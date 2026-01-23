¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡ÙÂè93ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡ª
¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥êÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥×¥ê¥Æ¥£ー¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¤Î¡¢¥Æ¥ìÅì·ÏÎó£¶¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ1·î25Æü(Æü)¤¢¤µ9:30¤«¤éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëÂè93ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¾ðÊó¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Âè93ÏÃ¡ÖÂç¹¥¤¤À¤«¤é¡×
¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È
1·î25Æü(Æü)¤¢¤µ9:30¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡ÙÂè93ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
Âè93ÏÃ¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤À¤«¤é¡×
¡ÚµÓËÜ¡ÛÇòÄ»Íº²ð
¡Ú³¨¥³¥ó¥Æ¡ÛÂçÃèÀ¬´ð
Âè£µ²ó¥¢¥¤¥×¥ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ£³Æü¡£¤Ò¤Þ¤ê¤Ï¤ß¤Ä¤¤ÈÆ±¼¼¤ÎÉô²°¤ò¶õ¤±¡¢¤¸¤å¤ê¤¢¤È¤¨¤ë¤ÎÉô²°¤Ë¤ªÇñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ß¤Ä¤¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¤µ¤Ó¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¤¤Î¤À¡£¤Ò¤Þ¤ê¤¬Éô²°¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¤ß¤Ä¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ï¤³ÀèÀ¸¤«¤é¡È¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤Ä¤¤Ï¡¢¤Ò¤Þ¤ê¤Ë¡Ö¤¢¤È£³¥ö·î¤Ç¤ªÊÌ¤ì¡×¤À¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤ª¤¦¤È·è°Õ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ò¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤ß¤Ä¤¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡£
ºîÉÊ´ðËÜ¾ðÊó
ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë
¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù
ÊüÁ÷¾ðÊó
2025Ç¯4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤¢¤µ9:30～¡¡ÊüÁ÷³«»Ï
Ëè½µÆüÍË¤¢¤µ9:30～¡¡¥Æ¥ìÅì·ÏÎó£¶¶É¥Í¥Ã¥È¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷
¤¢¤é¤¹¤¸
¤Ò¤ß¤Ä¤Î¤È¤Ó¤é¤ò¤Ò¤é¤¤¤¿¤é¡¢
¥á¥¤¥¯¤Ë¥Í¥¤¥ë¡¢¥¥é¥¥é¥³ー¥Ç¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤·¤Æ¡¢¤Ò¤ß¤Ä¤Î¤ï¤¿¤·¤ËÂçÊÑ¿È¡ª
¤½¤ì¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¡ª
¤µ¤¡¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤Ò¤ß¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤È¤Ó¤³¤á¤Ð¡¢¥¢¥¤¥×¥ê¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â!?
¿·³Ø´ü¡ª¡¡¤Ò¤Þ¤ê¤È¤ß¤Ä¤¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹³Ø±àÃæÅùÉô¤Î2Ç¯À¸¤Ë¿Êµé¡ª
¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢³Ø±àÀ¸³è¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¡£
¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥×¥ê¤â¤¾¤¯¤¾¤¯ÅÐ¾ì¡ª
¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥Ð¥º¥ê¥¦¥à¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï¡ª
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ææ¤Î¤ªÉ±ÍÍ¡Ø¥ê¥ó¥°¡¦¥¯¥íー¥ÐーÉ±¡Ù¤È¼¹»ö¤Î¥·¥Ä¥à¥¥¤¬
¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÀë¸À¡ª
Í¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¡Ø¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿
¤Ò¤Þ¤ê¤È¤ß¤Ä¤¤Ï¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¡¢µ¤¹ç¤¤¤â½½Ê¬¡ª
¤À¤±¤É¥ê¥ó¥°É±¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤ª¤È¤â¤À¤Á¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤ß¤Ä¤ÎÎØ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤æ¤¯
ÂÔË¾¤Î¡Ö¥ê¥ó¥°ÊÔ¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿ー¥È¡ª
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª
STAFF
¸¶ºî¡§¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¡¦¥·¥ó¥½¥Õ¥£¥¢
´ÆÆÄ¡§Æ£ºé½ß°ì¡¦»³¸ý·òÂÀÏº
¥Áー¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§Nam Sung Min¡¢Shin Gi Chuel¡¢An Jae Ho¡¢
Jeon Byeong Cheol¡¢Kim Seong Hyeon¡¢
