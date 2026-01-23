¥¨¥Ë¥Þ¥¤¤¯¤¸ PPULBATU ¤¬È¯Çä·èÄê¡ª¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ã¥°¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³²¼ Áï¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤¯¤¸¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥Ë¥Þ¥¤¤¯¤¸¡×¤«¤é2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡ÖPPULBATU(¥×¥ë¥Ð¥È¥¥)¡×¤Î¤¯¤¸¤ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¨¥Ë¥Þ¥¤¤¯¤¸¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥Ë¥Þ¥¤¤¯¤¸¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡URL¡§https://anymy.jp/kuji
¢£¥¨¥Ë¥Þ¥¤¸ø¼°X¡¡URL¡§https://x.com/anymyplay
¢£¥¨¥Ë¥Þ¥¤¸ø¼°Instagram¡¡URL¡§https://www.instagram.com/anymyplay/
¢¡ PPULBATU ¤¬¥¨¥Ë¥Þ¥¤¤¯¤¸¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Üー¥¤¥°¥ëー¥× TOMORROW X TOGETHER ¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖPPULBATU¡×¤¬¡¢¥¨¥Ë¥Þ¥¤¤¯¤¸¤Ë½éÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖMagical Star¡×¡£¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯À±¶õ¤ÎÃæ¤Ç¡¢À±¤Î¥â¥Áー¥Õ¤òÅ»¤¦²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ê¥ë¤¬¥¥åー¥È¤ÊA¾Þ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ª¤Ê¤É¤Ë´¬¤¤¤Æ»È¤¨¤ë¥Ü¥¿¥óÉÕ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥Á¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª²È¤ä¤ª½Ð¤«¤±Àè¤ÇPPULBATU¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê¾ÞÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Î1Ëç¤ò°ú¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¾Þ¤È¤·¤ÆÁíÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Ìã¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¯¤¸Ì¾¡Û¡¡¥¨¥Ë¥Þ¥¤¤¯¤¸ PPULBATU
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡ÛÅ¹Æ¬¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë10:00 ～ 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡Ú¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Û¡¡1²ó770±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¼è°·Å¹¡Û¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¢¥¨¥Ë¥Þ¥¤¤¯¤¸¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈ¯Çä»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¸³«Å¹ÊÞ¾ÜºÙ¤Ï¥¨¥Ë¥Þ¥¤¤¯¤¸¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤ª¼è°·¤¤¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤äÈ¯Çä»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾ÞÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÞÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ã¥°¥¹¡¡TEL¡§0120-777-462
¡Ú¼õÉÕ»þ´Ö¡ÛÊ¿Æü10¡§00～17¡§00¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯)
¢¡ ¾ÞÉÊ°ìÍ÷A¾Þ¡§¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó(Á´1¼ï)
B¾Þ¡§¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È(Á´2¼ï)
C¾Þ¡§¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°(Á´5¼ï)
D¾Þ¡§¥Ýー¥Á(Á´5¼ï)
E¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー(Á´5¼ï)
¥é¥¹¥È¾Þ¡§¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó-¥é¥¹¥Èver.-(Á´1¼ï)
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡ ¥¨¥Ë¥Þ¥¤¥Á¥ã¥ó¥¹¾Þ
¤´¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¨¥Ë¥Þ¥¤¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¤·¤¿¤¯¤¸·ô¤ËµºÜ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¤ò»È¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ë¥Þ¥¤¤¯¤¸¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤´¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤â¡¢¤¯¤¸¤Î¹ØÆþ¿ôÊ¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥é¥¹¥È¾Þ ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó(¥é¥¹¥Èver.)¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
±þÊç´ü´Ö¡§ÈÎÇä³«»Ï ～ 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
¢¨±þÊç¤Ë¤Ï¥¨¥Ë¥Þ¥¤²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡ ¤¯¤¸È¯ÇäµÇ°¡ª¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¤¯¤¸È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¨¥Ë¥Þ¥¤¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ë¥Þ¥¤¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢±þÊç´°Î»¡ªÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖA～E¾Þ¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡Ê¥é¥¹¥È¾Þ¤Ï½ü¤¯¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾ÝÅê¹Æ¡Ê2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00Åê¹ÆÍ½Äê¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¡ÖPPULBATU(¥×¥ë¥Ð¥È¥¥)¡×¤È¤Ï
¡ÖPPULBATU(¥×¥ë¥Ð¥È¥¥)¡×¤È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö³Ñ(PPUL)¡×¤È¡ÖTOMORROW X TOGETHER¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢Æ¬¤«¤é¥Ä¥Î¤¬À¸¤¨¤¿ (CROWN)¡×¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤ÇTOMORROW X TOGETHER¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¡Ö³Ñ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖPPULBATU¡×¤Ï¡ÖPLUS X TOGETHER¡×¤È¤â²ò¼á¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¤Î´î¤Ó¤È¹¬¤»¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¼«¤éÉÁ¤¤¤¿¥¹¥±¥Ã¥Á¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢¡ÖMOA (¢¨TOMORROW X TOGETHER¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î)¤È¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡¢°ìÈÖÎÉ¤¤Í§¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤ò´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CHOI YONG MEONG(¥Á¥§¥è¥ó¥â¥ó)¡¢HWANG CHOON(¥Õ¥¡¥ó¥Á¥å¥ó)¡¢BAMGEUT(¥Ð¥à¥°¥Ã)¡¢DA-GO-NYANG(¥À¥´¥Ë¥ã¥ó)¡¢HHM NYA RING(¥Õ¥à¥Ë¥ã¥ê¥ó¥°) ¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À³Ê¤ä¸ÄÀ¤Ë¤â¥á¥ó¥Ðー¤Î°Õ¸«¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥¨¥Ë¥Þ¥¤¤¯¤¸ ¤È¤Ï
¡Ø¥¨¥Ë¥Þ¥¤¤¯¤¸¡Ù ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¤¬¡Ø¿ä¤·¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò
¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¾¦ÉÊ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡¢¾¦ÉÊ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¡Ø¥Ï¥º¥ì¤Î¤Ê¤¤¡Ù
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¯¤¸¾ÞÉÊ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤Ë¥¹¥Æ¥¤ÊºÌ¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð
¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡£