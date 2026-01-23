¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥à¤«¤é¡ØJANG HANEUM FANMEETING IN TOKYO 2026 ¡ãDAYDREAM¡ä¡Ù¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸ÅþÃå
¡ØJANG HANEUM FANMEETING IN TOKYO 2026¡ÒDAYDREAM¡Ó¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡¢¸ÍÅÄ»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËËÜ¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥àËÜ¿Í¤«¤éÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ø :
https://ensquare.jp/blogs/topic/daydream-movie
Ìó1Ê¬¤Û¤É¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤¬¡¢²º¤ä¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¶á¤¯¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢´ê¤¤¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¥¹¥Æー¥¸¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤äÉ½¾ð¤òÄÌ¤·¤Æ¤âµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëËÜ¸ø±é¡£
¡ØDAYDREAM¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¸½¼Â¤ÈÌ´¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢1·î20Æü18:00»þ¤è¤ê¡¢¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È(https://l-tike.com/artist/000000001008613/)¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¡Ê°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¡Ë¤ÎÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÈÎÇä¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¡Ê°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¡Ë¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00 ～ 1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¡ÊÃêÁª¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÊýË¡¡§¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È(https://l-tike.com/artist/000000001008613/)(¥ê¥ó¥¯)¤è¤ê¹ØÆþ²ÄÇ½
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¡¡11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú°ìÈÌ¡¦³¤³°ÈÎÇä¡Ê°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¡Ë¡Û
¢¨»ÄÀÊ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¼Â»ÜÍ½Äê
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î2Æü¡Ê·î¡Ë12:00 ～ 2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÊýË¡¡§¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤è¤ê¹ØÆþ²ÄÇ½
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¡¡12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨3ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä¡£4ºÐ°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¡£
¢¨°ìÈÌ»ØÄêÀÊ4Ëç¤Þ¤Ç¡£
¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¤Ï¶Ø»ß¡£
¢¨ºÂÀÊ¤ÏÁªÂòÉÔ²Ä¡£
¢¨ºÂÀÊÇÛÃÖ¤ÏÃêÁª¤Ë¤è¤ê·èÄê¡£
¢¨ÈÎÇäÆüÄø¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
<Ìä¤¤¹ç¤ï¤»>
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://ensquare.jp/pages/contact/)(½ËÆü¤ò½ü¤¯Ê¿Æü12:00～18:00)
¢¨²ñ¾ì¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ(https://ensquare.jp/blogs/haneum/jang-haneum-fanmeeting-in-tokyo-2026-daydream-%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6)¤Ï¤³¤Á¤é
