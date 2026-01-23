¡ÖÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×Ä¹Þ¼¹ä¤¬K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤ÇÌ¥¤»¤¿¡¢º²¤ò¿Ì¤ï¤»¤ëÁ´¿ÈÁ´Îî¤Î¥¹¥Æー¥¸¡Ö7 NIGHTS SPECIAL in ARENA¡×Á´¶Ê¥Îー¥«¥Ã¥ÈÊüÁ÷¡õ2Æü´Ö11ÈÖÁÈ¤ÎÆÃÊÌÊÔÀ®
³ô¼°²ñ¼ÒTBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Î¶ÊõÀµÊö¡¢°Ê²¼TBS¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëCSÊüÁ÷¡ÖTBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1 ºÇ¿·¥É¥é¥Þ¡¦²»³Ú¡¦±Ç²è¡×¤Ç¤Ï¡¢²Î¼ê¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¤¬2025Ç¯11·î28Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ÖTSUYOSHI NAGABUCHI 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA¡×¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ÎTV½éÆÈÀêÊüÁ÷¤¬·èÄê¡ª2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¸á¸å5»þ¤«¤éÁ´¶Ê¥Îー¥«¥Ã¥È¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖºîÉÊ¤ä¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î2Æü´Ö¤ËÆÃÊÌÊÔÀ®¡£Ä¹Þ¼¹ä¤¬Ì¿·ü¤±¤Ç¸þ¤¹ç¤¦²»³Ú¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤Î¿ô¡¹¤ò½¸ÃæÊüÁ÷¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÖTSUYOSHI NAGABUCHI 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA¡×¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖTSUYOSHI NAGABUCHI HALL TOUR 2025 ¡ÈHOPE¡É¡×¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë°ÌÃÖ¤µ¤ì¡¢¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤Ï¡¢¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤â¤¢¤ë¡£µÒÀÊ¤«¤éÇ®ÎÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡È¹ä¥³ー¥ë¡É¤È¡¢Â©¤òÆÝ¤à¾ÈÌÀ±é½Ð¤ÎÃæ¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿Ä¹Þ¼¹ä¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é2»þ´Ö°Ê¾å¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î´ÑµÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²»³Ú¤òÆÏ¤±Â³¤±¤¿¡£Æâ¤ËÈë¤á¤ë²»³Ú¤Ø¤Î¿¿Ùõ¤ÊÁÛ¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¾ð¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥¤·¤µ¡¢µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î´¶¾ð¤¬²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ²ñ¾ì¤ËÊü¤¿¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ËÂçÀ¼±ç¤òÁ÷¤êÊÖ¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¡¢¥³ー¥é¥¹¡¢¼«¤éÃÆ¤¯¥®¥¿ー¤Î²»¤Èº®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÄ¹Þ¼¤ÎÀ¼¤¬À÷¤ßÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Á´19¶Ê¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬Ä¹Þ¼¹ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ç¡¢¤È¤¤Ë¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¡¢´Ñ¤ë¤â¤Î¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÞÕ¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£1ËÜ1ËÜ¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤ò¡Ö¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ÇÎ×¤à¡ÈTSUYOSHI NAGABUCHI¡É¤ÎºÇ¿·¤ÇºÇ¹â¤Î¥¹¥Æー¥¸¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ¹Þ¼¤Ï¡Ö¡ÈHOPE¡É¥Ä¥¢ー¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¡¢¤½¤ÎºÇ½ª·Á¤¬K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¡£¤È¤Ë¤«¤¯Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½¸ÂçÀ®¤È¸À¤¦¤«¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ûー¥ë¤Ç¡¢²»¶Á¤ä¾ÈÌÀºî¤ê¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¤ä¤ì¤Æ¡¢²ù¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ã£À®´¶¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±Ç®¤¤¤¦¤Í¤ê¤¬²ñ¾ì¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¡¢Ì¿¤ÎÇ³¾Æ¤ò¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤Ê¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
TBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¤Ç¤ÏK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤Î¤Û¤«¡¢2015Ç¯¤ËÉÙ»Î»³Ï¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿10Ëü¿ÍÆ°°÷¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Ö¡¢2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ÈBLOOD¡É¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖºîÉÊ¤ä¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò2Æü´Ö¤Ç¹ç·×11ÈÖÁÈ¡¢½¸ÃæÊüÁ÷¤¹¤ë¡£²»³Ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ï¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¡¢ÂÅ¶¨¤Ê¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¹Þ¼¹ä¤Î¡¢º²¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë²»³Ú¤ò¤¼¤Ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ãÄ¹Þ¼¹ä¥³¥á¥ó¥È¡ä
