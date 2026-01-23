¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡ÙÂè93ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´18Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä

¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥êÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥×¥ê¥Æ¥£ー¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¤Î¡¢¥Æ¥ìÅì·ÏÎó£¶¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ1·î25Æü(Æü)¤¢¤µ9:30¤«¤éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëÂè93ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¾ðÊó¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£



Âè93ÏÃ¡ÖÂç¹¥¤­¤À¤«¤é¡×


¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È


1·î25Æü(Æü)¤¢¤µ9:30¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡ÙÂè93ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª





Âè93ÏÃ¡¡¡ÖÂç¹¥¤­¤À¤«¤é¡×


¡ÚµÓËÜ¡ÛÇòÄ»Íº²ð


¡Ú³¨¥³¥ó¥Æ¡ÛÂçÃèÀ¬´ð






Âè£µ²ó¥¢¥¤¥×¥ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ£³Æü¡£¤Ò¤Þ¤ê¤Ï¤ß¤Ä¤­¤ÈÆ±¼¼¤ÎÉô²°¤ò¶õ¤±¡¢¤¸¤å¤ê¤¢¤È¤¨¤ë¤ÎÉô²°¤Ë¤ªÇñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ß¤Ä¤­¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¤µ¤Ó¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¤¤Î¤À¡£¤Ò¤Þ¤ê¤¬Éô²°¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¤ß¤Ä¤­¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ï¤³ÀèÀ¸¤«¤é¡È¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤Ä¤­¤Ï¡¢¤Ò¤Þ¤ê¤Ë¡Ö¤¢¤È£³¥ö·î¤Ç¤ªÊÌ¤ì¡×¤À¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤ª¤¦¤È·è°Õ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¹¤­¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ò¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤ß¤Ä¤­¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡£














ºîÉÊ´ðËÜ¾ðÊó




ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë
¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù



ÊüÁ÷¾ðÊó
2025Ç¯4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤¢¤µ9:30～¡¡ÊüÁ÷³«»Ï
Ëè½µÆüÍË¤¢¤µ9:30～¡¡¥Æ¥ìÅì·ÏÎó£¶¶É¥Í¥Ã¥È¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷



¤¢¤é¤¹¤¸
¤Ò¤ß¤Ä¤Î¤È¤Ó¤é¤ò¤Ò¤é¤¤¤¿¤é¡¢


¥á¥¤¥¯¤Ë¥Í¥¤¥ë¡¢¥­¥é¥­¥é¥³ー¥Ç¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤·¤Æ¡¢¤Ò¤ß¤Ä¤Î¤ï¤¿¤·¤ËÂçÊÑ¿È¡ª


¤½¤ì¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¡ª


¤µ¤¡¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤Ò¤ß¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤È¤Ó¤³¤á¤Ð¡¢¥¢¥¤¥×¥ê¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â!?



¿·³Ø´ü¡ª¡¡¤Ò¤Þ¤ê¤È¤ß¤Ä¤­¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹³Ø±àÃæÅùÉô¤Î2Ç¯À¸¤Ë¿Êµé¡ª


¸ÄÀ­¤¢¤Õ¤ì¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤âÆþ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢³Ø±àÀ¸³è¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¡£



¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥×¥ê¤â¤¾¤¯¤¾¤¯ÅÐ¾ì¡ª


¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥Ð¥º¥ê¥¦¥à¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï¡ª



¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ææ¤Î¤ªÉ±ÍÍ¡Ø¥ê¥ó¥°¡¦¥¯¥íー¥ÐーÉ±¡Ù¤È¼¹»ö¤Î¥·¥Ä¥à¥¥¤¬


¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÀë¸À¡ª


Í¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¡Ø¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿


¤Ò¤Þ¤ê¤È¤ß¤Ä¤­¤Ï¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¡¢µ¤¹ç¤¤¤â½½Ê¬¡ª


¤À¤±¤É¥ê¥ó¥°É±¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤­¤Ê¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£



¤ª¤È¤â¤À¤Á¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤ß¤Ä¤ÎÎØ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹­¤¬¤Ã¤Æ¤æ¤¯


ÂÔË¾¤Î¡Ö¥ê¥ó¥°ÊÔ¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿ー¥È¡ª


¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª

STAFF
¸¶ºî¡§¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¡¦¥·¥ó¥½¥Õ¥£¥¢


´ÆÆÄ¡§Æ£ºé½ß°ì¡¦»³¸ý·òÂÀÏº


¥Áー¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§Nam Sung Min¡¢Shin Gi Chuel¡¢An Jae Ho¡¢


