¹¥É¾³«ºÅÃæ¡ª¡¡¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û´ë²èÅ¸¡ÖÇÏ¤È¤Þ¤Ä¤ê¤´¤È¡×

¡¡ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢´ÛÄ¹¡§³ùÅÄ¡¡·°¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î£±£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´Ö¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÂè£³²ó´ë²èÅ¸¡ÖÇÏ¤È¤Þ¤Ä¤ê¤´¤È―¿À»ö¤ÈÉð·Ý¤«¤é¤ß¤ëÇÏ¤ÎÆüËÜ»Ë―¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎáÏÂ£¸Ç¯¡Ê£²£°£²£¶¡Ë¤Î´³»Ù¤Ï¸á¡£Æ°Êª¤È¤·¤Æ¤ÏÇÏ¤¬½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¤Ï¡¢£´À¤µªËö¤«¤é£µÀ¤µª¤Î½é¤áº¢¤ËÂçÎ¦¤«¤éÅÁÍè¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÆüËÜ¿Í¤Î¤½¤Ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û½êÂ¢»ñÎÁ¤«¤é¡¢ÇÏ¤ò¿À¤ËÊô(¤µ¤µ)¤²¤¿µÏ¿¤ä¡¢Éð·Ý¤äÇÏ¶ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ËÜ´ë²èÅ¸¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤Ê¤Ó¥·ー¥È¤Î¥¯¥¤¥º¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¡¡²ñ¾ìÆþ¸ý¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Ê¤Ó¥·ー¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¤Þ¤Ê¤Ó¥·ー¥È¤Ï¡¢ÇÏ¤Î³¨Ãµ¤·¡ª²ñ¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥«¥ë¥¿É÷¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤«¤é¤Þ¤Ê¤Ó¥·ー¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤Î³¨¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÇÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¦ÃÎ¼±¤â³Ø¤Ó¤Ä¤Ä¡¢Å¸¼¨¤Î¸«¤É¤³¤í¤â²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿³¨¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë
¡¡º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÇÏ¡×¡£ÇÏ¤Î³¨¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³¨Æþ¤ê¤Î»ñÎÁ¤âÂ¿¤¯Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î»ñÎÁ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿³¨¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
¡¡£±£²Âå¾·³ÆÁÀî²È·Ä¤¬ËëÉÜÄ¾³í¤ÎËÒ¡Ê¤Þ¤¡£ÊüËÒ¾ì¤Î¤³¤È¡Ë¤ÇÂç¡¹Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼í¤òÉÁ¤¤¤¿¿Þ¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë½Ä1mÁêÅö¤ÎÂçÈ½¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖÃæ¡ªºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅ¸¼¨»ñÎÁ¤âÍÌ¾»ñÎÁ¤À¤é¤±¡ª
¡¡³¨¤Î¤Ê¤¤Å¸¼¨»ñÎÁ¤â¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾»ñÎÁÂ·¤¤¡£¡ØÆüËÜ½ñµª¡Ù¤ä¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¤Ê¤É¤«¤éÇÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉôÊ¬¤òÅ¸¼¨¡££¸Âå¾·³ÆÁÀîµÈ½¡¤¬ÅÙ¡¹¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡Ø¾®³Þ¸¶Îé½ñ¡Ù¤âÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î£±ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ½ñµª
¾®³Þ¸¶Îé½ñ
¤ªÅÚ»º¤Ë¤ÏÇÏ¤Î³¨¤Ï¤¬¤¤ò¡ª
¡¡¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¯¥êー¥Êー¤ä¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢³¨¤Ï¤¬¤¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇäÃæ¡£ÇÏ¤Î³¨¤Ï¤¬¤¤â£³¼ïÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Íè´Û¤ÎµÇ°¤Ë¤¼¤Ò¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ú´ë²èÅ¸¡¡³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡¡§¡ÖÇÏ¤È¤Þ¤Ä¤ê¤´¤È―¿À»ö¤ÈÉð·Ý¤«¤é¤ß¤ëÇÏ¤ÎÆüËÜ»Ë―¡×
¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ
³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î£±£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨£±·î£²£¶Æü¡Ê·î¡Ë¤ÏµÙ´Û
³«ºÅÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¡¡ÅìµþËÜ´Û£±³¬Å¸¼¨¥Ûー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©£±£°£²-£°£°£¹£±¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èËÌ¤Î´Ý¸ø±à£³-£²
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡¡¡¡§Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¡¡ÃÝ¶¶±Ø²¼¼Ö¡¡£±£â½Ð¸ý¡¡ÅÌÊâ£µÊ¬
³«ºÅ»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡§¸áÁ°£¹»þ£±£µÊ¬～¸á¸å£µ»þ£°£°Ê¬
¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´ÛHP¡§https://www.archives.go.jp/exhibition/