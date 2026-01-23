¡Ú¿·¾®£µ¼õ¸³À¸ÂÐ¾Ý¡Û»»¿ô¤ÎÆþ»îÌäÂê¤ò°·¤¦ÁªÈ´À©¥°¥ëー¥×¼ø¶È¡ÖºÇÆñ´ØÃæ»»¿ôÆÃ·±¡×¤ò³«¹Ö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Å·Ë·¿¿É§¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä®ÅÄ¿Î¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯£´·î11Æü(ÅÚ) ¤è¤ê¡¢¿·¾®£µ¼õ¸³À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÁªÈ´À©¥°¥ëー¥×¼ø¶È¡ÖºÇÆñ´ØÃæ»»¿ôÆÃ·±¡×¤ò³«¹Ö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
詳細URL:https://www.tomas.co.jp/elementary_math_traning/
¢£¼ÂºÝ¤ÎÆþ»îÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¡¢ºÇÆñ´ØÃæ¹ç³Ê¤Î´ðÁÃ¤òºî¤ë¡ª
¡¡Æñ´ØÃæ³Ø¤ÎÆþ»î¤Ç¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ë»»¿ô¤Çº¹¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¹çÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï»»¿ô¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÇ¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÆñ´ØÃæ¹ç³Ê¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢¼ø¶È¤´¤È¤ËÃ±¸µ¡¦¥Æー¥Þ¤òÀßÄê¤·¡¢¤½¤ÎÃ±¸µ¡¦¥Æー¥Þ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë°·¤¦Æþ»îÌäÂê¡Ê²áµîÌä¡Ë¤ò±é½¬¤¹¤ëÁªÈ´À©¥°¥ëー¥×¼ø¶È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÆþ»îÌäÂê¤ò°·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½ÃÇÎÏ¤äÃÎ¼±¤Î±¿ÍÑÎÏ¤òÃÃ¤¨¡¢ËÜ³Ê²½¤¹¤ë»ÖË¾¹»ÊÌ¤Î²áµîÌä±é½¬¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¹Ö´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢£³·î£¸Æü(Æü)¼Â»Ü¤Î¡Ö¿·¾®£µ £Ô£Ï£Í£Á£ÓºÇÆñ´ØÌÏ»î¡×¤ò¼õ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò¿·¾®£µ £Ô£Ï£Í£Á£ÓºÇÆñ´ØÌÏ»î¡¡³µÍ×¡Ó
¡¦ÆüÄø¡§2026Ç¯£³·î£¸Æü(Æü)
¡¦²ñ¾ì¡§£Ô£Ï£Í£Á£Ó³Æ¹»
¡ÚÅìµþ¡ÛÈÓÅÄ¶¶¹»¡¦ÃÓÂÞ¹»¡¦Âç°æÄ®¹»¡¦¾¡¤É¤¹»¡¦µÈ¾Í»û¹»¡¦½ÂÃ«¹»¡¦¼«Í³¤¬µÖ¹»1¹æ´Û¡¦À®¾ë³Ø±à
¹»¡¦Î©Àî¹»¡¦Ä´ÉÛ¹»¡¦À¾ÆüÊëÎ¤¹»¡¦Ä®ÅÄ¹»¡¡¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û¤¿¤Þ¥×¥éー¥¶¹»¡¦²£ÉÍ¹»¡¡¡Úºë¶Ì¡ÛÂçµÜ¹»¡¡¡¡
¡ÚÀéÍÕ¡ÛËÜÈ¬È¨¹»
・詳細URL:https://www.tomas.co.jp/event/topschool_mocktest_es5/
・お申し込み:こちらのフォームよりお申し込みください
¡¦¼õ¸³ÎÁ¡§ÌµÎÁ
¡¦¼õÉÕÄùÀÚ¡§2026Ç¯£²·î24Æü(²Ð)¡¡13:00
¡Ò¤³¤ì¤«¤éËÜ³Ê²½¤¹¤ë²áµîÌä±é½¬¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¯¡ªºÇÆñ´ØÃæ»»¿ôÆÃ·±¤ÇÍÜ¤¦£³¤Ä¤ÎÎÏ¡Ó
£±.Â¿ÍÍ¤ÊÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»×¹ÍÎÏ
ºÇÆñ´ØÃæ¤Î»»¿ô¤Ç¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃ±¸µ¡¦¥Æー¥Þ¤ò°·¤¦²áµîÌä¤Î±é½¬¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¡¦È¯ÁÛÎÏ¤òËá¤¤Þ¤¹¡£
£².ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¯È½ÃÇÎÏ
ÀßÌä¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥êー¥ÉÊ¸¤¬Èó¾ï¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÆñ´ØÃæ¤Î»»¿ô¡£ÀßÌä¤ÇÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¤òÀµ³Î¤Ë¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¡¢²òË¡¤Î»å¸ý¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅª³Î¤Ë¸«È´¤¯È½ÃÇÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òºÎÅÀ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ëÉ½¸½ÎÏ