Jeon Byeong Cheol¡¢Kim Seong Hyeon¡¢


Oh Seon Gyeong¡¢Choi Gyeong Won


¥·¥êー¥º¹½À®¡§»ÔÀî½½²¯±ÒÌç


¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§ÍüËÜÍµÈþ¡Ê¥·¥ó¥½¥Õ¥£¥¢¡Ë


¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§±ÊÌîÍ¤µ®


CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§ÌøÀîÃÒ


²»³Ú¡§¿¹¤¤¤Å¤ß¡Êbransic)


²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾®¾ÂÂ§µÁ


¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§OLM¡¦DONGWOO A¡õE



CAST


ÀÄ¶õ¤Ò¤Þ¤ê¡§Æ£»ûÈþÆÁ


À±Àî¤ß¤Ä¤­¡§Ê¿ÄÍ¼Ó°Í


ÎëÉ÷¤Ä¤à¤®¡§µ×ÊÝ¥æ¥ê¥«


¥ê¥ó¥°¡¦¥¯¥íー¥Ðー¡§´îÂ¿Â¼±ÑÍü


¸Þ½½Íò¤¸¤å¤ê¤¢¡§ÅÚ²°Íû±û


Ï»Æ²¤¨¤ë¡§Àî¸ýè½Æà


¼·±º¤¹¤Ð¤ë¡§¾®ÎÓÎµÇ·


¼·±º¤ª¤È¤á¡§Âç¿¹åºÀ±


È¬²¦»Ò¥Ó¥Ó¡§»ûß·É´²Ö


¿¿¼ÂÌë¥Á¥£¡§ÂçÃÏÍÕ


°ì¾ò»û¥µ¥¯¥é¡§ÆüÈæÍ¥Íý¹á


Æó³¬Æ²¥¿¥Þ¥­¡§ÎëÌÚ°ÉÆà


»°¥ÄÍÕ¥¢¥¤¥ê¡§ÆÁ°æÀÄ¶õ


»ÍÇ·µÜ¥ê¥ó¥ê¥ó¡§ÏÂÂ¿ÅÄÈþºé



²»³Ú


¼çÂê²Î¡§ P´ÝÍÍ¡£¡¡¡Ö¤É¤­¤É¤­ ¤­¤é¤á¤­ ¥Ð¥º¥ê¥¦¥à¡×


¡¡¡¡¡¡¡¡ Ä¶¤È¤­¤á¤­(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô ¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Î¥é¥é¥é(¥Ïー¥È)¡×

¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°SNS
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://aipri.jp/anime/
¸ø¼°X¡§@PrettySeriesPR¡Êhttps://twitter.com/PrettySeriesPR¡Ë
YouTube¡§@PrettySeriesPR¡Êhttps://www.youtube.com/@PrettySeriesPR¡Ë
Instagram¡§@prettyseriespr¡Êhttps://www.instagram.com/prettyseriespr¡Ë
TikTok¡§@prettyseries_pr¡Êhttps://www.tiktok.com/@prettyseries_pr¡Ë

¢§¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥¢¥¤¥×¥ê¡×¡¢¡Ö#¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡×



°Û¤Ê¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë2¤Ä¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥²ー¥à¤¬Æ±»þÅ¸³«¡ª


¡ú¥²ー¥à¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù


¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù


¢£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥²ー¥àµ¡


¢£¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¿·´¶³Ð¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¥²ー¥à


¢£¥×¥ì¥¤ÎÁ¶â¡§£±¥×¥ì¥¤100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¡Ê¥«ー¥É£±Ëç～ÇÛ½Ð¡Ë


¢£²ÔÆ°»þ´ü¡§2024Ç¯4·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡²ÔÆ°Í½Äê


¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C) £Ô-£Á£Ò£Ô£Ó / syn Sophia / ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ / APÀ½ºî°Ñ°÷²ñ




¡ú¥²ー¥à¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹¡Ù


¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹¡Ù


¢£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥²ー¥àµ¡


¢£¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー°éÀ®¥«ー¥É¥²ー¥à


¢£¥×¥ì¥¤ÎÁ¶â¡§100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¥²ー¥à¥¹¥¿ー¥È¡¦ÄÉ²Ã¤Ç100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¤È¤Ë¥«ー¥É1ËçÇÛ½Ð


¢£²ÔÆ°»þ´ü¡§2024Ç¯4·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡²ÔÆ°Í½Äê


¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C) £Ô-£Á£Ò£Ô£Ó / syn Sophia / ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ / APÀ½ºî°Ñ°÷²ñ


¢£¥²ー¥à¸ø¼°HP¡Ê¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡¦¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹¡Ë¡§http://aipri.jp/


