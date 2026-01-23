¡Ú¹â¹»¼õ¸³À¸ÂÐ¾Ý¡¿»²²ÃÌµÎÁ¡Û2026Ç¯ÅÙÆñ´Ø¹â¹»Æþ»î¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Ê¬ÀÏ¡ª¡ÖÆñ´Ø¹â¹»Æþ»î ºÇ¿·Ê¬ÀÏÊó¹ð²ñ 2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Å·Ë·¿¿É§¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä®ÅÄ¿Î¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯£³·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¡ÖÆñ´Ø¹â¹»Æþ»îºÇ¿·Ê¬ÀÏÊó¹ð²ñ 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ¿·¤ÎÆþ»îÌäÂê¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡ªÆñ´Ø¹â¹»¹ç³Ê¤Î¤¿¤á¤Î¶ñÂÎºö¤È¡¢¹ç³Ê¼Ô¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³«À®¡¦Áá·Ä¥ì¥Ù¥ë¤ò¤á¤¶¤¹¼õ¸³À¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎÆþ»îÌäÂê¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÆþ»î¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Æñ´Ø¹»¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿£Ô£Ï£Í£Á£ÓÀ¸¤Ë¤è¤ë¡È¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¡É¹ç³Ê¼Ô¤ÎËÜ²»¤ä¡¢À¸ÅÌ¤ò¹ç³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¸Ä¿ÍÊÌ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ê¤É¡¢£Ô£Ï£Í£Á£ÓÎ®¹ç³Ê½Ñ¤òÂç¸ø³«¡ª¿·Ãæ£³À¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·Ãæ£²¡¦¿·Ãæ£±À¸¤Ë¤âÌòÎ©¤ÄºÇ¿·¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à£±¡§Æñ´Ø¹â¹»Æþ»îÊ¬ÀÏ
£Ô£Ï£Í£Á£Ó¤¬º£Ç¯¤ÎÆþ»î¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Ê¬ÀÏ¡ª
Áá·ÄÉíÂ°¹â¹»¤Ê¤ÉºÇÆñ´Ø¹â¹»¤ÎÆþ»îÌäÂê¤òÊ¬ÀÏ¡£¹ç³Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤ÊÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à2¡§Æñ´Ø¹â¹ç³Ê¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¹ç³Ê¤·¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¡ÖÀ®¸ù¤Î¥Ò¥±¥Ä¡×¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡ª
Áá·ÄÉíÂ°¹â¹»¤Ê¤ÉºÇÆñ´Ø¹â¹»¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£¼õ¸³¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂÎ¸³¤ä¶ìÏ«¤òËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ï²áµî¤Î²ñ¾ì³«ºÅÉ÷·Ê¤è¤ê¡Ë¡£
¡ÒVOICE ²áµî¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡Ó
¡¦¼ÂºÝ¤Ë¼õ¸³À¸¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦³ØÀ¸¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¦¹ç³Ê¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢ÂçÊÑÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æþ»î¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤É¤ÎÍÍ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬»Ç¤¨¡¢Â©»Ò¼«¿È¤Î°Õ¼±¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦º£ÆüÊ¹¤¤¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊÙ¶¯ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¹ç³Ê¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÊÙ¶¯¤Î»ÅÊý¤¬Ìò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ËÜÅö¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¹ç³Ê¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¹ç³Ê¼ÔËÜ¿Í¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬¤È¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼ÂºÝ²ñ¾ì¤Ç·×»»¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ö³Ð¤¨¤ë·×»»¡×¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æþ»î¤Î¥³¥Ä¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¹ç³Ê¼Ô¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤â¤È¤Æ¤â¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Æü»²²Ã¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ ¹ç³Ê¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢À¸¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æþ»îÊ¬ÀÏ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£¼Â»Ü³µÍ×
¢££Ô£Ï£Í£Á£Ó¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Ï¤É¤³¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©～´°Á´£±ÂÐ£±¤Î¡ÈËÜÊª¡É¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹～
°ã¤¤£±.¡¡¤Ò¤ÈÉô²°¤ËÀ¸ÅÌ°ì¿Í¤ËÀèÀ¸°ì¿Í
¡¡¸ÄÊÌ»ØÆ³¤È¤¤¤¦¤È£±ÂÐ£²¤ä£±ÂÐ£³¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢£Ô£Ï£Í£Á£Ó¤Ï´ÇÈÄÄÌ¤ê¡Ö¤Ò¤ÈÉô²°¤ËÀ¸ÅÌ°ì¿Í¤ËÀèÀ¸°ì¿Í¡×¡£¹Ö»Õ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë100¡ó½¸Ãæ¤·¤Æ»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
°ã¤¤£².¡¡»ÖË¾¹»¹ç³ÊµÕ»»¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òºîÀ®
¡¡¡ÖÆþ¤ì¤ë³Ø¹»¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±～£²¥é¥ó¥¯¾å¤Î¡ÖÌ´¤Î»ÖË¾¹»¡×¤òÀßÄê¡£»ÖË¾¹»¤Î¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤«¤éµÕ»»¤·¤¿°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸Ä¿ÍÊÌ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òºîÀ®¤·¤Æ»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
°ã¤¤£³.¡¡Ã´Ç¤À©¤Ë¤è¤ëåÌÌ©¤ÊÀ®ÀÓ´ÉÍý
¡¡¼ø¶È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹Ö»Õ¤Î¤Û¤«¤Ë¶µÌ³Ã´Ç¤¤¬¤Ä¤¡¢»ÖË¾¹»¹ç³ÊµÕ»»¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î¿ÊÄ½¤ò´ÉÍý¡£¤´²ÈÄí¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¹ç³Ê¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ³¤¤Þ¤¹¡£
