¿·ÌÚ¹¨Åµ¤¬´Ñ¸÷¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¡ÈÃ°ÇÈÆÃ²½¡É¤Î¿·´¶³Ð¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ö¿·ÌÚ¹¨Åµ¡ßÃ°ÇÈ¥«¥ì¥ó¥Àー¥Ö¥Ã¥¯2026.04-2027.03¡×È¯Çä·èÄê¡ª
ÉñÂæ¡Ø¥â¥Î¥Î²ø～²½Ç～¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØFate/Zero¡Ù¥·¥êー¥º¡¢ÉñÂæ¡Ø²ÎÉñ´ìÄ®¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡Ù¡¢MANKAI STAGE¡ØA3!¡ÙACT3! 2025¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù ～ÀÅ¤«¤Ê¤ëÌëÈ¾¤Î¿²¤¶¤á～¤Ç¤Ë¤Ã¤«¤êÀÄ¹¾Ìò¤òÌ³¤á¡¢2.5¼¡¸µ¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÂè°ìÀþ¤Ç¸£°ú¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿·ÌÚ¹¨Åµ¤¬¡¢2026Ç¯4·î»Ï¤Þ¤ê¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¥Ö¥Ã¥¯¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¿·ÌÚ¹¨Åµ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤¬´Ñ¸÷¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÊ¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À°ìºý¡£¿·ÌÚ¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸ì¤ë¡Ö»Íµ¨¤Î·Ê¿§¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢Ã°ÇÈ¤ÎÃÏ¤Î²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î¸¶É÷·Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢»£¤ê¤ª¤í¤·¤Î¿·ÌÚ¤Î¾ÓÁü¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÍ£°ìÌµÆó¤Î³¨ÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ·î¤´¤È¤Î¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î·î¤ÎÃ°ÇÈ»ÔÆâ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¸«¤É¤³¤í¤¬Ê¬¤«¤ë¥³¥é¥à¡¢¡ÖSTUDY TAMBA¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ã°ÇÈ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆ¦ÃÎ¼±¤Î¥³ー¥Êー¤â¡£´¬Ëö¤Ë¤ÏÌ¾½ê¤Î°ìÉô¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖTAMBA TRIP MAP Calendarbook ver.¡×¤â¤¢¤ê¡¢´Ñ¸÷¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã°ÇÈ»Ô´Ñ¸÷¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î¿·ÌÚ¹¨Åµ¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿¡¢¡ÈÃ°ÇÈÆÃ²½¡É¤Î¿·´¶³Ð¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·ÌÚ¹¨Åµ¥³¥á¥ó¥È
2026Ç¯¤Ï¥«¥ì¥ó¥Àー¥Ö¥Ã¥¯¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï»ý¤Á±¿¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç¥Õ¥é¥Ã¤È½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥º¥ó¤ÇÌÜ°Â¤ò¤Ä¤±¤Æ½Ð³Ý¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿·ÌÚ¹¨Åµ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1983Ç¯6·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô½Ð¿È¡£ÁÐ»ÒºÂ¡£O·¿¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ø¥â¥Î¥Î²ø～²½Ç～¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØFate/Zero¡Ù¥·¥êー¥º¡¢ÉñÂæ¡Ø²ÎÉñ´ìÄ®¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡Ù¡¢MANKAI STAGE¡ØA3!¡ÙACT3! 2025¤Ê¤É¡£¸½ºß¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù ～ÀÅ¤«¤Ê¤ëÌëÈ¾¤Î¿²¤¶¤á～¤Ë¤Ë¤Ã¤«¤êÀÄ¹¾Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢4·î¤è¤êÉñÂæ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥³ー¥Òー¡Ù¤Î½Ð±é¡£5·î¤Ë¤Ï¼ç±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø·à¾ìÈÇ¥â¥Î¥Î²ø Á°Æüëý～Æó¼ó½÷～¡Ù¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡³«ºÅ·èÄê!!
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡Û
2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë13¡§00～
Âçºå¡§µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹¡¡Å¹ÆâÆÃÀß¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì
¢©530-0011¡¡Âçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®4-20¡¡¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó£¶³¬
https://store.kinokuniya.co.jp/store/grand-front-osaka-store/?type=details
¢£»²²ÃÊýË¡
ÀìÍÑ¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ»²²Ã·ô¤ò¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²Ã·ô¤Î¹ØÆþÊýË¡¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ³«ºÅ½ñÅ¹¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹
https://store.kinokuniya.co.jp/event/1768975379/
¢£»²²Ã·ô¤ª¿½¹þ´ü´Ö¡ÊWEB¼õÉÕ¤Î¤ß¡Ë¡¡
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë17¡§00～3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë23¡§59¡¡¢¨¤¿¤À¤·´°Çä¼¡Âè½ªÎ»
¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡Û
2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë13¡§00～
Åìµþ¡§SHIBUYA TSUTAYA¡¡ÆÃÀß¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¢©150-0042 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®21-6
https://shibuyatsutaya.tsite.jp/facilities/
¢£»²²ÃÊýË¡
ÀìÍÑ¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ»²²Ã·ô¤ò¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²Ã·ô¤Î¹ØÆþÊýË¡¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ³«ºÅ½ñÅ¹¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üSHIBUYA TSUTAYA
https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/1810.html
¢£»²²Ã·ô¤ª¿½¹þ´ü´Ö¡ÊWEB¼õÉÕ¤Î¤ß¡Ë¡¡
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë17¡§00～
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡¢»²²Ã·ô¤Î¤ª¿½¹þÊýË¡¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤ÏTOKYO NEWS magazine&mook(https://zasshi.tv/products/56775/)¡¢¤ª¤è¤Ó¾åµ¤Î³Æ½ñÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡¢·èÄê¡ª
¢£¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡ÚÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
¥á¥¤¥¥ó¥°DVD
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Æ¥á¥¤¥¥ó¥°DVD¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¿·ÌÚ¹¨Åµ¡ßÃ°ÇÈ¥«¥ì¥ó¥Àー¥Ö¥Ã¥¯2026.04-2027.03¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§5,500±ß¡¡ËÜÂÎ¡§5,000±ß¡ÊÀÇ10%¡Ë
¢¨ ¥á¥¤¥¥ó¥°DVDÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ÈÄÌ¾ïÈÇ¤ÇÈÎÇä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¥«¥ì¥ó¥Àー¥Ö¥Ã¥¯¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://7net.omni7.jp/detail/1107680603
¢£WACTION! STORE
¡ÚÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
¡¦Ê¸ÄÌSpecial
¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë17:00～2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿·ÌÚ¹¨Åµ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
WACTION! STORE¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://axelstore.jp/waction_araki/detail.php?goods_id=5892
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨1·î23Æü¸½ºß
¢¨ÆÃÅµÉÕ¤¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Ìó³«»ÏÆü»þ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï³Æ¼ÒHPÅù¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÉÕ¤ÈÎÇäÅ¹¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ºß¸Ë¾õ¶·¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡Ö¿·ÌÚ¹¨Åµ¡ßÃ°ÇÈ¥«¥ì¥ó¥Àー¥Ö¥Ã¥¯2026.04-2027.03¡×
¡üÈ¯ÇäÆü ¡§ 2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨°ìÉô¡¢È¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ëÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡üÄê¡¡²Á ¡§ 3,300±ß
¡üÈ¯¡¡Çä ¡§ Åìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò
Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏTOKYO NEWS magazine&mook¡ãhttps://zasshi.tv/¡ä¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
