ÀÅ²¬¸©¡ßPoliPoli¡ÖÀÅ²¬¸©¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ÁÏ½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡¢³ô¼°²ñ¼Ò±ü±ó½£X¤òºÎÂò
³ô¼°²ñ¼ÒPoliPoli¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£ÏÂ¿¿¡Ë¤ÏÀÅ²¬¸©¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÀÅ²¬¸©Ì±¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ê¸©Ì±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹¬Ê¡¼Â´¶¡Ë¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ÁÏ½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎºÎÂòÃÄÂÎ¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
9ÃÄÂÎ¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¡¢2026Ç¯1·î14Æü¤ËÀÅ²¬¸©Ä£¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿3ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ëºÇ½ª¥×¥ì¥¼¥ó¿³ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³ô¼°²ñ¼Ò±ü±ó½£X¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¡¢´óÉÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚ¹¯Í§ÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¡¢´óÉÕ¼Ô¤Ç¤¢¤ë»³ËÜÀµ´î»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒkubellÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë ¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢³ÆÃÄÂÎ¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ª¥×¥ì¥¼¥ó¿³ºº¤Ç¤ÎÎëÌÚÃÎ»ö¡Ê2026Ç¯1·î14Æü¡Ë
ºÎÂòÃÄÂÎ¤Î³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò±ü±ó½£X
- »ö¶ÈÌ¾¡§º´µ×´Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à½Î～¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÁÏ¶È»Ù±ç¤Ç¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÊÃæ»³´ÖÃÏ°è¥â¥Ç¥ë
- Äó°ÆÆâÍÆ¡§ÉÍ¾¾»Ô¤Îº´µ×´ÖÃÏ°è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ãæ»³´ÖÃÏ°è¤Ç¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¸þ¤±¤ÎÁÏ¶È¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£IT¤äDX¤Ê¤É¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤¬ÉÔ´·¤ì¤ÊÊ¬Ìî¤òÃÏ°è¤Î¼ã¼ê¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ö¶È¤òµ¯¤³¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£
- ¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î～9·î¡ÊÈ¾Ç¯´Ö¡Ë
- »ñ¶âÄó¶¡¡§»³ËÜÀµ´î¥Ý¥ê¥·ー´ð¶â¡Ê¢¨¡Ë¤è¤ê150Ëü±ß¡£¿ÊÄ½¤ò³ÎÇ§¸å¡¢¸åÈ¾¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤ò¸¡Æ¤
ºÎÂòÍýÍ³
¡¦¥·¥Ë¥¢µ¯¶È¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¡§¼ã¼ê¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÁÏ¶È»Ù±ç¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¦·ò¹¯¼÷Ì¿ÆüËÜ°ì¤ÎÀÅ²¬¸©¤Ç¤Î°ÕµÁ¡§·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤ÀÅ²¬¸©¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡Ö¹×¸¥¼÷Ì¿¡×¤ò¿¤Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¦Á´¹ñÅ¸³«²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ë¡§Ãæ»³´ÖÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤ÏÁ´¹ñ¶¦ÄÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©È¯¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ²£Å¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËPoliPoli¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØPolicy Fund¡Ù¤Î¡¢Âè°ì¹æ´óÉÕ´ð¶â¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´óÉÕ¼Ô¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Òkubell ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO »³ËÜÀµ´î»á¤Î¸Ä¿Í³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¶µ°é¡×¡Ö¾¯»Ò²½¡×¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¡ÖÉÏº¤¡×¡Ö½÷À³èÌö¡×¤Î5¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¡¢À¯ºöÄó¸À¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¤òÊç½¸¤·¡¢´óÉÕ¤ÈÀ¯ºöÄó¸À¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://masakiyamamoto.policy.fund
ÎëÌÚ¹¯Í§ ÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö ¥³¥á¥ó¥È
ÀÅ²¬¸©¤ÈPoliPoli¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿´±Ì±Ï¢·È¤Î¿·¤¿¤Ê¼èÁÈ¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ±´Ö¤Î³§ÍÍ¤ÎÃÎ¸«¤ä½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë¤è¤ë¤´Äó°Æ¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¸©Ì±¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÀÅ²¬¸©¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ÁÏ½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢´±Ì±¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¿ä¿Ê¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼çÂÎ¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸©Ì±¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¸«·ýÌé ³ô¼°²ñ¼Ò±ü±ó½£XÂåÉ½ ¥³¥á¥ó¥È
Âç¸«»á
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ÁÏ½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤´ºÎÂò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò±ü±ó½£X¤Ï¡¢»ä¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëº´µ×´ÖÄ®¤ÎÊ¸²½¤ä¸¶É÷·Ê¤òÌ¤Íè¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î°ì¿´¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è»ñ¸»¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤¬ºÇ¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬»ý¤ÄÎÏ¤ÈÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤ªÇ¯´ó¤ê¤Î¼ñÌ£¤äÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤È¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤Ãæ»³´ÖÃÏ³èÀ²½¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÃ¯¤â¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÅ²¬¸©¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ÁÏ½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤Ï
『Policy Fund(ポリシーファンド)』は、PoliPoliの政策を軸にした、社会課題解決を加速するための寄付基金です。
µ¯¶È²È¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¤ä¹ñÆâ³°¤ÎºâÃÄ¤Ê¤É¤«¤é¡Ö´óÉÕ¡×¤È¤·¤Æ»ñ¶â¤ò½¸¤á¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤²ÝÂê¤´¤È¤Ë¡Ö´ð¶â¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¼Ò²ñÅª´ë¶È¤äNPOË¡¿ÍÅù¤ÎÈó±ÄÍøÁÈ¿¥¤Ë´óÉÕ¶â¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¡¢²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¸¦µæ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÀ¯ºöÎ©°Æ¤äÄó¸À¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢PoliPoli¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿À¯ºö¶¦ÁÏ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢À¯ºöÄó¸À¤òÈ¼Áö»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Ì±¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î´ë²èµÚ¤Ó¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¤·¡¢ÀÅ²¬¸©¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒPoliPoli¡Ê¥Ý¥ê¥Ý¥ê¡Ë
ÂåÉ½¼Ô ¡§°ËÆ£ ÏÂ¿¿
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è
ÀßÎ© ¡§2018Ç¯2·î
´ë¶ÈÍýÇ° ¡§¿·¤·¤¤À¯¼£¡¦¹ÔÀ¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.polipoli.work/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
À¯¼£¤ËÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ØPoliPoli(https://polipoli-web.com/)¡Ù
¹ÔÀ¯¤ËÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ØPoliPoli Gov(https://polipoli-gov.com/)¡Ù
´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸þ¤±¡ÖÀ¯ºö·Ð±Ä¡×¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡ØPoliPoli Enterprise(https://enterprise.polipoli-web.com/)¡Ù
À¯ºö¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÀ¯¼£¥É¥Ã¥È¥³¥à(https://say-g.com/)¡Ù
¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î´óÉÕ´ð¶â¡ØPolicy Fund(https://policy.fund/)¡Ù
SIB¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¼«¼£ÂÎ¶¦ÁÏ¥Õ¥¡¥ó¥É(https://sib-fund.com/)¡Ù