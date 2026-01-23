EMS¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSIXPAD¡Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥É¡Ë¡×ºë¶Ìµ×´î¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¡ª¡ÖSIXPAD STORE ¥â¥éー¥¸¥å¾Ô³÷¡×
³ô¼°²ñ¼ÒMTG¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¼¹ä¡Ë¤ÎEMS¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Èー¥¿¥ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSIXPAD¡Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥É¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤è¤ê¥â¥éー¥¸¥å¾Ô³÷¡Êºë¶Ì¸©µ×´î»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤ÎEMS¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°µ¡´ï¤ä¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¡¢SIXPAD¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ ËÜÆü2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤Ë¤Ï»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ÂçºåÌç¿¿¡ÊÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¶á¤¯¤Ë¤ª½»¤¤¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·µ¬Å¹ÊÞ³µÍ×
SIXPAD STORE ¥â¥éー¥¸¥å¾Ô³÷
ÆüÄø¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～
½êºßÃÏ¡¡¡§¥â¥éー¥¸¥å¾Ô³÷ 1F 6ÈÖ³¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©346-0195 ºë¶Ì¸©µ×´î»Ô¾Ô³÷Ä®¾Ô³÷6005ÈÖÃÏ1
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÅìËÌËÜÀþ¡¦±§ÅÔµÜÀþ¡¿ÅìÉð°ËÀªºêÀþ¡Öµ×´î±Ø¡×¤è¤ê¥Ð¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JR¹âºêÀþ¡Ö²³Àî±Ø¤è¤ê¥Ð¥¹
https://www.mallage-shobu.com/
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/shop/
SIXPAD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SIXPAD¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥á¥½¥Ã¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ûー¥à¥æー¥¹¤ÎEMSµ¡´ï¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ2015Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢»þ´Ö¤È¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¤½¤Î¸å¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ØÎÎ°è¤ò³ÈÂç¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡¢¼ê·Ú¤Ë¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë·ò¹¯½¬´·¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Èー¥¿¥ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀßÎ©¤«¤éÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶ÚÆù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤ò½÷À¤Î·ò¹¯¤Ø³è¤«¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¥«¥Æ¥´¥ê¡ÖSIXPAD for Women¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¡£¹üÈ×Äì¶Ú¤Ê¤É¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
SIXPAD¤Ïº£¸å¤âÂç³Ø¤äÉÂ±¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿ô¡¹¤Îµ¡´Ø¤È¶¨¶È¤·¡¢¸¦µæ·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡õ¥ê¥«¥Ð¥êー¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î·ò¹¯¤ÇÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¡ÖVITAL LIFE¡Ê¥Ð¥¤¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¡Ë¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SIXPAD¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad
¼ç¤Ê¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê
¢£EMS
Core Belt 2¡Ê¥³¥¢¥Ù¥ë¥È2¡Ë
´¬¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ê¢¶Ú¤ÈÇØ¶Ú¤òÆ±»þ¤ËÃÃ¤¨¤ëEMS¡£
¥¸¥§¥ëÉÔÍ×¡¢¡È¤Ê¤¬¤é¡È¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/corebelt2/
Medical Core¡Ê¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥³¥¢¡Ë
¹ø¤ÎÉÔ°Â¤Ë¡£»Ù¤¨¤ÆÃÃ¤¨¤ë¹øÀìÍÑEMS¡£
Æ°ºî¤ä»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¹ø¤Þ¤ï¤ê¤Î¥¤¥ó¥Êー¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤Þ¤ÇÃÃ¤¨¤Þ¤¹¡£
https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/medicalcore/
Foot Fit 3¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Õ¥£¥Ã¥È3¡Ë¥·¥êー¥º
ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î»ÑÀª¤Ç¡¢Êâ¤¯¤È¤¤Ë»È¤¦Â¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ëEMS¡£
ÂÎ¢¤«¤é¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÃÃ¤¨¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÂ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/special/footfit_difference/(https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/special/footfit_difference/)
Leg Belt 2¡Ê¥ì¥Ã¥°¥Ù¥ë¥È2¡Ë
ÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡¢ÆâÅ¾¶Ú¤ËÆ±»þ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëEMS¡£
ÂÀ¤â¤â¤ÎÂç»ö¤Ê¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤Æ¡¢·ò¹¯Åª¤ÊËèÆü¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/legbelt2/
Hip Fit¡Ê¥Ò¥Ã¥×¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ë
¤ª¿¬¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëÂçÅÂ¶Ú¤Ë½¸ÃæÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡¢¤ª¿¬ÀìÍÑEMS¡£
Æü¾ï¤ÎÆ°ºî¤Ç¤ÏÃÃ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ª¿¬¤ò¡¢¤Ï¤¯¤³¤È¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÃÃ¤¨¤Þ¤¹¡£
https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/hipfit/
¢£Wear
Recovery Wear¥·¥êー¥º
¡ÖÃå¤ë¤À¤±¤ÇÈèÏ«²óÉü¡×¤¹¤ëRecovery Wear¡Ê¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¡Ë¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¡¢³°¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Ç¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç
¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/series/recoverywear/(https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/series/recoverywear/)
¢£Gear
Power Gun¡Ê¥Ñ¥ïー¥¬¥ó¡Ë¥·¥êー¥º
»þ´Ö¤â¾ì½ê¤âÁª¤Ð¤Ê¤¤¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò¤«¤Ê¤¨¤ëSIXPAD Power Gun¥·¥êー¥º¡£
ÌÜÅª¤äÍÑÅÓ¤ÇÁª¤Ù¤ë4¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²÷Å¬¤Ê¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò¤«¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£
https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/series/powergun/(https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/series/powergun/)
¡¦Power Gun [Active]¡Ê¥Ñ¥ïー¥¬¥ó ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡Ë
¡¡Ìó425g¤È·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¿¶Æ°¤È¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»É·ã¤Ç¡¢
¡¡ËÜ³ÊÅª¤ÊÁ´¿È¥±¥¢¤ò¼Â¸½¡£
¡¡ https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/powergunactive/
¡¦Power Gun [Pocket]¡Ê¥Ñ¥ïー¥¬¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë
¡¡¥·¥êー¥ººÇ·ÚÎÌ¤ÎÌó195g¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¹¥âー¥ÉÅëºÜ¤Ç´é¤â¥Ü¥Ç¥£¤â¼ê·Ú¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¢¡£
¡¡ https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/powergunpocket/
¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SIXPAD¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È²Á³Ê¤Ç¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£
¢¨°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤È¤Ï¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
SIXPAD »°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ÂçºåÌç¿¿ POPUP STORE
ÆüÄø¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯1·î23Æü(¶â)～
½êºßÃÏ¡¡¡§»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ÂçºåÌç¿¿ 2F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©571-8620 ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¾¾À¸Ä®1ÈÖ11¹æ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µþºåËÜÀþ¡¦Âçºå¥â¥Î¥ìー¥ë¡ÖÌç¿¿»Ô±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó8Ê¬
https://mitsui-shopping-park.com/mop/osakakadoma/