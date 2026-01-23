2027Ç¯ÈÈ¼ý²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§µ»½Ñ¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀ
¡¡GOGEN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÏÂÅÄ ¹ÀÌÀ¡Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¼è°ú»Ù±ç¥Ï¥Ö¡Ö¥ì¥êー¥º¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ì¥êー¥ºËÜ¿Í³ÎÇ§¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢2027Ç¯4·î»Ü¹ÔÍ½Äê¤Î¡ÖÈÈºá¼ý±×°ÜÅ¾ËÉ»ßË¡¡×²þÀµ¤È¤¤¤¦¶È³¦²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¥Çー¥¿¤Î¼èÆÀ¡¦³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ë¡²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤òËÜÆü¤è¤ê¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://release.estate/kyc
¢£ÆÃµö¼èÆÀ¤È¥µ¥¤¥È³«Àß¤ÎÇØ·Ê¡¦³µÍ×
¡¡2027Ç¯4·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈÈºá¼ý±×°ÜÅ¾ËÉ»ßË¡¡ÊÈÈ¼ýË¡¡Ë¡×¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÆ°»ºÇäÇã¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¼ÂÌ³¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¼Ì¿¿»£±Æ¡¦Á÷ÉÕ¡×¤«¤é¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥ÉÅù¤ÎIC¥Á¥Ã¥×ÆÉ¤ß¼è¤ê¡×¤Ø¤È¸¶Â§°Ü¹Ô¤·¡¢¸·³Ê²½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ÂÌ³¥Õ¥íー¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ä¸ÜµÒÂÐ±þ¡¦ÂÎ¸³¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÏÉÔÆ°»ºÇäÇã¼è°ú¤ËÆÃ²½¤·¤¿ËÜ¿Í³ÎÇ§¶ÈÌ³Á´ÈÌ¤Î¸úÎ¨²½¡¦¹âÅÙ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ì¥êー¥ºËÜ¿Í³ÎÇ§¡×¤ò2023Ç¯¤Ë¥íー¥ó¥Á¤·¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦¸úÎ¨²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥ê¥êー¥¹³µÍ×(https://gogen.jp/posts/DigIwJ9M)¡Ë
¡¡Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ç¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÍÑ¤¤¤¿ËÜ¿Í³ÎÇ§¤òÃ»»þ´Ö¤Ç´°Î»¤µ¤»¤ë¥Õ¥íー¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¥ì¥êー¥ºËÜ¿Í³ÎÇ§¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¸·³Ê¤ÊIC¥Á¥Ã¥×³ÎÇ§¤òµá¤á¤ëË¡²þÀµÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¸þ¾å¡¦¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£ÈÌ¤Ï¤³¤Î¼ÂÀÓ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¼èÆÀ¤·¤¿ËÜ¿Í³ÎÇ§¥Çー¥¿¤ò·ÀÌó¤Ê¤É¼è°ú¤ËÉ³¤Å¤¯Â¾¤Î¼êÂ³¤¤Ç¤â¶¦Í¡¦³èÍÑ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëµ»½Ñ¤ÇÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆÃµö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¤È¤Î¤ßÅÅ»Ò·ÀÌó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¼è°ú°ÂÁ´À¤Î¸þ¾åµ¡Ç½¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼êÂ³¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ªÌ¾Á°¤ä½»½ê¤ò¡Ö²¿ÅÙ¤âÆþÎÏ¡¦³ÎÇ§¤µ¤»¤Ê¤¤¥Õ¥íー¡×µ¡Ç½¤ò¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ë¡²þÀµ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢ËÜÆÃµöµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ì¥êー¥º¤ÎÂÐ±þÊý¿Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Ë¡²þÀµ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È²òÀâ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃµöµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥ì¥êー¥º¤Ç¤ÎÂÐ±þ¥Õ¥íー¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾ ¡¡
¡¡GOGEN¤Ï¡¢Ë¡²þÀµ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÃ±¤Ê¤ë¥³¥¹¥ÈÁý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê´·½¬¤òÃ¦µÑ¤·¡¢¼è°ú¤Î°ÂÁ´À¤ÈÍøÊØÀ¤òÆ±»þ¤Ë¹â¤á¤é¤ì¤ë·Àµ¡¤È¤È¤é¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤È»ö¶È¼ÔÍÍÁÐÊý¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¼è°ú´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£2Ç¯È¾°Ê¾å¤Î°ÂÄê±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥ì¥êー¥ºËÜ¿Í³ÎÇ§¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½å¼é¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¶È³¦É¸½à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚGOGEN³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¼ÒÌ¾¡§GOGEN³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÏÂÅÄ ¹ÀÌÀ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-2-1 ½»Í§ÉÔÆ°»º¸×¥ÎÌç¥¿¥ïー 16F¡¡ÁÏ¶È¡§2022Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¼è°ú»Ù±ç¥Ï¥Ö¡Ö¥ì¥êー¥º¥·¥êー¥º¡×¤Î´ë²è¡¦Àß·×¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦±¿ÍÑ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
²ñ¼ÒHP¡§http://gogen.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¹ç¤»¡Û
GOGEN_PR»öÌ³¶É¡¡Ã´Åö¡§·§ÁÒ¡¦¿¥ÅÄ¡¦ß·
TEL¡§03-6773-9371¡¡E-mail¡§pr@gogen.jp