Oh Seon Gyeong¡¢Choi Gyeong Won
¥·¥êー¥º¹½À®¡§»ÔÀî½½²¯±ÒÌç
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§ÍüËÜÍµÈþ¡Ê¥·¥ó¥½¥Õ¥£¥¢¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§±ÊÌîÍ¤µ®
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§ÌøÀîÃÒ
²»³Ú¡§¿¹¤¤¤Å¤ß¡Êbransic)
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾®¾ÂÂ§µÁ
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§OLM¡¦DONGWOO A¡õE
CAST
ÀÄ¶õ¤Ò¤Þ¤ê¡§Æ£»ûÈþÆÁ
À±Àî¤ß¤Ä¤¡§Ê¿ÄÍ¼Ó°Í
ÎëÉ÷¤Ä¤à¤®¡§µ×ÊÝ¥æ¥ê¥«
¥ê¥ó¥°¡¦¥¯¥íー¥Ðー¡§´îÂ¿Â¼±ÑÍü
¸Þ½½Íò¤¸¤å¤ê¤¢¡§ÅÚ²°Íû±û
Ï»Æ²¤¨¤ë¡§Àî¸ýè½Æà
¼·±º¤¹¤Ð¤ë¡§¾®ÎÓÎµÇ·
¼·±º¤ª¤È¤á¡§Âç¿¹åºÀ±
È¬²¦»Ò¥Ó¥Ó¡§»ûß·É´²Ö
¿¿¼ÂÌë¥Á¥£¡§ÂçÃÏÍÕ
°ì¾ò»û¥µ¥¯¥é¡§ÆüÈæÍ¥Íý¹á
Æó³¬Æ²¥¿¥Þ¥¡§ÎëÌÚ°ÉÆà
»°¥ÄÍÕ¥¢¥¤¥ê¡§ÆÁ°æÀÄ¶õ
»ÍÇ·µÜ¥ê¥ó¥ê¥ó¡§ÏÂÂ¿ÅÄÈþºé
²»³Ú
¼çÂê²Î¡§ P´ÝÍÍ¡£¡¡¡Ö¤É¤¤É¤ ¤¤é¤á¤ ¥Ð¥º¥ê¥¦¥à¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡ Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô ¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Î¥é¥é¥é(¥Ïー¥È)¡×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°SNS
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://aipri.jp/anime/
¸ø¼°X¡§@PrettySeriesPR¡Êhttps://twitter.com/PrettySeriesPR¡Ë
YouTube¡§@PrettySeriesPR¡Êhttps://www.youtube.com/@PrettySeriesPR¡Ë
Instagram¡§@prettyseriespr¡Êhttps://www.instagram.com/prettyseriespr¡Ë
TikTok¡§@prettyseries_pr¡Êhttps://www.tiktok.com/@prettyseries_pr¡Ë
¢§¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥¢¥¤¥×¥ê¡×¡¢¡Ö#¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡×
°Û¤Ê¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë2¤Ä¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥²ー¥à¤¬Æ±»þÅ¸³«¡ª
¡ú¥²ー¥à¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù
¢£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥²ー¥àµ¡
¢£¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¿·´¶³Ð¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¥²ー¥à
¢£¥×¥ì¥¤ÎÁ¶â¡§£±¥×¥ì¥¤100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¡Ê¥«ー¥É£±Ëç～ÇÛ½Ð¡Ë
¢£²ÔÆ°»þ´ü¡§2024Ç¯4·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡²ÔÆ°Í½Äê
¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C) £Ô-£Á£Ò£Ô£Ó / syn Sophia / ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ / APÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ú¥²ー¥à¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹¡Ù
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹¡Ù
¢£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥²ー¥àµ¡
¢£¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー°éÀ®¥«ー¥É¥²ー¥à
¢£¥×¥ì¥¤ÎÁ¶â¡§100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¥²ー¥à¥¹¥¿ー¥È¡¦ÄÉ²Ã¤Ç100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¤È¤Ë¥«ー¥É1ËçÇÛ½Ð
¢£²ÔÆ°»þ´ü¡§2024Ç¯4·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡²ÔÆ°Í½Äê
¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C) £Ô-£Á£Ò£Ô£Ó / syn Sophia / ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ / APÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¥²ー¥à¸ø¼°HP¡Ê¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡¦¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹¡Ë¡§http://aipri.jp/
¢£SNS¡§¥²ー¥à¸ø¼°X(¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡¦¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹)¡¡@T_ARTS_PRETTY¡Êhttps://twitter.com/T_ARTS_PRETTY¡Ë
ËÜ³Ê¥³¥¹¥á´á¶ñ¤Ê¤É´ØÏ¢´á¶ñ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ÊÈ¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡Ë
