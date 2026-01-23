2·î28Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ë¤Æ¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ù¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¹¥Èー¥êー ¥¿¥¤¥à¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡Ù¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä·èÄê¡ª
2·î28Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ë¤Æ¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ù¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¹¥Èー¥êー ¥¿¥¤¥à¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡Ù¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä·èÄê¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ú¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Ãæ¡ªÂç±þ±ç¥Õ¥§¥¢¡Û¤â³«ºÅ¡ª´ü´ÖÃæ¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥·¥êー¥º¡Ù´ØÏ¢¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½ÌóÆâ¶â1,100±ß(ÀÇ¹þ)Ëè¡¢½ñÀÒ¡¦CD¡¦DVD¡¦BD¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½Ìó(Æâ¶â1,100±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾åÉ¬¿Ü)1ÅÀËè¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´4¼ï¡Ë¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢§¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Ãæ¡ªÂç±þ±ç¥Õ¥§¥¢
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î28Æü～3·î22Æü
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÃÓÂÞËÜÅ¹¡¢»¥ËÚÅ¹¡¢½ÂÃ«Å¹¡¢Ì¾¸Å²°Å¹¡¢½©ÍÕ¸¶Å¹¡¢Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¢ÂçºåÆüËÜ¶¶Å¹¡¢²£ÉÍ¥Ó¥Ö¥ìÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡¢ÇßÅÄÅ¹¡¢¿·½ÉÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÂÀÅÄÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿·ÍøÉÜÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÁÒÉßÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³à¸¶Å¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³ÆÌ³¸¶Å¹¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
³«ºÅÆâÍÆ¡§´ü´ÖÃæ¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥·¥êー¥º¡Ù´ØÏ¢¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½ÌóÆâ¶â1,100±ß(ÀÇ¹þ)Ëè¡¢½ñÀÒ¡¦CD¡¦DVD¡¦BD¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½Ìó(Æâ¶â1,100±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾åÉ¬¿Ü)1ÅÀËè¤ËÆÃÅµ¡§¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´4¼ï¡Ë¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Ç¥¸¥â¥ó¤È¤Ï
1997Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿°éÀ®·¿·ÈÂÓ±Õ¾½¥²ー¥à¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î·ÈÂÓ±Õ¾½¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î°éÀ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í§Ã£¤È¥â¥ó¥¹¥¿ーÆ±»Î¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë»Â¿·¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤è¤ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤Ï1999Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢TV¥·¥êー¥º¤òÁ´£¹ºî¡¦±Ç²èÁ´13¥¿¥¤¥È¥ë¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯10·î¤è¤ê¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡Ê¥Ç¥¸¥â¥ó¥Óー¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬³«»Ï¡£¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥àºÇ¿·ºî¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¥¹¥Èー¥êー ¥¿¥¤¥à¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤ÎÈ¯Çä¸å¡¢¥·¥êー¥ººÇÂ®¤ÇÎß·×½Ð²ÙËÜ¿ô100ËüËÜ¤òÆÍÇË¡£
25Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¥Ç¥¸¥â¥ó¤Ï¡¢º£¤Ê¤ª¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥áDIGIMON BEATBREAK¡Ê¥Ç¥¸¥â¥ó¥Óー¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢§INTRODUCTION
¿Í´Ö¤Î»×¹Í¤ä´¶¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Öe-¥Ñ¥ë¥¹¡×¤Ï¡¢AI¥µ¥Ýー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ö¥µ¥Ý¥¿¥Þ¡×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤È¯Å¸¤ò¿ë¤²¤ë¤½¤Î±¢¤Ç¡¢¶²¤ë¤Ù¤²øÊª¤¬¸½¤ì¤ë¡£e-¥Ñ¥ë¥¹¤ò¶ô¤é¤¤¡¢¿Ê²½¤¹¤ëÀ¸Ì¿ÂÎ¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Å·ÇÏ¥È¥â¥í¥¦¤Ï¡¢¥µ¥Ý¥¿¥Þ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥²¥Ã¥³ー¥â¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÈóÆü¾ï¤Ø¤È´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¾Þ¶â²Ô¤®¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë¥Áー¥à¡Ö¥°¥íー¥¤¥ó¥°¥Éー¥ó¡×¤ÎÂô¾ë¥¥ç¥¦¤¿¤Á¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥â¥í¥¦¤Ï·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡£
¿Í´Ö¤È¥Ç¥¸¥â¥ó¤¬ÉÁ¤¯¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤È¤Ï¨¡¨¡
¢§STAFF
¸¶°Æ¡¿ËÜ¶¿¤¢¤¤è¤·
¥·¥êー¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿µÜ¸µ¹¨¾´
¥·¥êー¥º¹½À®¡¿»³¸ýÎ¼ÂÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿¾®ÅçÎ´´²
¥Ç¥¸¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿ÅÏÊÕ¤±¤ó¤¸
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¸¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿Àõ¾Â¾¼¹°
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¿¿À°½¹á
¿§ºÌÀß·×¡¿²£»³¤µ¤è»Ò
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿ÂçÁ¾º¬Íª²ð
»£±Æ´ÆÆÄ¡¿ÀÐ»³ÃÒÇ·
ÊÔ½¸¡¿À¾Â¼±Ñ°ì
²»³Ú¡¿²³¶¹´Ö¤¢¤ê¤µ
À©ºî¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆÉÇä¹¹ð¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¢§CAST
Å·ÇÏ¥È¥â¥í¥¦¡¿ÆþÌî¼«Í³
¥²¥Ã¥³ー¥â¥ó¡¿ß¯¤á¤°¤ß
ºéÌë¥ìー¥Ê¡¿¹õÂô¤È¤â¤è
¥×¥ê¥¹¥Æ¥£¥â¥ó¡¿ÅÄÂ¼ËÓ¿´
µ×±ó»û¥Þ¥³¥È¡¿´Øº¬Íºé
¥¥í¥×¥â¥ó¡¿µ×ÌîÈþºé
Âô¾ë¥¥ç¥¦¡¿°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
¥à¥é¥µ¥á¥â¥ó¡¿ßÀÌîÂçµ±
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¾¤Ë¤Æ10·î5Æü¤è¤êËè½µÆüÍËÄ«9»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ
¢¨ÃÏ°è¤Ë¤è¤êÊüÁ÷»þ´Ö¡¦ÍËÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
¢£ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷Ä¾¸å¡¢Ëè½µÆüÍË9¡§30¤è¤ê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
TVer/FOD
¢£Ëè½µ¿åÍË0:00¤è¤ê½ç¼¡ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
¡¦¸«ÊüÂêÇÛ¿®
FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à/Prime Video/U-NEXT/d¥¢¥Ë¥á/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡¤Û¤«
¡¦¥ì¥ó¥¿¥ëÇÛ¿®
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë/Lemino/HAPPYÆ°²è/¥Ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹/Prime Video¡¡¤Û¤«
¢¨ÇÛ¿®³«»ÏÆü¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï³ÆÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¿·¾Ï¡Ú¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹ÊÔ¡ÛPV
https://www.youtube.com/watch?v=uvHjGnHrn4Y
¢§¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×ÊüÁ÷Ä¾Á°PV
https://youtu.be/WgCglA2Twnw
¢§¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/
¢§¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¸ø¼°X
@digimon_tv¡Êhttps://x.com/digimon_tv¡Ë
