¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー´Ú¹ñ¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFairliar¡×2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ó¥°¥ëー¥×10Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆPOPUP STORE¤ò³«ºÅ¡ª

¢£³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯2·î1Æü(Æü) ～ 2·î28Æü(ÅÚ)
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§ Á´¹ñ¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ó¥°¥ëー¥×²¼µ10Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ³«ºÅ
¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡Û
- Alpen Tokyo(¥¹¥Ýー¥Ä¥Ç¥Ý¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¿·½ÉÅ¹)
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-23-7 7F
- Alpen Nagoya(¥¹¥Ýー¥Ä¥Ç¥Ý¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢Ì¾¸Å²°±ÉÅ¹)
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É3-18-1 ¥Ê¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥¯ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ーB1F～5F
- Alpen Fukuoka(¥¹¥Ýー¥Ä¥Ç¥Ý¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇîÂ¿Å¹)
Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è½»µÈ1-2-74 ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇîÂ¿ ¥µ¥¦¥¹¥Ó¥ë1～3F
¡Ú¥´¥ë¥Õ5¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡Û
- ¥´¥ë¥Õ5¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¿·½ÉÅ¹
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-34-7 NX¿·½É¥Ó¥ë1F
- ¥´¥ë¥Õ5¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸ÆüËÜ¶¶Å¹
ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®4-1-21 ¶á»°¥Ó¥ë1F
- ¥´¥ë¥Õ5¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¹ÈøÅ¹
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø5-7-35 ¹Èø¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹1F
- ¥´¥ë¥Õ5¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¿À¸ÍÅ¹
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è³¤´ßÄÌ5 ¾¦Á¥»°°æ¥Ó¥ë1F
- ¥´¥ë¥Õ5¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸Ì¾¸Å²°Å¹
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø3-28-12 ÂçÌ¾¸Å²°¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°2F
- ¥´¥ë¥Õ5¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ ¥È¥ì¥Ã¥µ²£ÉÍÅ¹
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è»Õ²¬Ä®700 ¥È¥ì¥Ã¥µ²£ÉÍËÌÅï3F
¡Ú¥´¥ë¥Õ¾ì¡Û
- ¥´¥ë¥Õ5¥«¥ó¥È¥êー ¥ªー¥¯¥Ó¥ì¥Ã¥Â
ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¹ñËÜ767
¢£ÂåÉ½°§»¢
CEO·ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎYOON JEEENA¡Ê¥æ¥ó¡¦¥¸¥Ê¡Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ø¥¢¥ë¥Ú¥ó¥°¥ëー¥×¡Ù¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Ú¥ó¥°¥ëー¥×¤È¤¤¤¦¿®Íê¤¢¤ë´ë¶È¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÅö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤òÄ¾ÀÜ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤ò»ý¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Fairliar¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Fairliar¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿³Î¤«¤ÊÂè°ìÊâ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒCOENSEN GLOBAL
¾¦É¸Ì¾¡§Fairliar Japan
¥áー¥ë¡§info.jp@fairliar.com
ÂÐ±þ²ÄÇ½»þ´Ö¡§Ê¿Æü 10:00～18:00
URL¡§https://www.fairliar.jp/