´°½Ï¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤ª¼ò¡Öµ±Êõ -Golden Shine Muscat-¡×¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò³«»Ï

KURAND³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²®¸¶¶³Ï¯¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ò²°¡Ö¥¯¥é¥ó¥É¡×¤Ë¤Æ¡¢´°½Ï¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤ª¼ò¡Öµ±Êõ -Golden Shine Muscat-¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë17:00¤è¤êÃêÁªÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê https://kurand.jp/pages/kihou ¡Ë
¡Öµ±Êõ -Golden Shine Muscat-¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öµ±Êõ -Golden Shine Muscat-¡×¤Ï¡¢¤â¤®¤¿¤Æ¤Î´°½Ï¤·¤¿¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤ª¼ò¤Ç¤¹¡£¼ù¤Î¾å¤Ç´°½Ï¤Î»þ¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¡¢²«¶â¿§¤Ë¤Þ¤Çµ±¤¤¤¿¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´õ¾¯¤Ê¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤â¤®¤¿¤Æ¤Î¤Þ¤Þ²Ì½Á¤Ë¤·¡¢¤ª¼ò¤È¤·¤ÆÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËËÜÍè¤ª¼òÂ¤¤ê¤Î¹©Äø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë²ÐÆþ¤ì¡Ê²ÃÇ®½èÍý¡Ë¤ò¤»¤º¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÉÓµÍ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÎäÅàÇÛÁ÷¡×¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´¼«¿È¤Ç²òÅà¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Öµ±Êõ -Golden Shine Muscat-¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤
ºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤¿¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÎÅüÅÙ¤È¹á¤ê¤ò¶Å½Ì¡£¾åÉÊ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢´Å¤ß¤Î¶¯¤¤¹á¤ê¤Î¤¢¤È¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈËªÌª¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥¯¿¼¤¤´Å¤µ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÇ»¸ü¤Ë¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë1ËÜ¤Ø¤È¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Úµ±Êõ -Golden Shine Muscat-¡Û
¢þ¥¸¥ã¥ó¥ë¡§²Ì¼Â¼ò
¢þ¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡§8¡ó
¢þÆâÍÆÎÌ¡§500ml
¢þ¸¶ºàÎÁ¡§¥ï¥¤¥ó(¹ñÆâÀ½Â¤)¡¢ÅüÎà¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È²Ì½Á¡¢¾úÂ¤ÍÑ¥¢¥ë¥³ー¥ë/»À²½ËÉ»ßºÞ(°¡Î²»À±ö)
¢þÀ½Â¤¸µ¡§ÇòÉ´¹ç¾úÂ¤¡Ê»³Íü¸©¡Ë
¢þÈÎÇä²Á³Ê¡§6,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼òÂ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ãÇòÉ´¹ç¾úÂ¤¡Ê»³Íü¸©¡Ë¡ä
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ï¥¤¥óÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¸À¤ï¤ì¤ë»³Íü¸©¹Ã½£»Ô¾¡¾ÂÄ®¤Ç¡¢1938Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥ï¥¤¥Ê¥êー¡£ÃÏ¸µ»º¤ÎÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥³¥¯¿¼¤¤ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤«¤é¡¢´Å¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶ー¥È¥ï¥¤¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥ï¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò¤«¤±¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤¿µ»½Ñ¤¬À¸¤à¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤´´®Ç½²¼¤µ¤¤¡£
<¼õ¾ÞÎò¡ä
¢þDecanter World Wine Awards 2025 GOLD
¢þ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ï¥¤¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊIWC¡Ë 2023¡¡¥·¥ë¥Ðー
¢þ¥µ¥¯¥é¥¢¥ïー¥É¡Ê¡ÈSAKURA¡É Japan Women¡Çs Wine Awards¡Ë 2023¡¡¶â¾Þ
ÃêÁªÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢þ¾¦ÉÊ¡§µ±Êõ -Golden Shine Muscat-
¢þÈÎÇä²Á³Ê¡§6,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢þ±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë17:00～2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë13:00
¢þÅöÁªÏ¢Íí¡§2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë°Ê¹ß
¢þÇÛÁ÷»þ´ü¡§3·î²¼½Ü°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ò²°¡Ö¥¯¥é¥ó¥É¡×
¥¯¥é¥ó¥É¡ÊKURAND¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¼ò¡Ê¤·¤å¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ò¤é¤¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ò²°¤Ç¤¹¡£500¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¼ò¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¤³¤³¥¯¥é¥ó¥É¤À¤±¤ÇÇã¤¨¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¼ò¡¦Çß¼ò¡¦²Ì¼Â¼ò¡¦¾ÆÃñ¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¦¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¼ò¤È¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
