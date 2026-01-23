TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ§Ã£¤ÎËå¤¬²¶¤Ë¤À¤±¥¦¥¶¤¤¡×¤è¤ê¡¢Êú¤Ëí¥«¥Ðー¤¬¼õÃíÀ¸»º¾¦ÉÊ¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¸¶ºî¤Ï»°²Ï¤´ー¤¹¤È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥È¥Þ¥ê¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢GAÊ¸¸Ë¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤è¤ê2019Ç¯4·î¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×Éô¿ô¤Ï75ËüÉôÆÍÇË¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¡£
2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëËÜºî¤è¤ê¡¢¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ª
ºÌ±©¤È¿¿Çò¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÉô²°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª¡©Êú¤Ëí¥«¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ª
À¸ÃÏ¤Ë¤ÏÊú¤Ëí¥«¥Ðー¤Î¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØSnow White¡Ù¤ò»ÈÍÑ¡£½À¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¡¢Èþ¤·¤¤È¯¿§¡¢¶¯¤¤ÂÑµ×À¤ò»ý¤Ä¤³¤À¤ï¤ê»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¹¹¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¹ë²ÚÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¡ªÉ½¤ÈÎ¢¤Ç°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î23Æü～2·î18Æü¤Þ¤Ç¡£Á´¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡¢¥àー¥Ó¥Ã¥¯ÄÌ¿®ÈÎÇäÅù¤Ç¤´Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û
¡¡Í§Ã£¤ÎËå¤¬²¶¤Ë¤À¤±¥¦¥¶¤¤¡¡Êú¤Ëí¥«¥Ðー¡¿¾®Æü¸þºÌ±©
¡¡Í§Ã£¤ÎËå¤¬²¶¤Ë¤À¤±¥¦¥¶¤¤¡¡Êú¤Ëí¥«¥Ðー¡¿·î¥Î¿¹¿¿Çò
¡Ú²Á³Ê¡Û
¡¡³Æ13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
¡¡Ìó160¡ß50cm
¡Ú¼õÃí´ü´Ö¡Û
¡¡2026Ç¯1·î23Æü～2·î18Æü
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
¡¡2026Ç¯4·î3Æüº¢Í½Äê
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¢»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)»°²Ï¤´ー¤¹¤È¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¿¡Ö¤¤¤â¥¦¥¶¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ§Ã£¤ÎËå¤¬²¶¤Ë¤À¤±¥¦¥¶¤¤¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.imouza-animation.com/
¢£¥àー¥Ó¥Ã¥¯¡§https://www.movic.jp
