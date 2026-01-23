¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU¡Û2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢2026Ç¯¤Ø¤Î³Ð¸ç¤ò¶¦Í
¼«¼ÒD2C¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´ØÂô¹¯´²¡¢°Ê²¼KURUKURU¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿Êý¿Ë¶¦Í¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Á´¼Ò²ñµÄ¤ò1·î15Æü(ÌÚ)¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿Á´ÂÎÀïÎ¬¡¦³ÆÉôÌçÊý¿Ë¤Î¶¦Í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìó6»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´¼Ò°÷¤¬»²²Ã¡£
KURUKURU¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Î¡Ö»×ÁÛ¡¦ÀïÎ¬¡¦³Ð¸ç¡×¤ò¡¢²þ¤á¤ÆÁ´°÷¤ÇÂ·¤¨¤ë°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
6»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡¢KURUKURU¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÌ¤Íè
º£²ó¤ÎÁ´¼Ò²ñµÄ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦Á´ÂÎÀïÎ¬¤Î¶¦Í¡Ê´´Éô¡Ë
¡¦³Æ²Ý¤ÎÊý¿ËÈ¯É½¡Ê³Æ²ÝÄ¹¿Ø¡Ë
¡¦MVPÉ½¾´
¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ú¸åÊÔ¡Û¡ÊÂåÉ½¡Ë
²ñµÄËÁÆ¬¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î´ØÂô¤¬¼«¤éÅÐÃÅ¡£
KURUKURU¤òÁÏ¶È¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é²ñ¼Ò¤¬¸þ¤«¤¦Àè¤Þ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÒÄ¹¡¦´ØÂô¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ØÂô¤è¤ê²þ¤á¤Æ¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤Î²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÃæ¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£
¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢À¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£
¿ô»ú¤äÀïÎ¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÏ¶È´ü¤Î¶ìÏ«¤ä¡¢ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¸¶ÅÀ¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÏ¶È¤Î¸¶ÅÀ¤È¡¢KURUKURU¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦´ØÂô¹¯´²
2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÃÀ®Ä¹¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë²ÝÂê¤È¤â¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦
2025Ç¯¤Ï¡¢»ö¶È¡¦ÁÈ¿¥¤È¤â¤ËÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£
Çä¾å¡¦ÁÈ¿¥µ¬ÌÏ¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°ÙÂØÊÑÆ°¤äÁÈ¿¥³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦²ÝÂê¤Ê¤É¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤â¿ôÂ¿¤¯·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¼Ò²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¦²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤â´Þ¤á¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¶¦Í¡£KURUKURU¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»ö¼Â¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ö²ÝÂê¤ò¼¡¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ï¡ÖÁªÂò¤È½¸Ãæ¡×¤È¡Ö¥×¥í°Õ¼±¡×
2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢KURUKURU¤¬Á´¼Ò¤Ç¶¦Í¤·¤¿¥ー¥ïー¥É¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í°Õ¼±¡×¤È¡ÖÁªÂò¤È½¸Ãæ¡×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ºÁ°Äó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Á´°÷¤¬¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Ç¯Îð¤äÌò¿¦¡¢·Ð¸³Ç¯¿ô¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡×¡Ö·ë²Ì¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¤òÅöÁ³¤Î´ð½à¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÁªÂò¤È½¸Ãæ¡£
¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¡¦¥ê¥½ー¥¹¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¡¢ÀïÎ¬¾å¡È¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯ÎÎ°è¡É¤Ø½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¤Î¤â¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£
¡¦ÀïÎ¬¤Ê¤»Üºö¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤
¡¦À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤Ï¸«Ä¾¤¹
¡¦·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¤ä¤êÀÚ¤ë
¥×¥í¤È¤·¤Æ¹Í¤¨È´¤¡¢Áª¤Ó¡¢½¸Ãæ¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤òÁ´¼Ò¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ²Ý¤ÎÊý¿Ë¶¦Í¡Ã¡ÖÀïÎ¬¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÁÈ¿¥¡×¤Ø
¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢³Æ²ÝÄ¹¤«¤é2026Ç¯¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊý¿Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô»úÌÜÉ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
¡¦¤Ê¤¼¤½¤ÎÀïÎ¬¤Ê¤Î¤«
¡¦¤É¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤«
¡¦¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«
¤¬¸ì¤é¤ì¡¢ÀïÎ¬¤ò¡È¼«Ê¬¤´¤È¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£KURUKURU¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Ö»Ø¼¨¤òÂÔ¤ÄÁÈ¿¥¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¹Í¤¨¡¢Æ°¤¡¢²þÁ±¤·Â³¤±¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£
MVPÉ½¾´¡ÃÀ®²Ì¤ÈÄ©Àï¤òÀµÅö¤Ë¾Î¤¨¤ëÊ¸²½
²ñµÄ¤ÎÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢MVPÉ½¾´¤â¼Â»Ü¡£
¿ô»ú¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
¡¦Ä©Àï¤·¤¿»ÑÀª
¡¦¼þ°Ï¤Ø¤Î¹×¸¥
¡¦ÁÈ¿¥¤ËÍ¿¤¨¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á
¤ò´Þ¤á¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢KURUKURU¤é¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
À®²Ì¤ÈÄ©Àï¤ò¾Î¤¨¹ç¤¦¡¢MVPÉ½¾´¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ
¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤´Ä¶¤ò¡×
Á´¼Ò²ñµÄ¤òÄÌ¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¶¦Í¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢KURUKURU¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö´°àú¤Ê¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¦ËÜµ¤¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤
¡¦¥×¥í¤È¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤
¡¦ÀïÎ¬¤«¤é¹Í¤¨¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢KURUKURU¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Ø¸þ¤±¤ÆKURUKURU¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢ºÇ¹¬¤ÎÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡×¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤â¡¢ÁÈ¿¥¤â¡¢¿Í¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëKURUKURU¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU¡Ê¥¯¥ë¥¯¥ë¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁÏ¤ê¡¢°é¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¡ÈBrand Creative Company¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿²¶ñ¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡¦ÈþÍÆ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ëD2C´ë¶È¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ´ë²è¤«¤éÈÎÇä¡¢¹Êó¡¦¹¹ð¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ëÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤ò¾¯¤·³Ú¤·¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GOKUMIN
GOKUMIN¡Ê¥´¥¯¥ß¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿²¶ñ¤ÎÁí¹ç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏAmazonºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£
·Ð¸³Ë¤«¤ÊÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¼Ô¤È¡¢ÆÃµöµ»½Ñ¤òÊÝÍ¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ»ëÅÀ¡×¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£https://gokumin.co.jp/
MAIMO
MAIMO¡Ê¥Þ¥¤¥â¡Ë¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤Î¤¿¤á¤Î°ÜÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¥é¥¤¥Õ¥àー¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤Ç¤¹¡£¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÊë¤é¤·¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://maimo-travel.com/
Ur.Salon
µ¤»ý¤Á±ð¤á¤¯¡¢ËèÆü¤ò¡£Ur.Salon¡Ê¥æ¥¢¥µ¥í¥ó¡Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤Ëµ±¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ó¥åー¥Æ¥£¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£È±¼ÁÍ½ËÉ¤ò¹Í¤¨¤¿¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿ÁÇºà¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£https://ursalon.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU
¡Ö¤Ò¤È¤¬¡¢¤Ä¤¯¤ë¡£¤Ò¤È¤Ø¡¢¤Ä¤¯¤ë¡£¡× ¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤êÆÏ¤±¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§´ØÂô¡¡¹¯´²
½êºßÃÏ¡§¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-10-1
¸ø¼°HP¡§https://www.kurukuru.co.jp
◼︎ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU
ºÎÍÑÃ´Åö¡§µ×ÊÆ¡Ê¤¯¤á¡Ë
E-mail¡§saiyou@kurukuru.co.jp¡¡
¢¨¼èºà¡¦·ÇºÜ¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¾åµ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£