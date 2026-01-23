¡Ö¥¥ã¥éis¡×È¯¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥·¥ã¥¤¤Ë¤ã¤ó¤³¡×¤Î¸ÂÄê¥×¥é¥¤¥º¡ª¡¡2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¦PALO¤Ë¤ÆÅ¸³«³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£¸¶ÆÁÌé¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÆÃ²½·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¥ã¥é is¡×¡ÊURL: https://charaise.jp/¡Ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥·¥ã¥¤¤Ë¤ã¤ó¤³¡×¤Î¥×¥é¥¤¥º¥²ー¥àÍÑ·ÊÉÊ¡Ö¥·¥ã¥¤¤Ë¤ã¤ó¤³¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤ò¡¢2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÅö¼Ò¸ÂÄê¤Ç¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¡ÖPALO¡×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡Ö¥âー¥êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×Åù¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ç¼¡Å¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ã¥¤¤ÊÇ¤Î¡Ö¥·¥ã¥¤¤Ë¤ã¤ó¤³¡×
¿Í´Ö¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºË¹»Ò¤ÇÌÜ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ã¥¤¤ÊÇ¤Î¡Ö¥·¥ã¥¤¤Ë¤ã¤ó¤³¡×¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Åö¼Ò¸ÂÄê¤Ç¥×¥é¥¤¥º²½¡ªÎÐ¿§¤È²«¿§¤Î£²¼ï¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)︎¤ªÊ¢¤¹¤¤ÂÁ/¥¥ã¥éis
¡Ö¥·¥ã¥¤¤Ë¤ã¤ó¤³¡×¥×¥é¥¤¥º¥²ー¥àÍÑ·ÊÉÊ¡¡³µÍ×
·ÊÉÊ¡§¥·¥ã¥¤¤Ë¤ã¤ó¤³¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡Á´£²¼ï
Å¸³«´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë ～ Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
Å¹ÊÞ¡§¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー£æ¡¢PALO¡¢PRIZE SPOT PALO¡Ê¥×¥é¥¤¥º¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Ñ¥í¡Ë¡¢Feedy Arcade¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à ¥âー¥êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡Ö¥·¥ã¥¤¤Ë¤ã¤ó¤³¡× ¥×¥é¥¤¥º¥²ー¥àÍÑ·ÊÉÊ
¥·¥ã¥¤¤Ë¤ã¤ó¤³¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡Á´2¼ï
¤¿¤ÆÌó10cm
¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ã¥¤¤ÊÇ¡£
¿Í´Ö¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºË¹»Ò¤ÇÌÜ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§°ã¤¤¤Î2¼ïÎà¡£²¼¤²¤Ò¤âÉÕ¤
¡ü¥×¥é¥¤¥º²½¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
£±.À¤³¦Ãæ¤ÎÇ¤È¿Í¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖNyanCon¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¥ã¥éis¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÇ¤È¿Í¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖNyanCon¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒAPC¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ø#¥·¥ã¥¤¤Ë¤ã¤ó¤³Åê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼Ì¿¿¤Þ¤¿¤ÏÆ°²è¤ò¡Ö¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¤Ê¤É¤ÎÅ¹Æ¬¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ÇÊü±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Êç½¸´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)～ 2·î8Æü(Æü)
Å¹Æ¬¥â¥Ë¥¿ーÊü±Ç´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î27Æü(¶â)～3·î12Æü(ÌÚ)
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¥ã¥éis¸ø¼°Instagram¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡ÖNyanCon¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NyanCon ( ¥Ë¥ã¥ó¥³¥ó ) ¤Ï¡ÖÇ¤È¶¦¤Ë¡×Êë¤é¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤ÏNyanCon¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¡£°ì½ï¤Ë¡¢¹¬¤»Ç¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°¦Ç¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤¬À¤³¦¤òHappy¤Ë¤¹¤ë¡ª
£².¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¸ø¼°LINEÇÛ¿®¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à£±²óÌµÎÁ¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¸ø¼° LINE ¤ò¤ªÍ§Ã£ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö¥·¥ã¥¤¤Ë¤ã¤ó¤³¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à1²óÌµÎÁ¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
LINE¥¯ー¥Ý¥óÇÛ¿®Í½ÄêÆü¡§2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥¯ー¥Ý¥óÍ¸ú´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î27Æü(¶â)～3·î11Æü(¿å)
¢¨2/25(¿å)¤Þ¤Ç¤ËLINE¤Î¤ª¤È¤â¤À¤Á¤òÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ÎÊý¤Ë¥¯ー¥Ý¥ó¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ê¥Ã¥Á¥á¥Ë¥åー¤Î¡Ö¥¯ー¥Ý¥ó°ìÍ÷¡×¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥·¥ã¥¤¤Ë¤ã¤ó¤³¡×¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤¬1²óÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯ー¥Ý¥ó¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï 1¥¢¥«¥¦¥ó¥È1²ó¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¡Ö¥·¥ã¥¤¤Ë¤ã¤ó¤³¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì
¡ÖAmazon¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥·¥ã¥¤¤Ë¤ã¤ó¤³¡×¤ä¥¥ã¥é is È¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ªÊ¢¤¹¤¤ÂÁ¡×¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦Ì¡²è²È
X¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¿Æ»Ò¤ä¤«¤ï¤¤¤¤Æ°Êª¤ÎÌ¡²è
¡Ú¤Á¤ã¤ó¤Ú¤ó¤È¥Þ¥Þ¤Ú¤ó¤ÎÊ¿ËÞ¤À¤±¤É¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¡Û¤Î1～2´¬È¯ÇäÃæ
¡ü¥¥ã¥éis¤È¤Ï
¥¥ã¥éis¤È¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¡ÖÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤È´ë¶È¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î³«È¯¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤âÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ØÏ¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://charaise.jp/inquiry