½ÕÀè¤«¤éÂ³¤¤¤¿¡ÈHOPE¡É¥Ä¥¢ー¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¡¢¤½¤ÎºÇ½ª·Á¤¬K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½¸ÂçÀ®¤È¸À¤¦¤«¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ûー¥ë¤Ç¡¢²»¶Á¤ä¾ÈÌÀºî¤ê¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¤ä¤ì¤Æ¡¢²ù¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤³¤Î¿ô10Ç¯¡¢1ËÜ1ËÜ¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤³¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡£¤À¤«¤é³«±éÁ°¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö³Ð¸ç¤Ï¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤ì¤À¤±Ç®¤¤¤¦¤Í¤ê¤¬²ñ¾ì¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¡¢Ì¿¤ÎÇ³¾Æ¤ò¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
¡ÖTSUYOSHI NAGABUCHI 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA¡×
2025Ç¯11·î28Æü K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¸ø±é
1.²ÈÂ²
2.HOPE
3.¹õ¤¤¥Þ¥ó¥È¤È¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ê¥ó¥´
4.ÆÚ¡ÊBUTA¡Ë
5.STAY DREAM
6.¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Æ¤¨
7.ÌÀÆü¤ÎÉ÷¤Ë¿È¤ò¤Þ¤«¤»
8.Àæ semi
9.¸òº¹ÅÀ
10.½äÎø²Î
11.¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ýー¥º
12.¤«¤Þ¤·¤¿¤ì¡ª
13.ÀÄ½Õ
14.¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë
15.ÌÀÆü¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ
16.²¶¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ß¥¹
17.Í¦¼¡
18.Success
19.BLOOD
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/series/5IH21/
¢£ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
CSÊüÁ÷TBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1
¢£ÊüÁ÷¾ðÊó
2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¸á¸å5»þ00Ê¬～
¡ØÄ¹Þ¼¹ä 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025 Á´¶Ê¥Îー¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡Ù
https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o3008/
¢§´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤â½¸ÃæÊüÁ÷
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°10»þ00Ê¬～¸á¸å6»þ30Ê¬
¡ØÄ¹Þ¼¹ä 10Ëü¿Í ¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¡¦¥é¥¤¥ô2015 in ÉÙ»Î»³Ï¼¡Ù
https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o3005/
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å6»þ30Ê¬～¸á¸å9»þ10Ê¬
¡ØÄ¹Þ¼¹ä ONEMAN SHOW THANK YOU ACOUSTIC TOUR 2016¡Ù
https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o3006/
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å9»þ10Ê¬～¸á¸å10»þ50Ê¬
¡ØÄ¹Þ¼¹ä 40th Anniversary LIVE TOUR 2019 ¡ÈÂÀÍÛ¤Î²È¡É¡Ù
https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2922/
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å10»þ50Ê¬～¸á¸å11»þ50Ê¬
¡ØÄ¹Þ¼¹ä 2020 ¹ñÎ©¹ñºÝ°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ·ãÎå¥é¥¤¥Ö¡Ù
https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2923/
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å11»þ50Ê¬～¿¼Ìë1»þ50Ê¬
¡ØÄ¹Þ¼¹ä Acoustic Tour 2021 ¡ÈREBORN¡É¡Ù
https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2924/
2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¸áÁ°10»þ00Ê¬～¸á¸å1»þ00Ê¬
¡ØÄ¹Þ¼¹ä CONCERT TOUR 2022 REBORN with THE BAND¡Ù
https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o3007/
2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¸á¸å1»þ00Ê¬～¸á¸å4»þ00Ê¬
¡ØÄ¹Þ¼¹ä ARENA TOUR 2024 ¡ÈBLOOD¡É Á´¶Ê¥Îー¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡Ù
https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2910/
2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¸á¸å4»þ00Ê¬～¸á¸å4»þ10Ê¬
¡ØÄ¹Þ¼¹ä ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ö¹õ¤¤¥Þ¥ó¥È¤È¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ê¥ó¥´¡×¡Ù
https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2925/
2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¸á¸å4»þ10Ê¬～¸á¸å4»þ20Ê¬
¡ØÄ¹Þ¼¹ä ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÖHOPE¡×¡Ù
https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o3009/
2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¸á¸å4»þ30Ê¬～¸á¸å5»þ00Ê¬
¡ØÄ¹Þ¼¹ä ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー ～ÇË²õ¤ÈÁ°¿Ê～¡Ù
https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2926/