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¥Ö¥ì¥¹R¤Ò¤Þ¤ê¥â¥Ç¥ë¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡¿¤ß¤Ä¤¥â¥Ç¥ë¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡Ù¡Ê³Æ3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÊÑ¿È¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬ÇÛ¹ç¤Ç¤ªÅò¤äÀÐ¤±¤ó¤Ç´ÊÃ±¤ËÍî¤È¤»¤ëÆüËÜÀ½¥³¥¹¥á¤Î¥ê¥Ã¥×¥Ðー¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó»ÅÍÍ¤Ë¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ñー¥Ä¤¬Æþ¤ê¡¢¹¹¤Ë¥¥é¥¥é¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¼ïÎà¤Î¥²ー¥à¤ÇÍ·¤ó¤À¥Çー¥¿¤ò¥»ー¥Ö¤¹¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢¥²ー¥à¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¤Ç¡Ö¥Ð¥º¥ê¥¦¥à¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëµ¡Ç½¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¥Ö¥ì¥¹R¡Ù¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À»þ¤Ë¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ±é½Ð¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ê¥Ã¥×¥Ðー¥à¤Ï¿§¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¢¨¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«ー¥É£±ËçÉÕÂ°
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¥Í¥¤¥ë¥³¥í¥óR¤Ò¤Þ¤ê¥â¥Ç¥ë¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡¿¤ß¤Ä¤¥â¥Ç¥ë¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡Ù¡Ê³Æ2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë
¥¢¥¤¥×¥ê¥Ö¥ì¥¹Æ±ÍÍ¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¹á¤ê¤È°ì½ï¤Ë»ØÀè¤ò¥±¥¢¤Ç¤¤ë¥Í¥¤¥ë¥³¥í¥ó¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¥ê¥Ü¥óÉôÊ¬¤Ï»ØÎØ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ãー¥à¤Î2¼¡¸µ¥³ー¥É¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥³ー¥É¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥²ー¥à¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹¡Ù¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥Þ¥¤¥¥ã¥é¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«ー¥É£±ËçÉÕÂ°
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¤Ò¤Þ¤ê¡ß¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë
¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¤ß¤Ä¤¡ß¤Ä¤Ð¤µ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡Ù¡Ê³Æ6,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë
¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿Ãå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¡Ö¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ò¤Þ¤ê¡×¡¦¡Ö¤ß¤Ä¤¡×¤Î°áÁõ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥É¥ì¥¹¡¦¥¢¥¤¥×¥ê¥Ö¥ì¥¹¡¦¥¢¥¤¥×¥ê¥Þ¥¤¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÕÂ°¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥×¥ê¥«ー¥É¤ò»È¤¦¤È2¼ïÎà¤Î¥²ー¥à¤Ç¥³¥é¥Ü¥³ー¥Ç¤Î¤Ò¤Þ¤ê¤ä¤ß¤Ä¤¤¬ÅÐ¾ì¡¢¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹¡Ù¤ÇÆÃÊÌ¥«¥éー¥³¥é¥Ü¥³ー¥Ç¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¤Æ¤Î¤Ò¤é¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßR
¥×¥ê¤¦¤µ¥»¥Ã¥È¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë/¥×¥ê¤Í¤³¥»¥Ã¥È¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡Ù¡Ê³Æ2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë
Ãå¤»ÂØ¤¨Í·¤Ó¤ä¥¯¥ìー¥×¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤ó¤ÇÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥à¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹¡Ù¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥»¤¬¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥³ー¥É¤Ä¤¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥ÈR¡Ù
¡Ê4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë
¥«ー¥É¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥°¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤Þ¤ê¡×¡¦¡Ö¤ß¤Ä¤¡×¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¥«ー¥É¤¬£´ËçÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£ÀµÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥ê¥Ü¥ó¤Î¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ñー¥Ä¤â²Ä°¦¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¡¦±ÇÁü¤È¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¢¨·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C) £Ô-£Á£Ò£Ô£Ó / syn Sophia / ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ / APÀ½ºî°Ñ°÷