ºÇÆñ´ØÃæ¤¬µá¤á¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÉ½¸½¤·¡¢Âè»°¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡×¤òÃÃ¤¨¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Þ¤äÉ½¤Ø»ë³Ð²½¤¹¤ëÊýË¡¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÅú°Æ¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÊýË¡¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â»Ü³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/640_1_c66bab87561f1656e1487ca0c835aa19.jpg?v=202601231051 ]
¢££Ô£Ï£Í£Á£Ó¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Ï¤É¤³¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©～´°Á´£±ÂÐ£±¤Î¡ÈËÜÊª¡É¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹～
°ã¤¤£±.¡¡¤Ò¤ÈÉô²°¤ËÀ¸ÅÌ°ì¿Í¤ËÀèÀ¸°ì¿Í
¡¡¸ÄÊÌ»ØÆ³¤È¤¤¤¦¤È£±ÂÐ£²¤ä£±ÂÐ£³¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢£Ô£Ï£Í£Á£Ó¤Ï´ÇÈÄÄÌ¤ê¡Ö¤Ò¤ÈÉô²°¤ËÀ¸ÅÌ°ì¿Í¤ËÀèÀ¸°ì¿Í¡×¡£¹Ö»Õ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë100¡ó½¸Ãæ¤·¤Æ»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
°ã¤¤£².¡¡»ÖË¾¹»¹ç³ÊµÕ»»¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òºîÀ®
¡¡¡ÖÆþ¤ì¤ë³Ø¹»¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±～£²¥é¥ó¥¯¾å¤Î¡ÖÌ´¤Î»ÖË¾¹»¡×¤òÀßÄê¡£»ÖË¾¹»¤Î¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤«¤éµÕ»»¤·¤¿°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸Ä¿ÍÊÌ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òºîÀ®¤·¤Æ»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
°ã¤¤£³.¡¡Ã´Ç¤À©¤Ë¤è¤ëåÌÌ©¤ÊÀ®ÀÓ´ÉÍý
¡¡¼ø¶È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹Ö»Õ¤Î¤Û¤«¤Ë¶µÌ³Ã´Ç¤¤¬¤Ä¤¡¢»ÖË¾¹»¹ç³ÊµÕ»»¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î¿ÊÄ½¤ò´ÉÍý¡£¤´²ÈÄí¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¹ç³Ê¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò£Ô£Ï£Í£Á£Ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò£³ÃúÌÜ£±ÈÖ40¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ä®ÅÄ¿Î
´ë¶ÈURL¡§https://www.tomas.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦´°Á´£±ÂÐ£±¤Î¿Ê³Ø¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡Ö£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤Î±¿±Ä
¡¦°å³ØÉôÀìÌç¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡Ö¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤Î±¿±Ä
¡¦¿Ê³Ø½ÎÍ»¹ç·¿±Ñ¸ì¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥¤¥ó¥¿ー£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤Î±¿±Ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¥°¥ëー¥×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò£³ÃúÌÜ£±ÈÖ40¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Å·Ë·¿¿É§
´ë¶ÈURL¡§https://www.riso-kyoikugroup.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ö£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Ê³Ø¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤Î¤Û¤«¡¢£·¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¡¢²ÈÄí¶µ»ÕÇÉ¸¯¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î³Ø½¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢¶µ°éÎ¹¹Ô»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«
