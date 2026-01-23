¡Ú¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¡Û～¤¤¤Î¤ÁÀë¸À¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö103¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×～¡¡Âè50²ó¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¤Âå¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÊë¤é¤»¤ë¥ß¥¯¥¹¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢¸ø±Ä½»Âð¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¹âÎð¼Ô¤äÄã½êÆÀ¼Ô¤¬¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×
¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¤Ï2025Ç¯10·î11Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ¡Ö¤¤¤Î¤ÁÀë¸À¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó½¸¡×¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¡¤¤¤Î¤Á¤ò¡Ö¤Þ¤â¤ë¡×¡ÚÀë¸À3-4¡Û¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¸ø¶¦À¯ºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½»Ì±¤É¤¦¤·¤¬³Ø¤Ó¹ç¤¤ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê¤Ò¤é¤³¤¦¤Ø¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤Î£±¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤´¶½Ì£¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¿ÍÍ¤ÊÀ¤Âå¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÊë¤é¤»¤ë¥ß¥¯¥¹¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢¸ø±Ä½»Âð¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¹âÎð¼Ô¤äÄã½êÆÀ¼Ô¤¬¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦
ÆüËÜ¤Î¸ø±Ä½»Âð¤Î¼Â¾ð¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸ø±Ä½»Âð¤Ç¤Ï¡¢¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¯½»Âð¤Î³ÎÊÝ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¡¢¹ñ¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬·úÀßÈñ¤Ê¤É¤òÉéÃ´¤·¡¢ÄãÎ÷¤Ê²ÈÄÂ¤ÇÎÉ¼Á¤Ê½»´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþµï¤Ï¸øÊç¤¬¸¶Â§¤Ç¡¢¼ýÆþÍ×·ï¤Ê¤É¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ÈÄÂ¤Ï°ìÎ§¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ýÆþ¤ËÈæÎã¤·¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯±þÇ½±þ±×À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì±´ÖÄÂÂß½»Âð¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¶¦ÍÑÉô¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¤â³°Ãí¤¹¤ë¤ÈÆþµï¼ÔÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢½»Ì±¤Î¼«¼£Åª´ÉÍý¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¸ø±Ä½»Âð¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê±¿ÍÑ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢±þÇ½±þ±×·¿¤Î²ÈÄÂ¤Ç¤Ï¼ýÆþ¤ËÍ¾Íµ¤Î½Ð¤¿À¤ÂÓ¤ÏÅ¾µï¤·¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê±¿ÍÑ¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÆþµïÀ¤ÂÓ¤ÏÄã½êÆÀ¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊ¡»ãÅª¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤¿Êý¡¹¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤¬³«¼¨¤·¤¿2015Ç¯¤Î¸ø±Ä½»Âð¤ÎÆþµïÀ¤ÂÓ¤Î¹âÎð²½Î¨¡Ê60ºÐ°Ê¾å¡Ë¤Ï6³ä¡¢À¤ÂÓ¼ýÆþ¶èÊ¬¤Ï·î¼ý10.4Ëü±ß°Ê²¼¤¬8³ä¤È¤Ê¤ê¢¨1¡¢¡ÖÃ¯¤¬¼«¼£Åª´ÉÍý¤òÃ´¤¨¤ë¤Î?¡×¡Ö¤ªÀ¤ÏÃÌò¤ÏÃ¯¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«?¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ï³°¹ñÀÒ¤ÎÆþµï¼Ô¤âÁý¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÌäÂê¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µï¾ì½ê¡¦½ÐÈÖ¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Å¤¯¤ê
Âçºå»ÔÀ¾À®¶èËÌÀ¾Éô¤Ï»Ô±Ä½»Âð¤¬44Åï1500¸Í°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ï·µà²½¤·¤¿ÌÚÂ¤½»Âð¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÌ©½¸»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß ¥êー¸þ¤±Ì±´ÖÄÂÂß½»Âð¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¢¨2¡£À¾À®¶è¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¢¨3¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤Ë¤â»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¸þ¤±¤Î½»¤Þ¤¤¤Ï°µÅÝÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢À¾À®¶è¤Î»Ô±Ä½»Âð¤ÎÀ¯ºö¶õ²È¡Ê·úÂØÅù¤ËÈ÷¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÆþµï¤ò¹µ¤¨¤¿¶õ²È¡Ë¤Ï500¸Í°Ê¾å¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò½»¤Þ¤¤¤Ëº¤µç¤¹¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ä¼ã¼ÔÀ¤ÂÓ¤Ê¤É¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÍÑ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¹âÎð²½¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¼«¼£Åª´ÉÍý¤ÎÃ´¤¤¼êÌäÂê¤Ë¤â´õË¾¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¡£
À¾À®¶è¤Ë¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¤¥¹¢¨4¤Ï¡¢Ì©½¸»Ô³¹ÃÏ¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥êーÀ¤ÂÓ¸þ¤±¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¶õ²ÈÅ¾ÍÑ·¿¤Î¼ã¼Ô¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤·¡¢ÃÏ°èÃÄÂÎ¡Ê¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥é¥¤¥ÄÊ¡»ã¶¨²ñ¡¢¤Ë¤·¤Ê¤êÎÙÊÝ´Û ¤æ～¤È¤¢¤¤¤Ê¤É¡Ë¤¬ÁêÃÌ¤ä¸«¼é¤ê¡¢µï¾ì½ê¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ß¥¯¥¹¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢À¯ºö¶õ²È¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥¹¤äÃÏ°èÃÄÂÎ¤¬¼«¼£ÂÎ¤«¤é¥µ¥Ö¥êー¥¹¡Ê¼«¼£ÂÎ¤«¤é¼Ú¤ê¤ÆÂè»°¼Ô¤ËºÆÂßÉÕ¡Ë¤·¡¢»Ù±çÉÕ¤¤Î¼ã¼Ô¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¸þ¤±¤Î½»¤Þ¤¤¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹ÔÀ¯¤ØÆ¯¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°èÁÈ¿¥¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áí¹çÀ¸³èÁêÃÌ¤ä¼«¼£²ñ¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤ÎÀ°È÷¤â¿ä¿Ê¤·¡¢¸ø±Ä½»Âð¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¥ß¥¯¥¹¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô¤äÄã½êÆÀ¼Ô¤¬¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
