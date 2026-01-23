¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Âè°ì¼¡ÅþÃ£ÅÀ¤Ø / ³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥È¥¤¥º¥à ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¾¡Â¼¹ÒÂÀ»á¤¬¡Ö¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¡×¤òÁõÃåÂÎ¸³
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥ï¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÊÀî Á´¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»²²Ã·¿¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFiNANCiE¡Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Ë¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÂÎ¸³¡¦¶¦Í¡¦¶¦ÁÏ¤ò¼´¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤¬À°¤¦ÃÊ³¬¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÂè°ì¼¡ÅþÃ£ÅÀ¡×¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢´õ¾¯¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸ÏÓ»þ·×¡Ø¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¡ÊROLEX Ref.6263¡¿Ser.6412345¡Ë¡Ù¤ò¼´¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¡Ö½êÍ¡×¤ä¡ÖÅê»ñ¡×¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¡¢ÇØ·Ê¤òÃÎ¤ê¡¢´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤ò²ÁÃÍ¤È¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Î¤¢¤êÊý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Î©¤Á¾å¤²Åö½é¤è¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë»þ·×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ë²ÁÃÍ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡È¶¦ÁÏ·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤È¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£FiNANCiE¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¶¦ÁÏ·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡Ö¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢FiNANCiE¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¶¦ÁÏ·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Üー¥Ê¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä´ü´Ö¸ÂÄê¥ê¥ïー¥É¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÀ¼¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë»Üºö¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼ÂÊª¤ÎÏÓ»þ·×¤òÍÑ¤¤¤¿ÁõÃåÂÎ¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Ï¡Ö¸ì¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤«¤é¡¢
¼ÂºÝ¤Ë¿Í¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ê¡¢»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ø¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬ÊÑ²½¤·¡¢
ÂÎ¸³¤ÈÂÐÏÃ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±¿±Ä¤Î´ðÈ×¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢2,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥á¥ó¥Ðー¤È200Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÁõÃåÂÎ¸³¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ëµ¬ÌÏ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤ÎÂÐÏÃ¤È¡¢¼ÂÊªÂÎ¸³¤òÈ¼¤¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó»Üºö¤¬Î¾Î©¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢²Á³Ê¤ä´õ¾¯À¤¬Àè¹Ô¤·¤¬¤Á¤Ê¹âµéÏÓ»þ·×¤È¤¤¤¦¼ÂÊª»ñ»º¤ò¡¢
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³¡¦¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎã¤Î¾¯¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼ÂÊª»ñ»º¤ò°·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¦ÁÏ·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ±¿±Ä²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢°ìÄê¤Îµ¬ÌÏ¤È¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼¨¤¹ÃÊ³¬¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õÂÖ¤³¤½¤¬¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂè°ì¼¡ÅþÃ£ÅÀ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÈ×¤¬À°¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿ÂÎ¸³¥Çー¥¿¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤ÎÂÐÏÃ¤ò³è¤«¤·¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸»þ·×¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤Î³È½¼¤äFiNANCiE¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¤è¤ê¿¼¤¯´ØÍ¿¤Ç¤¤ë»Üºö¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¶¦ÁÏ¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤ÈÃÊ³¬Åª¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤Åö¼Ò¼çÂÎ¤Î¤â¤È¡¢FiNANCiE¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê»Üºö¤òÅ¸³«¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯±¿±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥È¥¤¥º¥à¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¡Â¼¹ÒÂÀ»á¤Ë¤è¤ëÁõÃåÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü
ÀèÆü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥È¥¤¥º¥à ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¾¡Â¼¹ÒÂÀ»á¤Ë¡¢ÊÀ¼ÒÆÃÀß¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¡Ö¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¡×¤ÎÁõÃåÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡Â¼»á¤Ï¡¢2013Ç¯¤è¤êºë¶ÌÂç³ØSTEM¶µ°é¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー»öÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤³¤É¤â¤È¤ß¤é¤¤¶µ°é¸¦µæ²ñ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤È¤·¤Æ¡¢STEM¶µ°é¡¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°éÊ¬Ìî¤ËÄ¹Ç¯·È¤ï¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥©ー¥Ö¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶µ°é»ö¶ÈÊ¬¼Ò²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»²²è¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥È¥¤¥º¥à¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Ø¹»¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¶µ°é¡×¤Î¼Â¸½¤ò·Ç¤²¡¢¶µ°é¡¦ÊÝ°é»ö¶È¤ò¼´¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
²áµî¤Ë¤Ï»ö¶ÈºÆÀ¸ÈÇ¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×¤Ø¤Î½Ð±é·Ð¸³¤â¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¡ÖCotoMirai¡×¤ä¥Ð¥¯Å¾¥Ñー¥½¥Ê¥ë¶µ¼¼¤Ê¤É¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ø¹»³°¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¹¡£
ÁõÃåÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¤¬»ý¤Ä´õ¾¯À¤äÂ¤·ÁÈþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ìËÜ¤ÎÏÓ»þ·×¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤äROLEX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤´´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ÂÊª¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ä»þ´Ö¤Î½Å¤ß¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼¡À¤Âå¶µ°é¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Ç²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¤µ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥ï¥ó¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤ËÁõÃåÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢FiNANCiE¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¶¦¤Ë¡¢ÏÓ»þ·×¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¡ÖTimeShelf¡×¤ò´Þ¤á¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥È¥¤¥º¥à(https://cotoism.com/)
¡¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¡ÖCotoMirai¡×(https://kids-mirai.jp/)
¡¦¸ø¼°X(https://x.com/kouyama09)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥ï¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥ï¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÀéÁá2-38-16
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÉÊÀî Á´
ÀßÎ©¡§1992Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Í¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¡¿3D¥Õ¥£¥®¥å¥¢À©ºî¡¿Ì±Çñ»ö¶È¡¿¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸»þ·×¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È ¤Û¤«
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.9631.co.jp/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥ï¥ó
TimeShelf»ö¶ÈÉô
Ã´Åö¡§Á°ÅÄ
MAIL¡§crossone6263@gmail.com
TEL¡§03-5986-1118