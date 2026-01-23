¡Ú³ÎÄê¿½¹ð¡ÛÄ¾Á°¤À¤«¤é¤³¤½É¬Í×¤ÊºÇ½ª³ÎÇ§¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤ï¤«¤ë¡ª2/9¡Ê·î¡ËÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Ö¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª³ÎÄê¿½¹ð¹ÖºÂ¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡ÊC&R¼Ò¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¡Ú¸µ¹ñÀÇÄ´ºº´±¤¬¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¡Û ¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª ³ÎÄê¿½¹ð¤ÎºÇ½ª»Å¾å¤²¡õ¸«Íî¤È¤·ËÉ»ß¥Ý¥¤¥ó¥È²òÀâ¹ÖºÂ(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170650/?rls)¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¸µ¹ñÀÇÄ´ºº´±¤ÎÀÇÍý»Î »ù¶Ì¸÷»ËÀèÀ¸¤¬¡Ö³ÎÄê¿½¹ðÁ°¤ÎºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¡¢Äó½ÐÄ¾Á°¤Ë¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð¤Çº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆþÎÏ¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Äó½ÐÁ°¤Ë¡¢²¿¤ò¡¦¤É¤³¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤³¤³¤Ç¡¢¿½¹ð¸å¤Î°Â¿´´¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£2·î¤ÎÄ¾Á°¤À¤«¤é¤³¤½É¬Í×¤Ê¡ÖºÇ½ª³ÎÇ§¤Î»ëÅÀ¡×¤ò¡¢¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç°ìÅÙÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ÎºîÀ®ÊýË¡¤ä²ñ·×¥½¥Õ¥È¤ÎÁàºî¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆþÎÏ¸å¡¦Äó½ÐÁ°¤ÎºÇ½ª³ÎÇ§¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ã³ÎÄê¿½¹ð¡¢¤³¤ó¤ÊÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡ä
¡¦¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÆþÎÏ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÉÔ°Â
¡¦»ÅÌõ¡¦·ÐÈñ¡¦Çä¾å¤Î½èÍý¤Ë¡¢¤É¤³¤«°ãÏÂ´¶¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦²ñ·×¥½¥Õ¥È¤Î¿ô»ú¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤
¡¦Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö½ñÎà¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤³¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¹²¤Æ¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë
¡¦Äó½Ð¸å¤Ë¡¢ÀÇÌ³½ð¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Íè¤Ê¤¤¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë
¢¨ËèÇ¯¡¢¡ÈÄ¾Á°¤Î³ÎÇ§ÉÔÂ¡É¤ä¡È¸«Íî¤È¤·¡É¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¸å¤«¤éÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¥±ー¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¸µ¹ñÀÇÄ´ºº´±¤À¤«¤é¤³¤½¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë»ëÅÀ¡ä
¸Ä¿Í¤Î½êÆÀÀÇ¤Ç¤Ï¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ï·ÐÈñ¤ä¿ô»ú¤À¤±¤òÃ±ÆÈ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¿½¹ð¤µ¤ì¤¿½êÆÀ¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢½êÆÀ¤¬Â¿¤¤¡¦¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¸µ¹ñÀÇÄ´ºº´±¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¹Ö»Õ¤¬¡¢ÀÇÌ³½ðÂ¦¤Î»ëÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Äó½ÐÁ°¤ËÉ¬¤ºÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤³ÎÇ§¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¡ä
¡¦³ÎÄê¿½¹ð½ñÁ´ÂÎ¤Î¹½Â¤¤È¡¢³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦²ñ·×¥½¥Õ¥È¤È¿½¹ð½ñ¤Î¿ô»ú¤ò¥º¥é¤µ¤Ê¤¤¸«Êý
¡¦·ÐÈñ¡¦°ÄÊ¬¡¦¼ýÆþ¤Ç¸«Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤¹Í¤¨Êý
¡¦¿½¹ð¤µ¤ì¤¿½êÆÀ¤ÈÀ¸³è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤É¤¦À°Íý¤¹¤ë¤«
¡¦Äó½ÐÁ°¤ËÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ
¡ã¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¡ä
¡¦³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÆþÎÏ¤¬¤Û¤Ü½ª¤ï¤ê¡¢ºÇ½ª³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¤¤Êý
¡¦Éû¶È¼ýÆþ¤¬¤¢¤ê¡¢¿½¹ðÆâÍÆ¤ËÉÔ°Â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦²ñ·×¥½¥Õ¥ÈÇ¤¤»¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤è¤¤¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦Äó½ÐÁ°¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¤¤Êý
¡¦½é¤á¤Æ¤Î¿½¹ð¤Ç¡¢³ÎÇ§¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Êý
¡Ú¸µ¹ñÀÇÄ´ºº´±¤¬¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¡Û ¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª ³ÎÄê¿½¹ð¤ÎºÇ½ª»Å¾å¤²¡õ¸«Íî¤È¤·ËÉ»ß¥Ý¥¤¥ó¥È²òÀâ¹ÖºÂ
¢£Æü»þ
2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë 19¡§00～20¡§30
¢£¾ì½ê
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¡¦¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤³¤À¤ÞÀÇÍý»Î»öÌ³½ê
ÂåÉ½/ÀÇÍý»Î
»ù¶Ì¸÷»Ë¡Ê¤³¤À¤Þ¡¦¤³¤¦¤¸¡Ë»á
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô·ÐºÑ³Ø²Ê¡ÊºâÌ³²ñ·×ÏÀÀì¹¶¡ËÂ´¡£¸µÅý³ç¹ñÀÇÄ´ºº´±¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¹ñÀÇOB¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸µ¹ñ²È¸øÌ³°÷¡£¹ñÀÇÀìÌç´±¤È¤·¤ÆÌó30Ç¯¶ÐÌ³¡¢¼ç¤ËË¡¿Í²ÝÀÇÉôÌç¤Ë½¾»ö¡£¹ñÀÇÀìÌç´±¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¹¤Ù¤¯ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤ò³«¶È¡£ÍÍ¡¹¤ÊÉôÌç¤Ë½¾»ö¤·¤¿¼ÂÀÓ¤«¤éÀÇÌ³Ä´ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µÄ¢Âå¹Ô¤ä½ñÎà¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢ÀÇÌ³¾å¤ÎÌäÂê¤ÎÀö¤¤Ä¾¤·¤ä·Ð±ÄÁêÃÌ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÂÐ¾Ý
¡¦³ÎÄê¿½¹ð¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ÎÊý
¡¦Éû¶È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¢£»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¢£Äê°÷
60Ì¾
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170650/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170650/?rls)
¢¨ÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë 20¡§30
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡¡PEC»öÌ³¶É
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¹ÖºÂ¡×¥»¥ß¥ÊーÃ´Åö
Email¡§pec_seminar@pr.cri.co.jp
