò²ð¤·¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÈÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡É¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖUMI2050¡×¤Ï£³·î¤Ë¤ß¤Ê¤È¥é¥Ü¤¬³«Àß¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ö³¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¥ß¥åー¥¸¥¢¥à ― MOON¡ÊMuseum of Ocean Nexus¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅöÆü¤ÏMOON¤Î¿ÊÄ½Êó¹ð¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
3710Lab¤Ï¡Ö³¤¤È¿Í¤È¤ò³Ø¤Ó¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿10Ç¯¤ËµÚ¤Ö³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Á³¡¢Ê¸²½¡¢²Ê³Ø¡¢¼Ò²ñ¤ò¡Ö³¤¡×¤Î»ëÅÀ¤ÇÊñ³çÅª¤Ë°·¤¤¡¢»ñÎÁ¤Î¼ý½¸¡¦ÊÝÂ¸¡¦Ä´ºº¸¦µæ¡¦Å¸¼¨¸ø³«¡¦¶µ°éÉáµÚ¤ò´ðÁÃ¤È¤¹¤ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÆüËÜºâÃÄ¤Î½õÀ®¤Î¤â¤ÈÆüËÜ½é¤Î³¤ÍÎ¥¦¥§¥Ö¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ö³¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¥ß¥åー¥¸¥¢¥à ― MOON¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1²ó´ë²èÅ¸¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö³¤¤ÎÌ¤Íè¡×¡£ËÜ´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¸½ºß¤Î³¤¤Î»Ñ¤òÂª¤¨Ä¾¤·¡¢³¤¤Î²ÄÇ½À¤ä¡¢¿Í¤È³¤¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤É¤¦ºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¸¦µæ¼Ô¤é¤Î»ëÅÀ¤òÄÌ¤·¤ÆÃµ¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÖUMI2050¡×¡£ÆüËÜ¤Î±è´ßÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò2ÁÈ¤Î·úÃÛ²È¤¬¡¢2050Ç¯¤Ë¼ÂÁ©²ÄÇ½¤Ê¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤½Ð¤¹°ÕÍßÅª¤Ê»î¤ß¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®Ìî»û¾¢¸ã·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê[OSO¡Ï¡¢dot architects¤Î2ÁÈ¡£ÅìµþÏÑ´ßÃÏ°è¡¢¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô²¦±ÛÄ®¤È¡¢µ¬ÌÏ¤âÇØ·Ê¤âÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë·×²èÃÏ¤òÁÛÄê¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥é¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡£´°À®¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï3·î¤ËMOON¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ´ÖÊó¹ð¤È¤·¤Æ¡¢¹½ÁÛÃÊ³¬¤Î»×¹Í¤ä»ëÅÀ¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Âè4²ó ¹ñºÝ³¤ÍÎ´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñµÄ¡§bayside¡Ú±è´ßÃÏ°è¤ÎÅÔ»Ô·×²è¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÖUMI2050¡×¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～16:30¡Ê12:30 ¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
²ñ¾ì¡§OSO RESEARCH SPACE ¥ª¥½¥ê¥µー¥Á¥¹¥Úー¥¹¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÂëÈÖ3-17-6 1F¡Ë
¥á¥¤¥ó¥¹¥Ôー¥«ー¡§¾®Ìî»û¾¢¸ã·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê[OSO] / dot architects
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í3710Lab
½õÀ®¡§ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§20Ì¾
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
*Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¿½¤·¹þ¤ß¤òÄù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://forms.gle/7FtDGSW5ZMvScpQA6(https://forms.gle/7FtDGSW5ZMvScpQA6)
¥×¥í¥°¥é¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
12:30¡¡¼õÉÕ
13:00¡¡¤ß¤Ê¤È¥é¥Ü¤è¤ê´ë²èÀâÌÀ
13:20¡¡¾®Ìî»û¾¢¸ã·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê[OSO¡Ï¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
14:05¡¡dot architects¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
14:50¡¡¥Èー¥¯¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
16:30¡¡½ªÎ»
UMI2050¥Æー¥Þ¡¿ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅìµþÏÑ´ß¡×
Åìµþ¤ÎÅÔ»Ô³«È¯¤Ï³¤¤Î³«È¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹¾¸Í¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¡¢³¤¡¦¿åÊÕ¤ÏÅÔ»Ô¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿´õ¾¯¤ÊÍ¾Çò¤È¤·¤Æ»þÂå¤´¤È¤Îµ¡Ç½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¹ÁÏÑ¡¦ÊªÎ®µ¡Ç½¡¢¹©¶È²½¡¢ÇÑ´þÊª½èÍý¡¢½»ÂðÍÑÃÏ³ÎÊÝ¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¿Ê¤ó¤ÀËäÎ©¡¦Â¤À®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³¤¤Ï»ÔÌ±À¸³è¤«¤éÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖÅìµþ¤Ë¤ª¤±¤ë³¤¤ÈÅÔ»Ô¤Îµ÷Î¥¡×¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¿åÊÕ¤¬Ë¤«¤Ê»ÔÌ±À¸³è¤Î¾ì¤È¤·¤ÆºÆÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿»Ñ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ»Ô¤¬³¤¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë²ÄÇ½À¤òÃµµá¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
OSO Research / ¥ª¥½¥ê¥µー¥Á
¾®Ìî»û¾¢¸ã·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê[OSO]Æâ¤Î·úÃÛÀß·×¤È¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹â¤á¤ë¥ê¥µー¥Á¥Áー¥à¡£·úÃÛ²È¡¦¥ê¥µー¥Á¥ãー¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦ËÝÌõ¼Ô¤é¤¬¤¤¤ë¡£
https://shogoonodera.com
¡Ê¾å¡ËOgoshi 1956, photo by ²¦±ÛÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¡½ÐÅµ¡§²¦±Û¹»¶èÏ¢¹ç¼«¼£²ñÊÔ¡Ø²¦±ÛÂ¼»ï¡Ù¡¢1980Ç¯11·î3Æü¡¢pp.4-5¡¡¡Ê²¼¡ËOgoshi 2025, photo by dot architects
¡Ö»³¤«¤é³¤¤ØÊâ¤¡¢¡È¤¤¤Þ¡É¤ò´Ñ»¡¤¹¤ëー10¤ÎºîÊª¤ÇÉ÷·Ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤ª¤¹¡¢25Ç¯¸å¤Î²¦±Û¤Ë¸þ¤±¤Æ¡×
¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô²¦±ÛÄ®¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ³¤¤ËÌÌ¤·¤Æ±öÅÄ¤¬¹¤¬¤ëË¤«¤ÊÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·1971Ç¯¤Î±ö¶È¶áÂå²½Î×»þÁ¼ÃÖË¡¤Î»Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢±öÅÄ¤ÏÇÑ»ß¤Ë¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÀ¥¸ÍÆâÎ×³¤ÃÏ°è¤Î³«È¯¤Ç½Ð¤¿»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Î½èÍý»ÜÀß¤¬·ú¤Á¡¢°ÊÍèÃÏ°è¤ÎÅÔ»Ô²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ·ÐºÑÈ¯Å¸¤ÎÎ¢Â¦¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¡ÖÅÔ»Ô¤ÎBÌÌ¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë²¦±ÛÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢25Ç¯¸å¤Î»Ñ¤ò»×¹Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·Àµ¡¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£
dot architects / ¥É¥Ã¥È¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä
²ÈÀ®½Ó¾¡¡¢ÀÖÂåÉð»Ö¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤µ¤ì¤¿·úÃÛ²È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£Ê¬Ìî¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿Í¡¹¤äÁÈ¿¥¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¼Ò²ñ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¨Æ¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¥³ー¥ÝËÌ²Ã²ì²°¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://dotarchitects.jp/
¡Ú3·î¥ªー¥×¥ó¡Û³¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¥ß¥åー¥¸¥¢¥à ― MOON
¡Ö³¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¥ß¥åー¥¸¥¢¥à― MOON¡×¤Ï¡¢³¤¤È¿Í¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¿·¤¿¤Ê´Ø¤ï¤ê¤È²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÁí¹çÅª¤Ê¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç¤¹¡£³¤¤È¤ÎÌ¤Íè¤Î¶¦À¸¼Ò²ñ¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸²½ºâ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤·¡¢ÉáµÚ¡¦³èÍÑ¤ò¿Þ¤ê¡¢³Ø¤Ó¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë³¤¤ÎÃÎ¤È´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
Instagram @moon_museumofoceannexus
¹ñºÝ³¤ÍÎ´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñµÄ
³¤ÍÎ´Ä¶¤Î²ÝÂê²ò·èµÚ¤ÓÌ¥ÎÏÃµµæ¤Ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼Ò²ñµÚ¤Ó¶µ°é¸½¾ì¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Îµ¯ÅÀ¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://3710lab.com/contents/5241/
¼çºÅ¡¡3710Lab¡Ê¤ß¤Ê¤È¥é¥Ü¡Ë
2015Ç¯¡¢³¤ÍÎ¶µ°é¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¡¦¼Â»Ü¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£³¤ÍÎ¤ä¶µ°é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤È¶¨Æ¯¤·¡¢³¤ÍÎ¶µ°é¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¡£´Ä¶ÌäÂê¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¡¢ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£²ÝÂê¤Ë¸þ¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¡¿Í¼èÆÀÆü¡§2016Ç¯10·î27ÆüÀßÎ©Æü¡§2015Ç¯4·î1Æü
ÂåÉ½Íý»ö¡§ÅÄ¸ý¹¯Âç/·óÇ¤ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²ÊÉíÂ°³¤ÍÎ¶µ°é¥»¥ó¥¿ーÆÃÇ¤¹Ö»Õ
https://3710lab.com https://www.instagram.com/3710lab
ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¡¢»þ¤Ë¿´¤Î°Â¤é¤®¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¤Ò¤é¤á¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³¤¡£¤½¤ó¤Ê³¤¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Î°²½¤Ê¤É¤Î¸½¾õ¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤Î¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢³¤¤òÌ¤Íè¤Ø°ú¤·Ñ¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
https://uminohi.jp/