¢£SNS¡§¥²ー¥à¸ø¼°X(¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡¦¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹)¡¡@T_ARTS_PRETTY¡Êhttps://twitter.com/T_ARTS_PRETTY¡Ë




ËÜ³Ê¥³¥¹¥á´á¶ñ¤Ê¤É´ØÏ¢´á¶ñ¤¬ÅÐ¾ì¡ª


¡ÊÈ¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡Ë


¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¥Ö¥ì¥¹R¤Ò¤Þ¤ê¥â¥Ç¥ë¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡¿¤ß¤Ä¤­¥â¥Ç¥ë¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡Ù¡Ê³Æ3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë


¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÊÑ¿È¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬ÇÛ¹ç¤Ç¤ªÅò¤äÀÐ¤±¤ó¤Ç´ÊÃ±¤ËÍî¤È¤»¤ëÆüËÜÀ½¥³¥¹¥á¤Î¥ê¥Ã¥×¥Ðー¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó»ÅÍÍ¤Ë¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ñー¥Ä¤¬Æþ¤ê¡¢¹¹¤Ë¥­¥é¥­¥é¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¼ïÎà¤Î¥²ー¥à¤ÇÍ·¤ó¤À¥Çー¥¿¤ò¥»ー¥Ö¤¹¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢¥²ー¥à¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¤Ç¡Ö¥Ð¥º¥ê¥¦¥à¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëµ¡Ç½¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¥Ö¥ì¥¹R¡Ù¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À»þ¤Ë¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ±é½Ð¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¢¨¥ê¥Ã¥×¥Ðー¥à¤Ï¿§¤Ï¤Ä¤­¤Þ¤»¤ó¢¨¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«ー¥É£±ËçÉÕÂ°




¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¥Í¥¤¥ë¥³¥í¥óR¤Ò¤Þ¤ê¥â¥Ç¥ë¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡¿¤ß¤Ä¤­¥â¥Ç¥ë¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡Ù¡Ê³Æ2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë


¥¢¥¤¥×¥ê¥Ö¥ì¥¹Æ±ÍÍ¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¹á¤ê¤È°ì½ï¤Ë»ØÀè¤ò¥±¥¢¤Ç¤­¤ë¥Í¥¤¥ë¥³¥í¥ó¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤­¡¢¥ê¥Ü¥óÉôÊ¬¤Ï»ØÎØ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¥Á¥ãー¥à¤Î2¼¡¸µ¥³ー¥É¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥³ー¥É¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥²ー¥à¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹¡Ù¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥Þ¥¤¥­¥ã¥é¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«ー¥É£±ËçÉÕÂ°




¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¤Ò¤Þ¤ê¡ß¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë


¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¤ß¤Ä¤­¡ß¤Ä¤Ð¤µ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡Ù¡Ê³Æ6,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë


¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿Ãå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¡Ö¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ò¤Þ¤ê¡×¡¦¡Ö¤ß¤Ä¤­¡×¤Î°áÁõ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥É¥ì¥¹¡¦¥¢¥¤¥×¥ê¥Ö¥ì¥¹¡¦¥¢¥¤¥×¥ê¥Þ¥¤¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÕÂ°¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥×¥ê¥«ー¥É¤ò»È¤¦¤È2¼ïÎà¤Î¥²ー¥à¤Ç¥³¥é¥Ü¥³ー¥Ç¤Î¤Ò¤Þ¤ê¤ä¤ß¤Ä¤­¤¬ÅÐ¾ì¡¢¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹¡Ù¤ÇÆÃÊÌ¥«¥éー¥³¥é¥Ü¥³ー¥Ç¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£




¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¤Æ¤Î¤Ò¤é¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßR


¥×¥ê¤¦¤µ¥»¥Ã¥È¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë/¥×¥ê¤Í¤³¥»¥Ã¥È¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡Ù¡Ê³Æ2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë


Ãå¤»ÂØ¤¨Í·¤Ó¤ä¥¯¥ìー¥×¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤ó¤ÇÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£


¥²ー¥à¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹¡Ù¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥»¤¬¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¤­¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥³ー¥É¤Ä¤­¤Ç¤¹¡£




¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥ÈR¡Ù


¡Ê4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë


¥«ー¥É¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥°¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤Þ¤ê¡×¡¦¡Ö¤ß¤Ä¤­¡×¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¥«ー¥É¤¬£´ËçÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£ÀµÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥ê¥Ü¥ó¤Î¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ñー¥Ä¤â²Ä°¦¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£




¢¨²èÁü¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¡¦±ÇÁü¤È¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£



¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¢¨·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¼µ­¤Îµ­ºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C) £Ô-£Á£Ò£Ô£Ó / syn Sophia / ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ / APÀ½ºî°Ñ°÷