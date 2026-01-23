furuta¡ßnuc ½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¡Æâ³ÕÉÜÇ§Äê¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÄ´ºº¡¦¸¦µæ¡¦³«È¯ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥»¥ó¥¿ー¡Ê°Ê¹ß¡¢Î¬¾Î¤Înuc¤ÈµºÜ¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¥Ö¥é¥ó¥Éfuruta¡Ê¥Õ¥ë¥¿¡Ë¤È¶¨Æ¯¤·¡¢¹âµ¡Ç½¥¦¥§¥¢¤ò¸¦µæ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµ¡Ç½À¡¦´Ä¶ÇÛÎ¸¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCAMPFIRE¡Ê¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥äー¡Ë¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê»Ù±çÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ïー¥ë¥É¤ä¥±¥¤¥¿¥Þ¥ë¥ä¥Þ¤Ç´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¤ËÆÈÎ©¤·¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¤Î°áÁõ¤ÎÀ©ºî·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ê¸ÅÅÄÍ³²ÂÍø¤µ¤ó¤¬¡Ö¥É¥ì¥¹¤òÆü¾ï¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Öfuruta¡×¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ï¡¢1962Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢³Æ¼ï´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¦ËüÇî¤Ê¤É¡¢ÀÜµÒ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦ºî¶ÈÉþ¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¸¦µæ¡¦´ë²è¤ËÄ¹Ç¯·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡Önuc¡×¤È¡Öfuruta¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢µ¡Ç½À¡¦´Ä¶ÇÛÎ¸¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥«¥Ý¥Ã¥¯ÃæÌÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÆü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÃå¤é¤ì¤ë¹âµ¡Ç½¥¦¥§¥¢¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¡ÊÀÊÌ¤òÌä¤ï¤ºÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ç3·¿¡¦³Æ2¿§¤òÅ¸³«¡£ ¤µ¤é¤Ë·Ú¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³ー¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥é¥¤¥Êー¤ò¼è¤ê³°¤»¤Ð½Õ¡¦½©¡¦Åß¤Î£³¥·ー¥º¥óÃåÍÑ²ÄÇ½¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÉÊ¤Î¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤ò°Õ¼±¤·¡¢Ãå¤Ö¤¯¤ì¤·¤Ê¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÃåÍÑ¤Ç¿´ÃÏ¤è¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡ÖÌÚ¤Ë¼Â¤ë¥À¥¦¥ó¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¤¿¤á¶áÇ¯¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ë¥«¥Ý¥Ã¥¯¡ÊKAPOK¡ËÁ¡°Ý¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃæÌÊ¥·ー¥È NEO DOWN KAPOK(R)¤ò»ÈÍÑ¡£·ÚÎÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹â¤¤ÊÝ²¹À¤ò»ý¤Á¡¢µÛ¼¾À¡¦ÄÌµ¤À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¥«¥Ý¥Ã¥¯¤Ï¡¢Å·Á³ÁÇºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤È¡¢²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢É½À¸ÃÏ¤Î°ìÉô¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢CAMPFIRE¤Ç¤Î¼õÃíÀ¸»º¤È¤¤¤¦·Á¤ò¼è¤ê¡¢É¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±¤ò¹ñÆâË¥À½¤ÇÃúÇ«¤ËÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¡¢À§Èó¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¸³«¥¢¥¤¥Æ¥à
¡Ò£Ë£Á£Ð£Ï£Ë¡Ó¥È¥ì¥ó¥Á¥³ー¥È \89,000¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ò£Ë£Á£Ð£Ï£Ë¡ÓÃæÌÊ¥é¥¤¥Àー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È \69,000¡¡¡¡¡¡¡Ò£Ë£Á£Ð£Ï£Ë¡ÓÃæÌÊ¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä \55,000¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¾åµ°Ê³°¤Î²èÁü·ÇºÜÉÊ¤ÏËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂÐ¾Ý³°¾¦ÉÊ¡¡¡¡¡¡¢¨Á´¤Æ¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢¡ÚÆÃÅµÉÕ¤¡Û¾¦ÉÊ¤âÂ¿¿ô½ÐÉÊÍ½Äê
º£²óÁ´¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿KAPOK JAPAN¡Ê³ô¡Ë¤ÎNEO DOWN KAPOK(R)
¥é¥¤¥Êー¤ò¼è¤ê³°¤»¤Ð½Õ¡¦½©¡¦Åß¤Î3¥·ー¥º¥óÃåÍÑ²ÄÇ½
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô¼Ô¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
¡¡»ä¤¿¤Á¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥»¥ó¥¿ー¡Ênuc¡Ë¤Ï¡¢ÁÏÎ©°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ¯¤¯¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡×¤Îµ¡Ç½À¤È°ÂÁ´À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤äÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢nuc¤ª¤è¤Ó¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤¬¡Ö°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¡×¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£ÆÀ¤é¤ì¤¿¼ý±×¤ä¤´°Õ¸«Åù¤Ï¡¢º£¸å¤Î¸ø±×³èÆ°¡Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à»º¶È¤Î¿¶¶½¤äÄ´ºº¸¦µæ³«È¯¡Ë¤Ë¤â´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Öµ¡Ç½À¡¦´Ä¶ÇÛÎ¸¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¡×¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¡¡furuta¡ßnuc ¹âµ¡Ç½¥¦¥§¥¢¸¦µæ³«È¯
¼õÃí´ü´Ö¡§2026Ç¯1/23¡Ê¶â¡Ë～ 2/9¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
ÈÎÇäÊýË¡¡§CAMPFIRE¡Ê¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥äー¡Ë
https://camp-fire.jp/projects/918178/preview?token=2cfng2ls&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show(https://camp-fire.jp/projects/918178/preview?token=2cfng2ls&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)
Å¸³«·¿¿ô¡§Á´3·¿¡Ê³Æ2¿§ÊÁ¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¡Ë
¡¡¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢¡ÚÆÃÅµÉÕ¤¡Û¾¦ÉÊ¤âÂ¿¿ô½ÐÉÊÍ½Äê
