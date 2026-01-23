¡Ú£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡Û¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Õ¥ó´ÆÆÄºîÉÊ¡¡´Ú¹ñ»þÂå·à¡ÖµÜÄî½÷´±¥Á¥ã¥ó¥°¥à¤ÎÀÀ¤¤¡×1·î27Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¡ª¡ª
2003Ç¯9·î¤«¤é2004Ç¯3·î¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¶¿Íµ¤Îò»Ë¥É¥é¥Þ¡£
¸·¤·¤¤¿ÈÊ¬À©ÅÙ¤Î»þÂå¤ËÉÔ¹¬¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¥Á¥ã¥ó¥°¥à¡ÊÄ¹º£¡Ë¤¬¡¢¥·¥êー¥ºÁ°È¾¤ÏµÜÄîÎÁÍý¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ï½÷°å¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¡ÖÂçÄ¹º£¡Ê°ÎÂç¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥°¥à¡Ë¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¤â¤é¤¦¤Þ¤Ç¤ÎÇÈÍð¤ÎÈ¾À¸¤ò¸ä³ÚÀË¤«¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¥Á¥ã¥ó¥°¥à¤ÏÎò»Ë½ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¤½¤Î¼ÂÁü¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(c) 2003-4 MBC
¡ãÂè£±ÏÃ¡äÆó¿ÍÌÜ¤Î½÷
À®½¡13Ç¯¡Ê1482Ç¯¡Ë¡£Ä«Á¯²¦Ä«Âè9Âå¤Î²¦¡¢À®½¡¡Ê¥½¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤ÏÉÊ¹Ô¤Î°¤µ¤òÍýÍ³¤Ë¸µÈÞ¥æ¥ó¤òÆÇ»¦¡£¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿Éð´±¤Î°ì¿Í¥½¡¦¥Á¥ç¥ó¥¹¤Ï²¦Ì¿¤Ë½¾¤Ã¤¿¤À¤±¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºá¤Î°Õ¼±¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¡£¿ì¤ÃÊ§¤¤¡¢»³Ãæ¤Ç¸í¤Ã¤Æ³³¤òÅ¾Íî¤·¤¿¥Á¥ç¥ó¥¹¤ÏÆ¶·¢¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡£Ëµ¤é¤Ë¤ÏÏ·»Õ¤¬µï¤ê¡¢¥Á¥ç¥ó¥¹¤Î±¿Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë3¿Í¤Î½÷À¤ÎÂ¸ºß¤ò¹ð¤²¤ë¡£3¿Í¤Î½÷À¤Ï¡Ö妗¡¦½ç¡¦¹¥¡×¤ÈÉ½¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥ç¥ó¥¹¤Ï°ì¿ÍÌÜ¤Î½÷À¤¬¸µÈÞ¥æ¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë»×¤¤Åö¤¿¤ë¡£
14Ç¯¸å¡¢À®½¡¡Ê¥½¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤òÉã¤Ë¡¢¸µÈÞ¥æ¥ó¤òÊì¤Ë»ý¤Ä±í»³·¯¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¥°¥ó¡Ë¤¬Â¨°Ì¤·¤Æ2Ç¯¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÏ·»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Á¥ç¥ó¥¹¤Ï¡¢¼«¤é¤Î±¿Ì¿¤«¤éÆ¨¤ì¤è¤¦¤È´±¿¦¤ò¼¤¹¡£
µÜÃæ¤ÎÂæ½ê¡¢¿åÑï´Ö¡Ê¥¹¥é¥Ã¥«¥ó¡Ë¡£ºÇ¹â¾°µÜ¡Ê¥Á¥§¥´¥µ¥ó¥°¥ó¡Ë¤ÎÌÅ¤Ç½÷´±¤Î¥Á¥§¡¦¥½¥ó¥°¥à¤ÎµóÆ°¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿½÷´±¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ç¥ó¥¤¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òµ¤Ì£¾°µÜ¡Ê¥¥ß¥µ¥ó¥°¥ó¡Ë¤ËÊó¹ð¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÌë¡¢¥ß¥ç¥ó¥¤¤ÏÌçÈÖ¤ÈÄÌ¤¸½÷´±¤ÎÀÀ¤¤¤òÇË¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÊá¤é¤¨¤é¤ì¡¢»³Ãæ¤ÇÆÇ¤ò°û¤Þ¤µ¤ì¤ë¡£ÎòÂå¡¢ºÇ¹â¾°µÜ¡Ê¥Á¥§¥´¥µ¥ó¥°¥ó¡Ë¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥Á¥§°ìÂ²¤Ï¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¸¢ÎÏÆ®Áè¤Ë²ÃÃ´¡¢É¸Åª¤È¤·¤¿¿ÍÊª¤Î¿©»ö¤ËÂÎÄ´¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤òº®¤¼¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥ç¥ó¥¤¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥ß¥ç¥ó¥¤¤ÎÍ§¿Í¤Ç½÷´±¤Î¥Ï¥ó¡¦¥Ú¥®¥ç¥ó¤Ï¤³¤È¤Î°ìÃ¼¤òÃÎ¤ê¡¢¥ß¥ç¥ó¥¤¤¬°û¤Þ¤µ¤ì¤ëÆÇ¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê²òÆÇºÞ¤òº®¤¼¤ë¡£ÍâÄ«¡¢Àî±ï¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ç¥ó¥¤¤ò¥Á¥ç¥ó¥¹¤¬È¯¸«¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥Á¥ç¥ó¥¹¤Ï¼«Ê¬¤Î±¿Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ëÂè2¤Î½÷À¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ãÁê´Ø¿Þ¡ä
¢£Á°ÊÔ
¢£¸åÊÔ
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
¡Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ï
¡¡´Ú¹ñ»þÂå·à¡ÖµÜÄî½÷´±¥Á¥ã¥ó¥°¥à¤ÎÀÀ¤¤¡×
¡ÎÊüÁ÷ÏÃ¿ô¡ÏÁ´54ÏÃ
¡ÎÊüÁ÷Æü»þ¡Ï
¡¡1·î27Æü¡Ê²Ð¡ËÍ¼Êý5»þ59Ê¬¥¹¥¿ー¥È
¡¡°Ê¹ß¡¢Ëè½µ·îÍË～¶âÍË¡¡Í¼Êý5»þ～6»þ58Ê¬¡Ê2ÏÃÏ¢Â³ÊüÁ÷¡Ë
¡ÎÊüÁ÷¶É¡Ï £Â£ÓÆü¥Æ¥ì ¡¿ £Â£ÓÆü¥Æ¥ì£´£Ë
¡Î½Ð±é¼Ô¡Ï ¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¡Ê¥½¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥à¡Ê¥Á¥ã¥ó¥°¥à¡Ë¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Á¡¦¥¸¥Ë¡Ê¥ß¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Û¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Û¥ó¡¦¥ê¥Ê¡Ê¥Á¥§¡¦¥°¥ß¥ç¥ó¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¤¥à¡¦¥Û¡ÊÃæ½¡¡Ê¥Á¥å¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥ä¥ó¡¦¥ß¥®¥ç¥ó¡Ê¥Ï¥ó¾°µÜ¡Ë
¡Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ï´ÆÆÄ¡§¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Õ¥ó
¡ÎÀ©ºî¹ñ/Ç¯¡Ï´Ú¹ñ¡¿2003Ç¯
¡Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ï(c) 2003-4 MBC
¡ÎÈÖÁÈHP¡Ï¡¡https://www.bs4.jp/changum/
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏTVer¤Ç¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¥¹¥¿ー¥È¡ª